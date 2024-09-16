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В Крыму клещи заразили 66 человек с начала года - РИА Новости Крым, 16.09.2024
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В Крыму клещи заразили 66 человек с начала года
В Крыму клещи заразили 66 человек с начала года - РИА Новости Крым, 16.09.2024
В Крыму клещи заразили 66 человек с начала года
В Крыму зафиксировали 66 случаев заболевания от укусов клещей с начала года. Об этом сообщается на официальном сайте межрегионального управления... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T20:45
2024-09-16T20:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Крыму зафиксировали 66 случаев заболевания от укусов клещей с начала года. Об этом сообщается на официальном сайте межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, частота обращений в медицинские организации полуострова по поводу присасывания клещей с начала года не превышает среднемноголетние показатели.Для того, чтобы своевременно определить необходимость проведения лечебно-профилактических мероприятий и определения факторов риска территорий, проводится плановый мониторинг, отметили в ведомстве."С начала года и по состоянию на 16 сентября результаты исследования клещей, снятых с людей, свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 9,4% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом - 1,0%, моноцитарным эрлихиозом - 0,6%. Из объектов окружающей среды инфицированность вирусом иксодового клещевого боррелиоза составляет - 4,8%, гранулоцитарным анаплазмозом - 2,1%, моноцитарным эрлихиозом - 1,2%", - приводит данные ведомство.Управлением проводится работа с органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами по увеличению объемов акарицидных обработок в местах массового посещения и пребывания людей. С марта 2024 года проведены акарицидные обработки на площади маршрутов и площади мест отдыха на 49 объектах – 274 гектарах, добавили в Роспотребнадзоре.С начала года привито против клещевого вирусного энцефалита более 3,5 тысяч человек, относящихся к контингенту группы риска - лесники, студенты, проходящие производственную практику в горно-лесных зонах и лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, уточнили в Роспотребнадзоре.В Крыму регистрируется два пика активности клещей: весенне-летний в мае-июне и летне-осенний в августе и сентябре, добавили в ведомстве.В августе число заболевших клещевым боррелиозом в Крыму за два месяца выросло в три раза, сообщали ранее в Роспотребнадзоре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть ли в парках Симферополя клещиКак в Симферополе борются с нашествием клещейВ Крыму удвоились случаи укусов клещей – где провести исследование
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новости, крым, новости крыма, клещи, роспотребнадзор, здоровье, боррелиоз (болезнь лайма)
В Крыму клещи заразили 66 человек с начала года

В Крыму с начала года зафиксировали 66 случаев заболеваний от укусов клещей

20:45 16.09.2024 (обновлено: 20:57 16.09.2024)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСотрудница вирусологической лаборатории
Сотрудница вирусологической лаборатории - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Крыму зафиксировали 66 случаев заболевания от укусов клещей с начала года. Об этом сообщается на официальном сайте межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, частота обращений в медицинские организации полуострова по поводу присасывания клещей с начала года не превышает среднемноголетние показатели.

"Наиболее высокий процент укушенных клещами людей отмечается при посещении лесных массивов, парковых зон и территорий с густой растительностью. С начала года на территории Республики Крым и г. Севастополя зарегистрировано 66 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы своевременно определить необходимость проведения лечебно-профилактических мероприятий и определения факторов риска территорий, проводится плановый мониторинг, отметили в ведомстве.
"С начала года и по состоянию на 16 сентября результаты исследования клещей, снятых с людей, свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 9,4% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом - 1,0%, моноцитарным эрлихиозом - 0,6%. Из объектов окружающей среды инфицированность вирусом иксодового клещевого боррелиоза составляет - 4,8%, гранулоцитарным анаплазмозом - 2,1%, моноцитарным эрлихиозом - 1,2%", - приводит данные ведомство.
Управлением проводится работа с органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами по увеличению объемов акарицидных обработок в местах массового посещения и пребывания людей. С марта 2024 года проведены акарицидные обработки на площади маршрутов и площади мест отдыха на 49 объектах – 274 гектарах, добавили в Роспотребнадзоре.

"Заболевание "клещевыми" инфекциями также можно предупредить с помощью специфической профилактики и серопрофилактики, добавили в ведомстве. Вакцинацию против клещевого энцефалита проводят в течение всего года с условием, что в период эпидемического сезона в течение 2 недель после прививки следует оберегаться от посещения природного очага", - добавили в ведомстве.

С начала года привито против клещевого вирусного энцефалита более 3,5 тысяч человек, относящихся к контингенту группы риска - лесники, студенты, проходящие производственную практику в горно-лесных зонах и лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, уточнили в Роспотребнадзоре.
В Крыму регистрируется два пика активности клещей: весенне-летний в мае-июне и летне-осенний в августе и сентябре, добавили в ведомстве.
В августе число заболевших клещевым боррелиозом в Крыму за два месяца выросло в три раза, сообщали ранее в Роспотребнадзоре.
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