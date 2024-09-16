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В Крыму клещи заразили 66 человек с начала года

В Крыму клещи заразили 66 человек с начала года - РИА Новости Крым, 16.09.2024

В Крыму клещи заразили 66 человек с начала года

В Крыму зафиксировали 66 случаев заболевания от укусов клещей с начала года. Об этом сообщается на официальном сайте межрегионального управления... РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T20:45

2024-09-16T20:45

2024-09-16T20:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Крыму зафиксировали 66 случаев заболевания от укусов клещей с начала года. Об этом сообщается на официальном сайте межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, частота обращений в медицинские организации полуострова по поводу присасывания клещей с начала года не превышает среднемноголетние показатели.Для того, чтобы своевременно определить необходимость проведения лечебно-профилактических мероприятий и определения факторов риска территорий, проводится плановый мониторинг, отметили в ведомстве."С начала года и по состоянию на 16 сентября результаты исследования клещей, снятых с людей, свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 9,4% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом - 1,0%, моноцитарным эрлихиозом - 0,6%. Из объектов окружающей среды инфицированность вирусом иксодового клещевого боррелиоза составляет - 4,8%, гранулоцитарным анаплазмозом - 2,1%, моноцитарным эрлихиозом - 1,2%", - приводит данные ведомство.Управлением проводится работа с органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами по увеличению объемов акарицидных обработок в местах массового посещения и пребывания людей. С марта 2024 года проведены акарицидные обработки на площади маршрутов и площади мест отдыха на 49 объектах – 274 гектарах, добавили в Роспотребнадзоре.С начала года привито против клещевого вирусного энцефалита более 3,5 тысяч человек, относящихся к контингенту группы риска - лесники, студенты, проходящие производственную практику в горно-лесных зонах и лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, уточнили в Роспотребнадзоре.В Крыму регистрируется два пика активности клещей: весенне-летний в мае-июне и летне-осенний в августе и сентябре, добавили в ведомстве.В августе число заболевших клещевым боррелиозом в Крыму за два месяца выросло в три раза, сообщали ранее в Роспотребнадзоре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть ли в парках Симферополя клещиКак в Симферополе борются с нашествием клещейВ Крыму удвоились случаи укусов клещей – где провести исследование

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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