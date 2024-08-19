https://crimea.ria.ru/20240819/kolichestvo-zabolevshikh-kleschevym-borreliozom-v-krymu-vyroslo-v-tri-raza-1139724125.html

Количество заболевших клещевым боррелиозом в Крыму выросло в три раза

Количество заболевших клещевым боррелиозом в Крыму выросло в три раза - РИА Новости Крым, 19.08.2024

Количество заболевших клещевым боррелиозом в Крыму выросло в три раза

Число заболевших клещевым боррелиозом в Крыму за два месяца выросло почти в три раза. Об этом сообщается на официальном сайте межрегиональное управление... РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T19:45

2024-08-19T19:45

2024-08-19T19:45

клещи

боррелиоз (болезнь лайма)

здравоохранение в крыму и севастополе

роспотребнадзор

здоровье

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Число заболевших клещевым боррелиозом в Крыму за два месяца выросло почти в три раза. Об этом сообщается на официальном сайте межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.При том в Роспотребнадзоре отмечают, что число обратившихся в медицинские организации полуострова по поводу присасывания клещей с начала года и до 19 августа не превышает среднемноголетние показатели.В середине июня межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю сообщало о 21 случае заболевания иксодовым клещевым боррелиозом с начала года. В июле эта цифра оставалась прежней."В Крыму регистрируется два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Наиболее высокий процент укушенных клещами людей отмечается при посещении лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью", - уточняют в Роспотребнадзоре.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть ли в парках Симферополя клещиКак в Симферополе борются с нашествием клещейВ Крыму удвоились случаи укусов клещей – где провести исследование

https://crimea.ria.ru/20230414/chem-opasny-kleschi-kakie-bolezni-oni-perenosyat-i-kak-vyzhit-posle-ukusa-1128165656.html

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клещи, боррелиоз (болезнь лайма), здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор, здоровье, общество, новости крыма