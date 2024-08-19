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Количество заболевших клещевым боррелиозом в Крыму выросло в три раза - РИА Новости Крым, 19.08.2024
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Количество заболевших клещевым боррелиозом в Крыму выросло в три раза
Количество заболевших клещевым боррелиозом в Крыму выросло в три раза - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Количество заболевших клещевым боррелиозом в Крыму выросло в три раза
Число заболевших клещевым боррелиозом в Крыму за два месяца выросло почти в три раза. Об этом сообщается на официальном сайте межрегиональное управление... РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T19:45
2024-08-19T19:45
клещи
боррелиоз (болезнь лайма)
здравоохранение в крыму и севастополе
роспотребнадзор
здоровье
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Число заболевших клещевым боррелиозом в Крыму за два месяца выросло почти в три раза. Об этом сообщается на официальном сайте межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.При том в Роспотребнадзоре отмечают, что число обратившихся в медицинские организации полуострова по поводу присасывания клещей с начала года и до 19 августа не превышает среднемноголетние показатели.В середине июня межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю сообщало о 21 случае заболевания иксодовым клещевым боррелиозом с начала года. В июле эта цифра оставалась прежней."В Крыму регистрируется два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Наиболее высокий процент укушенных клещами людей отмечается при посещении лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью", - уточняют в Роспотребнадзоре.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть ли в парках Симферополя клещиКак в Симферополе борются с нашествием клещейВ Крыму удвоились случаи укусов клещей – где провести исследование
https://crimea.ria.ru/20230414/chem-opasny-kleschi-kakie-bolezni-oni-perenosyat-i-kak-vyzhit-posle-ukusa-1128165656.html
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клещи, боррелиоз (болезнь лайма), здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор, здоровье, общество, новости крыма
Количество заболевших клещевым боррелиозом в Крыму выросло в три раза

Число заболевших клещевым боррелиозом в Крыму за два месяца выросло в три раза

19:45 19.08.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСотрудница вирусологической лаборатории в Калининграде
Сотрудница вирусологической лаборатории в Калининграде - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Число заболевших клещевым боррелиозом в Крыму за два месяца выросло почти в три раза. Об этом сообщается на официальном сайте межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
"С начала года на территории Республики Крым и города Севастополя зарегистрировано 60 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (в 2023 году - 45 случаев) и два случая клещевого энцефалита", - говорится в сообщении.
При том в Роспотребнадзоре отмечают, что число обратившихся в медицинские организации полуострова по поводу присасывания клещей с начала года и до 19 августа не превышает среднемноголетние показатели.
В середине июня межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю сообщало о 21 случае заболевания иксодовым клещевым боррелиозом с начала года. В июле эта цифра оставалась прежней.
"В Крыму регистрируется два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Наиболее высокий процент укушенных клещами людей отмечается при посещении лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью", - уточняют в Роспотребнадзоре.
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Чем опасны клещи: какие болезни они переносят и как выжить после укусаКлещи могут быть переносчиками до 10 разных вирусов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости. Риски, связанные с клещами, выросли с приходом весны – клещи проснулись почти во всех регионах России.
 
клещиБоррелиоз (Болезнь Лайма)Здравоохранение в Крыму и СевастополеРоспотребнадзорЗдоровьеОбществоНовости Крыма
 
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