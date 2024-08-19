Количество заболевших клещевым боррелиозом в Крыму выросло в три раза
Число заболевших клещевым боррелиозом в Крыму за два месяца выросло в три раза
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСотрудница вирусологической лаборатории в Калининграде
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Число заболевших клещевым боррелиозом в Крыму за два месяца выросло почти в три раза. Об этом сообщается на официальном сайте межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
"С начала года на территории Республики Крым и города Севастополя зарегистрировано 60 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (в 2023 году - 45 случаев) и два случая клещевого энцефалита", - говорится в сообщении.
При том в Роспотребнадзоре отмечают, что число обратившихся в медицинские организации полуострова по поводу присасывания клещей с начала года и до 19 августа не превышает среднемноголетние показатели.
В середине июня межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю сообщало о 21 случае заболевания иксодовым клещевым боррелиозом с начала года. В июле эта цифра оставалась прежней.
"В Крыму регистрируется два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Наиболее высокий процент укушенных клещами людей отмечается при посещении лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью", - уточняют в Роспотребнадзоре.
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