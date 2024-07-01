https://crimea.ria.ru/20240701/skolko-lyudey-v-krymu-zaboleli-kleschevym-borreliozom-1138483069.html

Сколько людей в Крыму заболели клещевым боррелиозом

Сколько людей в Крыму заболели клещевым боррелиозом - РИА Новости Крым, 01.07.2024

Сколько людей в Крыму заболели клещевым боррелиозом

В Крыму выросла заболеваемость иксодовым клещевым боррелиозом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает межрегиональное управление... РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T15:57

2024-07-01T15:57

2024-07-01T15:57

клещи

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здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В Крыму выросла заболеваемость иксодовым клещевым боррелиозом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.При этом в межрегиональном управлении отмечают, что количество обратившихся в медицинские организации полуострова по поводу укусов клещей с начала года и по состоянию на 1 июля не превышает среднемноголетние показатели."Наиболее высокий процент укушенных клещами людей отмечается при посещении лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью", – обращают внимание в Роспотребнадзоре РК.С начала года и до 1 июля снятых с людей клещей проверяли на вирусоформность. Результаты исследований показали, что вирусом иксодового клещевого боррелиоза клещи были инфицированы в 9,5% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом – 1,1%, моноцитарным эрлихиозом – 0,7%.Мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающихся клещами, межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю проводит с начала сезона активности клещей.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть ли в парках Симферополя клещиКак в Симферополе борются с нашествием клещейВ Крыму удвоились случаи укусов клещей – где провести исследование

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

клещи, роспотребнадзор, здоровье, общество, новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе