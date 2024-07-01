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Сколько людей в Крыму заболели клещевым боррелиозом
Сколько людей в Крыму заболели клещевым боррелиозом - РИА Новости Крым, 01.07.2024
Сколько людей в Крыму заболели клещевым боррелиозом
В Крыму выросла заболеваемость иксодовым клещевым боррелиозом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает межрегиональное управление... РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T15:57
2024-07-01T15:57
2024-07-01T15:57
клещи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В Крыму выросла заболеваемость иксодовым клещевым боррелиозом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.При этом в межрегиональном управлении отмечают, что количество обратившихся в медицинские организации полуострова по поводу укусов клещей с начала года и по состоянию на 1 июля не превышает среднемноголетние показатели."Наиболее высокий процент укушенных клещами людей отмечается при посещении лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью", – обращают внимание в Роспотребнадзоре РК.С начала года и до 1 июля снятых с людей клещей проверяли на вирусоформность. Результаты исследований показали, что вирусом иксодового клещевого боррелиоза клещи были инфицированы в 9,5% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом – 1,1%, моноцитарным эрлихиозом – 0,7%.Мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающихся клещами, межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю проводит с начала сезона активности клещей.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть ли в парках Симферополя клещиКак в Симферополе борются с нашествием клещейВ Крыму удвоились случаи укусов клещей – где провести исследование
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клещи, роспотребнадзор, здоровье, общество, новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе
Сколько людей в Крыму заболели клещевым боррелиозом
В Крыму выросла заболеваемость иксодовым клещевым боррелиозом – Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В Крыму выросла заболеваемость иксодовым клещевым боррелиозом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
"С начала года на территории Республики Крым и города Севастополя зарегистрирован 21 случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (в 2023 году – 14 случаев) и один случай клещевого энцефалита", – говорится на сайте Роспотребнадзора.
При этом в межрегиональном управлении отмечают, что количество обратившихся в медицинские организации полуострова по поводу укусов клещей с начала года и по состоянию на 1 июля не превышает среднемноголетние показатели.
"Наиболее высокий процент укушенных клещами людей отмечается при посещении лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью", – обращают внимание в Роспотребнадзоре РК.
С начала года и до 1 июля снятых с людей клещей проверяли на вирусоформность. Результаты исследований показали, что вирусом иксодового клещевого боррелиоза клещи были инфицированы в 9,5% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом – 1,1%, моноцитарным эрлихиозом – 0,7%.
Мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающихся клещами, межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю проводит с начала сезона активности клещей.
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