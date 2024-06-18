https://crimea.ria.ru/20240618/v-krymu-posle-ukusa-kleschey-21-chelovek-zabolel-borreliozom-1138193364.html

В Крыму после укуса клещей 21 человек заболел боррелиозом

В Крыму после укуса клещей 21 человек заболел боррелиозом - РИА Новости Крым, 18.06.2024

В Крыму после укуса клещей 21 человек заболел боррелиозом

В Крыму после укуса клещей 21 человек заболел боррелиозом, еще один – энцефалитом. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике... РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T15:44

2024-06-18T15:44

2024-06-18T16:09

крым

роспотребнадзор

клещи

энцефалит

боррелиоз (болезнь лайма)

общество

здравоохранение в крыму и севастополе

природа

новости крыма

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СИМФЕРПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Крыму после укуса клещей 21 человек заболел боррелиозом, еще один – энцефалитом. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.По информации Роспотребнадзора, чаще всего клещи кусают людей при посещении лесных массивов, парковых зон и территорий с густо посаженной растительностью."Обращаемость населения в медицинские организации полуострова по поводу присасывания клещей с начала года и по состоянию на 17 июня не превышает среднемноголетние показатели", - уточняют в межрегиональном управлении Роспотребнадзора.По информации ведомства, в Крыму регистрируется два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). В Крыму и Севастополе проводятся акарицидные обработки в местах массового пребывания людей. Ранее администрация Симферополя сообщала, что в парках города проверили эффективность проведения противоклещевой обработки: клещей не обнаружили.Читайте также на РИА Новости Крым:Паразиты атакуют: в России расширяется ареал обитания клещейЭто на сладкое: ученые определили любимую группу крови клещейВ Феодосии просят не ходить в парки и на набережную – причина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, роспотребнадзор, клещи, энцефалит, боррелиоз (болезнь лайма), общество, здравоохранение в крыму и севастополе, природа, новости крыма