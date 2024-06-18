https://crimea.ria.ru/20240618/v-krymu-posle-ukusa-kleschey-21-chelovek-zabolel-borreliozom-1138193364.html
В Крыму после укуса клещей 21 человек заболел боррелиозом
В Крыму после укуса клещей 21 человек заболел боррелиозом - РИА Новости Крым, 18.06.2024
В Крыму после укуса клещей 21 человек заболел боррелиозом
В Крыму после укуса клещей 21 человек заболел боррелиозом, еще один – энцефалитом. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T15:44
2024-06-18T15:44
2024-06-18T16:09
крым
роспотребнадзор
клещи
энцефалит
боррелиоз (болезнь лайма)
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
природа
новости крыма
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СИМФЕРПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Крыму после укуса клещей 21 человек заболел боррелиозом, еще один – энцефалитом. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.По информации Роспотребнадзора, чаще всего клещи кусают людей при посещении лесных массивов, парковых зон и территорий с густо посаженной растительностью."Обращаемость населения в медицинские организации полуострова по поводу присасывания клещей с начала года и по состоянию на 17 июня не превышает среднемноголетние показатели", - уточняют в межрегиональном управлении Роспотребнадзора.По информации ведомства, в Крыму регистрируется два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). В Крыму и Севастополе проводятся акарицидные обработки в местах массового пребывания людей. Ранее администрация Симферополя сообщала, что в парках города проверили эффективность проведения противоклещевой обработки: клещей не обнаружили.Читайте также на РИА Новости Крым:Паразиты атакуют: в России расширяется ареал обитания клещейЭто на сладкое: ученые определили любимую группу крови клещейВ Феодосии просят не ходить в парки и на набережную – причина
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крым, роспотребнадзор, клещи, энцефалит, боррелиоз (болезнь лайма), общество, здравоохранение в крыму и севастополе, природа, новости крыма
В Крыму после укуса клещей 21 человек заболел боррелиозом
Боррелиозом после укусов клещей в Крыму заболел 21 человек с начала года
15:44 18.06.2024 (обновлено: 16:09 18.06.2024)
СИМФЕРПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Крыму после укуса клещей 21 человек заболел боррелиозом, еще один – энцефалитом. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
"С начала года на территории Республики Крым и города Севастополя зарегистрирован 21 случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (в 2023 году – 14 случаев) и один случай клещевого энцефалита", - говорится в сообщении.
По информации Роспотребнадзора, чаще всего клещи кусают людей при посещении лесных массивов, парковых зон и территорий с густо посаженной растительностью.
"Обращаемость населения в медицинские организации полуострова по поводу присасывания клещей с начала года и по состоянию на 17 июня не превышает среднемноголетние показатели", - уточняют в межрегиональном управлении Роспотребнадзора.
По информации ведомства, в Крыму регистрируется два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь).
"С начала года и по состоянию на 17 июня результаты исследования клещей на вирусоформность, снятых с людей, свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 10% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом – 1,2%, моноцитарным эрлихиозом – 0,8%", - отмечают в Роспотребнадзоре.
В Крыму и Севастополе проводятся акарицидные обработки в местах массового пребывания людей. Ранее администрация Симферополя сообщала, что в парках города проверили
эффективность проведения противоклещевой обработки: клещей не обнаружили.
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