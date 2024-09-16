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Главное за день: 16 сентября

Главное за день: 16 сентября - РИА Новости Крым, 16.09.2024

Главное за день: 16 сентября

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ, что позволит армии эффективнее откликаться на любые растущие РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T22:57

2024-09-16T22:57

2024-09-16T22:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ, что позволит армии эффективнее откликаться на любые растущие угрозы. Российская группировка войск "Север" освободила Успеновку и Борки в Курской области, а в зоне спецоперации ВСУ потеряли еще почти 2 тыс. человек. Украинские боевики продолжили атаковать мирные регионы России. В Курской области началась обязательная эвакуация жителей населенных пунктов двух районов. На экс-президента США Дональда Трампа совершено очередное покушение. В Европе циклон "Борис" разрушил дома и унес человеческие жизни.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Расширение штата ВС РФВ понедельник президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ до 2 млн 389 тысяч человек, в том числе 1,5 млн военнослужащих. В предыдущий раз штатную численность увеличивали в декабре 2023, она составляла 2 209 130 человек, включая 1 320 000 военных. Увеличение штатной численности Вооруженных сил Российской Федерации позволит армии эффективнее откликаться на любые растущие угрозы и быть готовой к различным сценариям, что особенно актуально на фоне агрессивной риторики со стороны стран НАТО. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.Успехи армии РоссииРоссийская группировка войск "Север" освободила Успеновку и Борки в Курской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. За сутки в зоне специальной военной операции армия России отразила 18 контратак ВСУ, потери украинских боевиков составили 1915 человек. Также на Украине уничтожена инфраструктура военного аэродрома, цех по производству БПЛА и четыре склада их хранения.Атаки ВСУ на мирные регионы РФУтром в понедельник украинские боевики атаковали Белгород. В городе зафиксированы попадания в жилые дома, возникли пожары. Восемь мирных жителей пострадали. В этот же день центр Сватово Луганской Народной Республики подвергся атаке украинских боевиков. В результате ранены 11 человек, в том числе 13-летний ребенок.Эвакуация в Курской областиВ Курской области эвакуируют жителей населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, расположенных в 15-километровой зоне рядом с украинской границей, сообщил в понедельник губернатор региона Алексей Смирнов. Такое решение принято региональным оперштабом на основании оперативной информации в целях обеспечения безопасности.Покушение на Трампа16 сентября на экс-президента США Дональда Трампа совершено новое покушение. Мужчина открыл огонь у гольф-клуба, где находился Трамп. Политик не пострадал, злоумышленник попытался скрыться, но был задержан сотрудниками секретной службы. Попытка очередного покушения на кандидата в президенты США от республиканской партии олицетворяет степень украинизации американской политики, считает политолог-американист Малек Дудаков.Циклон "Борис"Средиземноморский циклон "Борис" вызвал масштабные наводнения в Польше, Чехии, Румынии, Словакии, Хорватии, Австрии и других странах Европы. Из-за сильных ливней реки вышли из берегов, в Польше разрушен мост и произошел прорыв дамбы. По данным местных СМИ, стихия унесла жизни по меньшей мере шести человек. Тысячи жителей европейских городов были вынуждены оставить свои дома.

https://crimea.ria.ru/20240916/chto-oznachaet-uvelichenie-shtatnoy-chislennosti-vooruzhennykh-sil-rf-1140384921.html

https://crimea.ria.ru/20240916/moschnoe-zemletryasenie-v-rumynii---tolchki-oschutili-v-odesse-1140387908.html

https://crimea.ria.ru/20240916/v-kurskoy-oblasti-nazvali-feykom-video-o-prodvizhenii-vsu-v-regione-1140387735.html

https://crimea.ria.ru/20240916/chto-predprimut-demokraty-v-ssha-posle-vtorogo-pokusheniya-na-trampa--mnenie-1140388530.html

https://crimea.ria.ru/20240916/lesnoy-pozhar-perekinulsya-na-doma---v-lnr-gorit-tseloe-selo-1140387489.html

https://crimea.ria.ru/20240916/tri-uchenika-i-uchitel-raneny-pri-napadenii-na-shkolu-v-chelyabinske-1140372047.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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