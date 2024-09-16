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Главное за день: 16 сентября - РИА Новости Крым, 16.09.2024
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Главное за день: 16 сентября
Главное за день: 16 сентября - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Главное за день: 16 сентября
Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ, что позволит армии эффективнее откликаться на любые растущие РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T22:57
2024-09-16T22:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ, что позволит армии эффективнее откликаться на любые растущие угрозы. Российская группировка войск "Север" освободила Успеновку и Борки в Курской области, а в зоне спецоперации ВСУ потеряли еще почти 2 тыс. человек. Украинские боевики продолжили атаковать мирные регионы России. В Курской области началась обязательная эвакуация жителей населенных пунктов двух районов. На экс-президента США Дональда Трампа совершено очередное покушение. В Европе циклон "Борис" разрушил дома и унес человеческие жизни.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Расширение штата ВС РФВ понедельник президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ до 2 млн 389 тысяч человек, в том числе 1,5 млн военнослужащих. В предыдущий раз штатную численность увеличивали в декабре 2023, она составляла 2 209 130 человек, включая 1 320 000 военных. Увеличение штатной численности Вооруженных сил Российской Федерации позволит армии эффективнее откликаться на любые растущие угрозы и быть готовой к различным сценариям, что особенно актуально на фоне агрессивной риторики со стороны стран НАТО. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.Успехи армии РоссииРоссийская группировка войск "Север" освободила Успеновку и Борки в Курской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. За сутки в зоне специальной военной операции армия России отразила 18 контратак ВСУ, потери украинских боевиков составили 1915 человек. Также на Украине уничтожена инфраструктура военного аэродрома, цех по производству БПЛА и четыре склада их хранения.Атаки ВСУ на мирные регионы РФУтром в понедельник украинские боевики атаковали Белгород. В городе зафиксированы попадания в жилые дома, возникли пожары. Восемь мирных жителей пострадали. В этот же день центр Сватово Луганской Народной Республики подвергся атаке украинских боевиков. В результате ранены 11 человек, в том числе 13-летний ребенок.Эвакуация в Курской областиВ Курской области эвакуируют жителей населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, расположенных в 15-километровой зоне рядом с украинской границей, сообщил в понедельник губернатор региона Алексей Смирнов. Такое решение принято региональным оперштабом на основании оперативной информации в целях обеспечения безопасности.Покушение на Трампа16 сентября на экс-президента США Дональда Трампа совершено новое покушение. Мужчина открыл огонь у гольф-клуба, где находился Трамп. Политик не пострадал, злоумышленник попытался скрыться, но был задержан сотрудниками секретной службы. Попытка очередного покушения на кандидата в президенты США от республиканской партии олицетворяет степень украинизации американской политики, считает политолог-американист Малек Дудаков.Циклон "Борис"Средиземноморский циклон "Борис" вызвал масштабные наводнения в Польше, Чехии, Румынии, Словакии, Хорватии, Австрии и других странах Европы. Из-за сильных ливней реки вышли из берегов, в Польше разрушен мост и произошел прорыв дамбы. По данным местных СМИ, стихия унесла жизни по меньшей мере шести человек. Тысячи жителей европейских городов были вынуждены оставить свои дома.
https://crimea.ria.ru/20240916/chto-oznachaet-uvelichenie-shtatnoy-chislennosti-vooruzhennykh-sil-rf-1140384921.html
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главное за день, общество, новости, россия, украина, в мире
Главное за день: 16 сентября

Главные события и заявления понедельника, 16 сентября

22:57 16.09.2024
 
© AP Photo Krzysztof ZatyckiМужчина стоит по пояс в воде, затопившей улицы и дома в городе Клодзко на юго-западе Польши
Мужчина стоит по пояс в воде, затопившей улицы и дома в городе Клодзко на юго-западе Польши - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo Krzysztof Zatycki
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ, что позволит армии эффективнее откликаться на любые растущие угрозы. Российская группировка войск "Север" освободила Успеновку и Борки в Курской области, а в зоне спецоперации ВСУ потеряли еще почти 2 тыс. человек. Украинские боевики продолжили атаковать мирные регионы России. В Курской области началась обязательная эвакуация жителей населенных пунктов двух районов. На экс-президента США Дональда Трампа совершено очередное покушение. В Европе циклон "Борис" разрушил дома и унес человеческие жизни.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Расширение штата ВС РФ

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ до 2 млн 389 тысяч человек, в том числе 1,5 млн военнослужащих. В предыдущий раз штатную численность увеличивали в декабре 2023, она составляла 2 209 130 человек, включая 1 320 000 военных. Увеличение штатной численности Вооруженных сил Российской Федерации позволит армии эффективнее откликаться на любые растущие угрозы и быть готовой к различным сценариям, что особенно актуально на фоне агрессивной риторики со стороны стран НАТО. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Вчера, 17:10Эксклюзивы РИА Новости Крым
Что означает увеличение штатной численности Вооруженных сил РФ

Успехи армии России

Российская группировка войск "Север" освободила Успеновку и Борки в Курской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. За сутки в зоне специальной военной операции армия России отразила 18 контратак ВСУ, потери украинских боевиков составили 1915 человек. Также на Украине уничтожена инфраструктура военного аэродрома, цех по производству БПЛА и четыре склада их хранения.
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Вчера, 18:55
Мощное землетрясение в Румынии - толчки ощутили в Одессе

Атаки ВСУ на мирные регионы РФ

Утром в понедельник украинские боевики атаковали Белгород. В городе зафиксированы попадания в жилые дома, возникли пожары. Восемь мирных жителей пострадали. В этот же день центр Сватово Луганской Народной Республики подвергся атаке украинских боевиков. В результате ранены 11 человек, в том числе 13-летний ребенок.
Фейк
Вчера, 18:49
В Курской области назвали фейком видео о продвижении ВСУ в регионе

Эвакуация в Курской области

В Курской области эвакуируют жителей населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, расположенных в 15-километровой зоне рядом с украинской границей, сообщил в понедельник губернатор региона Алексей Смирнов. Такое решение принято региональным оперштабом на основании оперативной информации в целях обеспечения безопасности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Вчера, 19:50
Что предпримут демократы в США после второго покушения на Трампа – мнение

Покушение на Трампа

16 сентября на экс-президента США Дональда Трампа совершено новое покушение. Мужчина открыл огонь у гольф-клуба, где находился Трамп. Политик не пострадал, злоумышленник попытался скрыться, но был задержан сотрудниками секретной службы. Попытка очередного покушения на кандидата в президенты США от республиканской партии олицетворяет степень украинизации американской политики, считает политолог-американист Малек Дудаков.
Масштабный пожар охватил несколько сел в ЛНР - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Вчера, 18:23
Лесной пожар перекинулся на дома - в ЛНР горит целое село

Циклон "Борис"

Средиземноморский циклон "Борис" вызвал масштабные наводнения в Польше, Чехии, Румынии, Словакии, Хорватии, Австрии и других странах Европы. Из-за сильных ливней реки вышли из берегов, в Польше разрушен мост и произошел прорыв дамбы. По данным местных СМИ, стихия унесла жизни по меньшей мере шести человек. Тысячи жителей европейских городов были вынуждены оставить свои дома.
На месте нападения школьника на детей в школе Челябинска
Вчера, 10:53
Три ученика и учитель ранены при нападении на школу в Челябинске
 
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19:50Что предпримут демократы в США после второго покушения на Трампа – мнение
19:22Как защитить автомобиль при сильном граде - инфографика
19:03Шесть населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварии
18:55Мощное землетрясение в Румынии - толчки ощутили в Одессе
18:49В Курской области назвали фейком видео о продвижении ВСУ в регионе
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