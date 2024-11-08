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МВД России получит новые полномочия - РИА Новости Крым, 08.11.2024
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МВД России получит новые полномочия
МВД России получит новые полномочия - РИА Новости Крым, 08.11.2024
МВД России получит новые полномочия
МВД России предлагается наделить новыми полномочиями по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, соответствующий проект... РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T12:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. МВД России предлагается наделить новыми полномочиями по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, соответствующий проект президентского указа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Документ разработан в рамках мероприятий государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей на 2024-2026 годы, уточняется в пояснительной записке к проекту.Согласно действующему законодательству, такие задачи за МВД не числятся. За ведомством закреплены реализация госполитики в сфере внутренних дел, защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан, обеспечение общественной безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мвд по республике крым, закон и право, россия, общество, новости
МВД России получит новые полномочия

Укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей может стать задачей МВД

12:44 08.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. МВД России предлагается наделить новыми полномочиями по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, соответствующий проект президентского указа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Внести в положение о министерстве внутренних дел Российской Федерации... изменение, дополнив пункт 2 подпунктом 7 следующего содержания: "осуществление деятельности, направленной на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - сказано в документе.
Документ разработан в рамках мероприятий государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей на 2024-2026 годы, уточняется в пояснительной записке к проекту.
Согласно действующему законодательству, такие задачи за МВД не числятся. За ведомством закреплены реализация госполитики в сфере внутренних дел, защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан, обеспечение общественной безопасности.
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