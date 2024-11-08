https://crimea.ria.ru/20241108/mvd-rossii-poluchit-novye-polnomochiya-1141708214.html
МВД России получит новые полномочия
МВД России получит новые полномочия - РИА Новости Крым, 08.11.2024
МВД России получит новые полномочия
МВД России предлагается наделить новыми полномочиями по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, соответствующий проект... РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T12:44
2024-11-08T12:44
2024-11-08T12:44
мвд по республике крым
закон и право
россия
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/04/1119873626_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_12636a3a4902dea16afb22b18665b1a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. МВД России предлагается наделить новыми полномочиями по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, соответствующий проект президентского указа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Документ разработан в рамках мероприятий государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей на 2024-2026 годы, уточняется в пояснительной записке к проекту.Согласно действующему законодательству, такие задачи за МВД не числятся. За ведомством закреплены реализация госполитики в сфере внутренних дел, защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан, обеспечение общественной безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/04/1119873626_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_69752bace9197851a236e94ecb446c18.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд по республике крым, закон и право, россия, общество, новости
МВД России получит новые полномочия
Укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей может стать задачей МВД