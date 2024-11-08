https://crimea.ria.ru/20241108/mvd-rossii-poluchit-novye-polnomochiya-1141708214.html

МВД России получит новые полномочия

МВД России получит новые полномочия - РИА Новости Крым, 08.11.2024

МВД России получит новые полномочия

МВД России предлагается наделить новыми полномочиями по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, соответствующий проект... РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T12:44

2024-11-08T12:44

2024-11-08T12:44

мвд по республике крым

закон и право

россия

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/04/1119873626_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_12636a3a4902dea16afb22b18665b1a2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. МВД России предлагается наделить новыми полномочиями по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, соответствующий проект президентского указа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Документ разработан в рамках мероприятий государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей на 2024-2026 годы, уточняется в пояснительной записке к проекту.Согласно действующему законодательству, такие задачи за МВД не числятся. За ведомством закреплены реализация госполитики в сфере внутренних дел, защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан, обеспечение общественной безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по республике крым, закон и право, россия, общество, новости