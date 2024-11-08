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Не сошлись в политических взглядах: крымчанин сжег тело соседа в лесу - РИА Новости Крым, 08.11.2024
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Не сошлись в политических взглядах: крымчанин сжег тело соседа в лесу
Не сошлись в политических взглядах: крымчанин сжег тело соседа в лесу - РИА Новости Крым, 08.11.2024
Не сошлись в политических взглядах: крымчанин сжег тело соседа в лесу
Житель Сакского района убил своего соседа-арендодателя, сжег его тело в лесополосе, а затем украл имущества на 6 млн рублей. Обвиняемому назначили 11 лет... РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T12:12
2024-11-08T12:12
крым
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происшествия
убийство
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верховный суд крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Житель Сакского района убил своего соседа-арендодателя, сжег его тело в лесополосе, а затем украл имущества на 6 млн рублей. Обвиняемому назначили 11 лет колонии, сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма.По данным суда, подсудимый арендовал комнату в доме потерпевшего. В феврале 2023 года у подсудимого на почве длительного конфликта с потерпевшим относительно политических взглядов, возник преступный умысел убить его. Осуществив убийство с помощью лопаты, подсудимый вывез тело мужчины в лесополосу на территории Сакского района и поджег его.Затем, воспользовавшись свободным доступом к чужому имуществу, подсудимый похитил и продал несколько ноутбуков, электросамокат и мобильные телефоны. А также планировал продать автомобили, принадлежащие потерпевшему. Суммарно имущественный вред составил более 6 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе суда.Крымчанина признали виновным в краже в особо крупном размере и убийстве."Судом ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также подсудимому установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев, после отбывания основного наказания в виде лишения свободы", - говорится в сообщении.В судебном заседании подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного 900 000 рублей в счет возмещения причиненного преступлением морального вреда в пользу наследника погибшего. Также судом вынесено решение о возврате всего похищенного имущества, добавили в пресс-службе суда.Приговор не вступил в законную силу.Ранее за убийство товарища двое друзей из Гаспры получили 3 года и 12 лет лишения свободыСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два рецидивиста ограбили таксиста и сожгли его машину в лесу под Ялтой На Кубани арестовали мужчину за убийство 30-летней давностиДвое нетрезвых крымчан угнали дорогой внедорожник и разбили его
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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крым, новости крыма, происшествия, убийство, новости, верховный суд крыма
Не сошлись в политических взглядах: крымчанин сжег тело соседа в лесу

В Крыму мужчина убил своего соседа лопатой и сжег его тело в лесополосе

12:12 08.11.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Житель Сакского района убил своего соседа-арендодателя, сжег его тело в лесополосе, а затем украл имущества на 6 млн рублей. Обвиняемому назначили 11 лет колонии, сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма.
По данным суда, подсудимый арендовал комнату в доме потерпевшего. В феврале 2023 года у подсудимого на почве длительного конфликта с потерпевшим относительно политических взглядов, возник преступный умысел убить его. Осуществив убийство с помощью лопаты, подсудимый вывез тело мужчины в лесополосу на территории Сакского района и поджег его.
Затем, воспользовавшись свободным доступом к чужому имуществу, подсудимый похитил и продал несколько ноутбуков, электросамокат и мобильные телефоны. А также планировал продать автомобили, принадлежащие потерпевшему. Суммарно имущественный вред составил более 6 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе суда.
Крымчанина признали виновным в краже в особо крупном размере и убийстве.
"Судом ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также подсудимому установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев, после отбывания основного наказания в виде лишения свободы", - говорится в сообщении.
В судебном заседании подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного 900 000 рублей в счет возмещения причиненного преступлением морального вреда в пользу наследника погибшего. Также судом вынесено решение о возврате всего похищенного имущества, добавили в пресс-службе суда.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее за убийство товарища двое друзей из Гаспры получили 3 года и 12 лет лишения свободы
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КрымНовости КрымаПроисшествияУбийствоНовостиВерховный суд Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
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