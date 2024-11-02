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На Кубани арестовали мужчину за убийство 30-летней давности - РИА Новости Крым, 02.11.2024
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На Кубани арестовали мужчину за убийство 30-летней давности
На Кубани арестовали мужчину за убийство 30-летней давности - РИА Новости Крым, 02.11.2024
На Кубани арестовали мужчину за убийство 30-летней давности
В Краснодарском крае арестовали мужчину за совершенное им более 30 лет назад преступление, ему предъявлено обвинение в убийстве малолетней девочки. Об этом... РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T13:34
2024-11-02T13:50
краснодар
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
новости
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае арестовали мужчину за совершенное им более 30 лет назад преступление, ему предъявлено обвинение в убийстве малолетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СКР.По данным следствия, в 1991 году на тот момент 22-летний фигурант в поселке Нижнебаканском Крымского района встретил возвращавшуюся из школы 7-летнюю девочку и совершил в отношении нее преступление сексуального характера. Затем, чтобы скрыть произошедшее, мужчина ножом ударил девочку в шею, отчего она погибла, перенес тело к реке, обложил ветками и бытовым мусором и скрылся с места преступления.Проведенные на тот момент следственные мероприятия не позволили установить личность преступника, и производство по уголовному делу было приостановлено. Однако работа следователей краевого управления СК и оперативных сотрудников МВД не прекращалась, добавили в ведомстве.В результате расследования преступлений прошлых лет криминалисты краевого следственного управления снова проанализировали материалы уголовного дела. Специалистам удалось обнаружить вещественное доказательство, изъятое в ходе осмотра места происшествия в 1991 году. С учетом новых возможностей вещдок дополнительно исследовали, это привело к положительному результату – специалисты обнаружили генетический материал, который совпал с генетическим профилем фигуранта, следы которого изымались в 1991 году.Затем специалисты провели молекулярно-генетическую экспертизу, результаты которой подтвердили выводы предыдущей экспертизы.С учетом доказательств и благодаря установленному следователем контакту с фигурантом он признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Его отправили под арест."По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - заключили в СК.Глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что в ряде регионов затягиваются сроки следствия и снизилась активность по раскрытию преступлений прошлых лет.С начала года в СК России расследовали 118,5 тысяч преступлений, более половины из которых - тяжкие и особо тяжкие, также сообщил глава ведомства по итогам оперативного совещания в октябре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защита бойцов СВО и дела "лихих" 90-х: интервью главы Следкома КрымаСпрятал тело в багажник: в Крыму 19-летний феодосиец зарезал таксистаПолицейского из Севастополя обвиняют в покушении на убийство
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РИА Новости Крым
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4.7
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краснодар, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, краснодарский край
На Кубани арестовали мужчину за убийство 30-летней давности

За преступление 30-летней давности на Кубани арестовали мужчину

13:34 02.11.2024 (обновлено: 13:50 02.11.2024)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае арестовали мужчину за совершенное им более 30 лет назад преступление, ему предъявлено обвинение в убийстве малолетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СКР.
По данным следствия, в 1991 году на тот момент 22-летний фигурант в поселке Нижнебаканском Крымского района встретил возвращавшуюся из школы 7-летнюю девочку и совершил в отношении нее преступление сексуального характера. Затем, чтобы скрыть произошедшее, мужчина ножом ударил девочку в шею, отчего она погибла, перенес тело к реке, обложил ветками и бытовым мусором и скрылся с места преступления.
Проведенные на тот момент следственные мероприятия не позволили установить личность преступника, и производство по уголовному делу было приостановлено. Однако работа следователей краевого управления СК и оперативных сотрудников МВД не прекращалась, добавили в ведомстве.
В результате расследования преступлений прошлых лет криминалисты краевого следственного управления снова проанализировали материалы уголовного дела. Специалистам удалось обнаружить вещественное доказательство, изъятое в ходе осмотра места происшествия в 1991 году. С учетом новых возможностей вещдок дополнительно исследовали, это привело к положительному результату – специалисты обнаружили генетический материал, который совпал с генетическим профилем фигуранта, следы которого изымались в 1991 году.
Затем специалисты провели молекулярно-генетическую экспертизу, результаты которой подтвердили выводы предыдущей экспертизы.
"Несмотря на то, что с момента совершения особо тяжкого преступления прошло более 33 лет, следствием собран достаточный объем доказательств, позволивших установить причастность фигуранта к преступлению. Фигурант был задержан", - говорится в сообщении.
С учетом доказательств и благодаря установленному следователем контакту с фигурантом он признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Его отправили под арест.
"По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - заключили в СК.
Глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что в ряде регионов затягиваются сроки следствия и снизилась активность по раскрытию преступлений прошлых лет.
С начала года в СК России расследовали 118,5 тысяч преступлений, более половины из которых - тяжкие и особо тяжкие, также сообщил глава ведомства по итогам оперативного совещания в октябре.
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