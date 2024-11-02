https://crimea.ria.ru/20241102/na-kubani-arestovali-muzhchinu-za-ubiystvo-30-letney-davnosti-1141567199.html

На Кубани арестовали мужчину за убийство 30-летней давности

На Кубани арестовали мужчину за убийство 30-летней давности - РИА Новости Крым, 02.11.2024

На Кубани арестовали мужчину за убийство 30-летней давности

В Краснодарском крае арестовали мужчину за совершенное им более 30 лет назад преступление, ему предъявлено обвинение в убийстве малолетней девочки. Об этом... РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T13:34

2024-11-02T13:34

2024-11-02T13:50

краснодар

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае арестовали мужчину за совершенное им более 30 лет назад преступление, ему предъявлено обвинение в убийстве малолетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СКР.По данным следствия, в 1991 году на тот момент 22-летний фигурант в поселке Нижнебаканском Крымского района встретил возвращавшуюся из школы 7-летнюю девочку и совершил в отношении нее преступление сексуального характера. Затем, чтобы скрыть произошедшее, мужчина ножом ударил девочку в шею, отчего она погибла, перенес тело к реке, обложил ветками и бытовым мусором и скрылся с места преступления.Проведенные на тот момент следственные мероприятия не позволили установить личность преступника, и производство по уголовному делу было приостановлено. Однако работа следователей краевого управления СК и оперативных сотрудников МВД не прекращалась, добавили в ведомстве.В результате расследования преступлений прошлых лет криминалисты краевого следственного управления снова проанализировали материалы уголовного дела. Специалистам удалось обнаружить вещественное доказательство, изъятое в ходе осмотра места происшествия в 1991 году. С учетом новых возможностей вещдок дополнительно исследовали, это привело к положительному результату – специалисты обнаружили генетический материал, который совпал с генетическим профилем фигуранта, следы которого изымались в 1991 году.Затем специалисты провели молекулярно-генетическую экспертизу, результаты которой подтвердили выводы предыдущей экспертизы.С учетом доказательств и благодаря установленному следователем контакту с фигурантом он признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Его отправили под арест."По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - заключили в СК.Глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что в ряде регионов затягиваются сроки следствия и снизилась активность по раскрытию преступлений прошлых лет.С начала года в СК России расследовали 118,5 тысяч преступлений, более половины из которых - тяжкие и особо тяжкие, также сообщил глава ведомства по итогам оперативного совещания в октябре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защита бойцов СВО и дела "лихих" 90-х: интервью главы Следкома КрымаСпрятал тело в багажник: в Крыму 19-летний феодосиец зарезал таксистаПолицейского из Севастополя обвиняют в покушении на убийство

краснодар

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, краснодарский край