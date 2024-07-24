https://crimea.ria.ru/20240724/zaschita-boytsov-svo-i-dela-likhikh-90-kh-intervyu-glavy-sledkoma-kryma-1139095916.html

Защита бойцов СВО и дела "лихих" 90-х: интервью главы Следкома Крыма

Защита бойцов СВО и дела "лихих" 90-х: интервью главы Следкома Крыма - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Защита бойцов СВО и дела "лихих" 90-х: интервью главы Следкома Крыма

За 10 лет существования Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю сотрудники ведомства расследовали более 20 тысяч... РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T18:02

2024-07-24T18:02

2024-07-24T18:02

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За 10 лет существования Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю сотрудники ведомства расследовали более 20 тысяч уголовных дел о совершении тяжких и особо тяжких, коррупционных и экономических преступлений. В их числе и "висяки" прошлых лет. Следком не только занимается расследованием уголовных дел и решением острых социальных вопросов жителей полуострова, но и активно помогает фронту. В преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ сайт РИА Новости Крым взял эксклюзивное интервью у руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева.В режиме "помощь"- Владимир Николаевич, какие приоритетные задачи стоят перед Следкомом сегодня, особенно в условиях изменившейся обстановки и проведения специальной военной операции?- Ведомство сегодня социально ориентировано – мы не только расследуем уголовные дела, но и оперативно помогаем гражданам в решении острых социальных вопросов. Незамедлительно реагируем на выявленные в ходе мониторинга СМИ и соцсетей проблемы, особенно в отношении незащищенной категории – дети-сироты, многодетные, инвалиды, ветераны, пенсионеры. Организуем проверки, возбуждаем дела. Только за первое полугодие этого года по сведениям из СМИ и ТГ-каналов нами возбуждено 23 уголовных дела – это обращения людей по проблемам в области ЖКХ, лекарств, строительства и других сфер жизни.Так, в конце июня мы оперативно подключились к видеообращению жительницы Симферопольского района, которая воспитывает ребенка с проблемами здоровья. Она сообщила, что ее дом долгое время не подключают к электроэнергии, хотя эта услуга ею давно оплачена. В итоге семья вынуждена была снимать квартиру, параллельно выплачивая ипотеку. Спустя два часа подключение было организовано. Аналогичная ситуация произошла и в июле – следователи помогли в короткий срок подключить свет семье с двумя малолетними детьми.- Одно из важных направлений работы - помощь детям-сиротам. По закону они должны быть обеспечены жильем, а по факту как?- Мы уделяем особое внимание защите прав граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прикладываем все усилия к решению проблемного жилищного вопроса этой незащищенной категории. По состоянию на 1 января этого года в Крыму в списке детей-сирот, которые подлежат обеспечению жильем, состояли 2 617 лиц, имелось 597 неисполненных решений суда. В 2024 году обеспечено жилплощадью 211 человек, запланировано - 300. На это из федерального бюджета выделено 204,4 млн рублей, из регионального – 700 миллионов.В Севастополе на эту же дату в списке состояли 432 человека, имелось 19 неисполненных решений судов. В 2024 году обеспечено жилыми помещениями шесть человек, запланировано - 67. Размер средств, выделенных в 2024 году из федерального бюджета - 33,6 млн рублей, из регионального – 290,2 млн.- Но бывают и случаи, когда квартир ждут годами. В ожидании положенного жилья дети вырастают и обзаводятся уже собственными семьями.- За первое полугодие возбуждено 17 уголовных дел. Нашими усилиями сирота из Симферополя Людмила в канун Нового года справила новоселье. С 2020 года она стояла в очереди, однако жилье ей не предоставляли даже после вступления в 2021 году в силу решения суда. В декабре Людмила переехала в новую квартиру вместе с многодетной семьей.Долгожданное новоселье дети-сироты справили и в доме в симферопольском микрорайоне "Залесье". Дом несколько лет значился проблемным долгостроем: контракт с прежним подрядчиком администрация расторгла из-за невыполнения им взятых обязательств. Я ежемесячно выезжал на место, лично контролировал сроки и качество, поскольку молодежь из числа детей-сирот обращалась к нам. Сейчас ребята обустраивают квартиры и уже зовут нас в гости. Еще один новострой для сирот, который контролировал СК - дом по улице Шевкопляса в Севастополе. Он тоже заселен, все квартиры – с ремонтом и удобной планировкой, вокруг благоустроенная зона, парковка, детская площадка. Обращения от этой категории граждан поступают практически ежедневно, на личном контролем – каждое.- Дети всегда в фокусе внимания. Как часто нужна помощь Следкома в защите прав и свобод несовершеннолетних?- К сожалению, из года в год большая часть преступлений против детей – это половые преступления, совершенные в семьях или через соцсети. Страшно то, что зачастую фигурантами становятся близкие люди – дяди, отчимы, отцы. Дети годами запуганы, и наша задача здесь не только установить все ужасающие обстоятельства, но и помочь в реабилитации. Для этого у нас есть психолог, при необходимости дополнительно привлекаем специалистов. Работают наши горячие линии. Не так давно на одну из них поступил звонок от встревоженной женщины, которая сообщила о совершении развратных действий в отношении ребенка. Информация сразу была передана в район, проверена и подтвердилась. Возбуждено уголовное дело, злоумышленник задержан.- Если в цифрах – сколько таких дел в производстве?- На данный момент возбуждено 202 уголовных дела, всего в производстве находилось 309. В суд уже направлено 136 дел.Деньги, мигранты и ОПГ- Как в Крыму и Севастополе идет борьба с коррупцией?- За шесть месяцев возбуждено 276 дел, это больше, чем за такой же период прошлого года. Направлено в суд 140 уголовных дел. Ущерб по оконченным уголовным делам – 7 млн 543 тысяч рублей. Он возмещен государству, наложен арест на имущество фигурантов на 95 млн 592 тысяч. Были дела и в отношении лиц особого правового статуса. Например, в Кировском районе глава сельского поселения, превышая полномочия, незаконно освободила ряд осужденных от назначенных судом обязательных работ. А в Раздольненском районе глава поселения неправомерно передала в собственность третьим лицам два земельных участка общей стоимостью 2,5 миллиона рублей. Так что работа в этом направлении ведется активно.- Глава СК Александр Бастрыкин предложил ужесточить меры по борьбе с преступностью мигрантов. Ваша точка зрения по этому вопросу?- Принципиальная позиция по всем таким фактам – оперативно установить не только обстоятельства преступлений, совершенных мигрантами, но и условия, которые им способствовали, дать оценку широкому кругу лиц. На днях в Крыму заключили под стражу рабочего из Узбекистана, который нанес смертельные травмы своему коллеге по бригаде. В рамках следствия также поручил проверить законность нахождения и трудоустройства граждан Узбекистана в республике. До этого в Севастополе завершили расследование в отношении специалиста отдела по вопросам миграции, которая с апреля по сентябрь 2022 года незаконно поставила на миграционный учет 111 иностранцев.Всего за первое полугодие 2024 года возбуждено 25 уголовных дел в отношении иностранных граждан. В сфере организации незаконной миграции гражданами России возбуждено 15 уголовных дел, в том числе 10 - по фактам должностных преступлений.- А какова раскрываемость дел об организованных преступных группах за последние годы?- По этой линии также ведется планомерная работа. Сейчас, например, в производстве есть сложное дело - убийство жителя Севастополя, который зарабатывал на жизнь в качестве неофициального валютного трейдера. За совершение этого преступления заключены под стражу братья из Мелитополя, скрывавшиеся от органов следствия пять лет.Дело было в марте 2019 года. 34-летний севастополец выехал из дома с крупной суммой денег и пропал, позже его тело с множественными огнестрельными ранениями нашли в авто. Денег при нем не было, поэтому основная версия убийства была связана с его деятельностью. В ходе расследования и по результатам экспертиз сотрудникам СК и полиции удалось установить причастных к совершению преступления. Как выяснилось, 42-летний житель Мелитополя на постоянной основе перевозил через границу между Украиной и РФ российские рубли для их обмена на иностранную валюту. В конце марта 2019-го он решил похитить у трейдера подготовленные к обмену деньги, для чего привлек к "делу" своего 34-летнего брата и еще одного земляка. В ходе встречи соучастники застрелили потерпевшего и забрали у него 160 тысяч долларов США.Двоих братьев задержали в феврале этого года, один из них во всем признался и дал показания. Оба заключены под стражу. Личность и местонахождение третьего участника смертельного разбойного нападения также установлена, в ближайшие дни его доставят к нам для проведения дальнейших следственных действий.Бандитские разборки и "лихие" 90-е- Все чаще появляются сообщения о раскрытии преступлений прошлых лет. Сколько дел удалось закрыть в этом году?- Несмотря на то, что с момента образования органов СК на полуострове прошло уже 10 лет, следователи и следователи-криминалисты продолжают распутывать преступные клубки многолетней давности – это как одиночные бытовые преступления, так и бандитские разборки "валютчиков", организованных преступных групп "лихих" 90-х. За первое полугодие 2024 года раскрыто 59 преступлений, совершенных в прошлые годы. В их числе 11 убийств, 6 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевших, 12 половых преступлений. В суд направлено 32 уголовных дела.- Какое дело запомнилось?- С точки зрения раскрытия интересно дело об убийстве жителя Джанкоя в 1992 году. В селе Победное между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой один из них молотком нанес своему знакомому смертельные травмы. После убийства он выбросил труп и орудие убийства в реку. Ранее правоохранительные органы Украины не смогли доказать причастность злоумышленника к убийству, в результате чего он скрылся. Местонахождение фигуранта оставалось неизвестным более 30 лет! Наши следователи вновь по крупицам восстанавливали картину того страшного дня. И установили, что злоумышленник живет в Севастополе, там его и задержали в феврале этого года. Он рассказал обстоятельства происшествия и подтвердил показания на месте. Уголовное дело ушло в суд, ждем справедливого приговора.От болгарки до "буханки"- В Следкоме действует горячая линия для помощи участникам СВО и их семьям, с какими вопросами обращаются?- С самыми разными – очередь на земельные участки, выплаты и компенсации, помощь в бытовых вопросам. Также провожу личные приемы участников спецоперации. Вот совсем недавно у меня на приеме были бойцы подразделения 126-ой отдельной Гвардейской бригады береговой обороны ЧФ из Перевального, с которыми мы обсудили оказание помощи фронту и бытовые нужды военнослужащих. Парни попросили по возможности помочь с приобретением "буханки", бензопил и болгарки для строительства блиндажей на фронте. Спустя неделю мы им все закупили и передали.Вместе с нашими семьями и воспитанниками кадетских классов СК мы с первых дней СВО стараемся помогать. За это время более 45 раз отправляли гуманитарную помощь - медикаменты, теплые вещи и спальные мешки, продукты и средства личной гигиены, различные технические средства. Наши сотрудницы вяжут для бойцов маскировочные сети, сушат продуктовые наборы. В очень сложные дни, когда враг преступно ударил по Каховской ГЭС, офицеры оперативно приобрели для бойцов дополнительную лодку с мотором. Также на передовую переданы две модернизированные "Нивы" и гидроцикл, которые сегодня выполняют боевые задачи. Мы считаем, что помогать можно и нужно, в этом деле важно посильное участие каждого.Социальная ориентированность органов СК вызвана еще и тем, что в период проведения СВО государственный организм должен работать слаженно, без малейших сбоев. То есть, наши бойцы на передовой должны знать: в тылу их родные и близкие обеспечены всем необходимым, чтобы они могли сосредоточиться на выполнении боевых задач.- Наряду с этим важно защищать наших военных от различных провокаций и лжи. Как ведется работа в этом направлении?- Мы принципиально жестко реагируем на все преступления и поползновения со стороны злоумышленников на нашу историю, на факты дискредитации Вооруженных сил РФ, реабилитации нацизма, осквернения символов воинской славы. Фигуранты таких уголовных дел – в большинстве своем приезжие из соседнего государства, люди в нетрезвом состоянии, те, кто воспитывался на ложных ценностях.Так, в июне был постановлен приговор приезжему 28-летнему мужчине, который на территории мемориального комплекса "Сапун-Гора" взобрался на ствол трофейной гаубицы и осквернил символ воинской славы. Свой поступок приезжий снял на мобильный телефон и выложил в соцсети. Решение суда - 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении, а также запрет на определенный вид деятельности. Также недавно к ответственности привлекли жителя Джанкойского района, который на День Победы через мессенджеры распространил сведения, реабилитирующие нацизм и искажающие исторические факты о решающей и существенной роли СССР в борьбе с фашизмом. Суд признал его виновным в реабилитации нацизма и приговорил к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.Наша задача - не только задерживать и расследовать, но и доносить до общества эти факты с вынесенным приговором, чтобы остальным неповадно было покушаться на нашу историю и наши ценности.

https://crimea.ria.ru/20240719/spisok-bastrykina-gosduma-rassmotrit-uzhestochenie-migratsionnoy-politiki-1138999404.html

https://crimea.ria.ru/20230601/glava-sledkoma-kryma-s-detmi-nuzhno-govorit-i-ikh-nado-slyshat-1129109982.html

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Евгения Мартыненко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/75/1114717531_0:0:842:842_100x100_80_0_0_0ae136b7f008b32a9e7ce8ad849bf529.jpg.webp

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