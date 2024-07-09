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В Крыму семью с детьми оставили без света – дело ушло в Следком
В Крыму семью с детьми оставили без света – дело ушло в Следком - РИА Новости Крым, 09.07.2024
В Крыму семью с детьми оставили без света – дело ушло в Следком
В Крыму следователи установят обстоятельства в связи с отсутствием электроснабжения в доме семьи с двумя малолетними детьми. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T15:52
2024-07-09T15:52
2024-07-09T15:52
крымский следком
симферопольский район
электроэнергия
электричество
гуп рк "крымэнерго"
новости крыма
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Крыму следователи установят обстоятельства в связи с отсутствием электроснабжения в доме семьи с двумя малолетними детьми. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастопллю.Как уточнили в пресс-службе, видеообращение о длительном не подключении к энергосетям в Интернете разместила жительница Симферопольского района. При этом услуга по подключению света к ее дому в селе Урожайном была оплачена, но не оказана. В этой связи женщине с супругом и двумя малолетними детьми приходится снимать квартиру, параллельно выплачивая ипотеку.К проверке информации по ситуации в Урожайном также подключилась прокуратура Крыма, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства и решен вопрос о принятии мер реагирования.Ранее проверка была открыта по аналогичному факту в Алуште. Компания "Крымэнерго" до октября текущего года планирует ликвидировать задолженность за 2015–2021 годы за техприсоединение новых потребителей к электросетям, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму коммунальщики могут оптимизировать работу для повышения зарплатыВ Крыму многодетную семью в холода оставили без света из-за долговВ Севастополе многодетную семью едва не выселили из квартиры
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский следком, симферопольский район, электроэнергия, электричество, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, прокуратура республики крым
В Крыму семью с детьми оставили без света – дело ушло в Следком
СК открыл проверку по факту отсутствия света в доме семьи с двумя детьми
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Крыму следователи установят обстоятельства в связи с отсутствием электроснабжения в доме семьи с двумя малолетними детьми. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастопллю.
Как уточнили в пресс-службе, видеообращение о длительном не подключении к энергосетям в Интернете разместила жительница Симферопольского района. При этом услуга по подключению света к ее дому в селе Урожайном была оплачена, но не оказана. В этой связи женщине с супругом и двумя малолетними детьми приходится снимать квартиру, параллельно выплачивая ипотеку.
"Руководитель Главного Следственного Управления по РК и Севастополю Терентьев поручил подключиться к разрешению данной ситуации в рамках ранее возбужденного уголовного дела, которое расследуется управлением по особо важным делам в отношении бывших должностных лиц "Крымэнерго", с целью восстановления нарушенных прав жительницы полуострова и ее семьи", – сказано в сообщении СК.
К проверке информации по ситуации в Урожайном также подключилась прокуратура Крыма, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства и решен вопрос о принятии мер реагирования.
Ранее проверка была открыта по аналогичному факту в Алуште
. Компания "Крымэнерго" до октября текущего года планирует ликвидировать задолженность
за 2015–2021 годы за техприсоединение новых потребителей к электросетям, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
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