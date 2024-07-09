https://crimea.ria.ru/20240709/v-krymu-semyu-s-detmi-ostavili-bez-sveta--delo-ushlo-v-sledkom-1138716091.html

В Крыму семью с детьми оставили без света – дело ушло в Следком

В Крыму семью с детьми оставили без света – дело ушло в Следком - РИА Новости Крым, 09.07.2024

В Крыму семью с детьми оставили без света – дело ушло в Следком

В Крыму следователи установят обстоятельства в связи с отсутствием электроснабжения в доме семьи с двумя малолетними детьми. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T15:52

2024-07-09T15:52

2024-07-09T15:52

крымский следком

симферопольский район

электроэнергия

электричество

гуп рк "крымэнерго"

новости крыма

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Крыму следователи установят обстоятельства в связи с отсутствием электроснабжения в доме семьи с двумя малолетними детьми. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастопллю.Как уточнили в пресс-службе, видеообращение о длительном не подключении к энергосетям в Интернете разместила жительница Симферопольского района. При этом услуга по подключению света к ее дому в селе Урожайном была оплачена, но не оказана. В этой связи женщине с супругом и двумя малолетними детьми приходится снимать квартиру, параллельно выплачивая ипотеку.К проверке информации по ситуации в Урожайном также подключилась прокуратура Крыма, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства и решен вопрос о принятии мер реагирования.Ранее проверка была открыта по аналогичному факту в Алуште. Компания "Крымэнерго" до октября текущего года планирует ликвидировать задолженность за 2015–2021 годы за техприсоединение новых потребителей к электросетям, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму коммунальщики могут оптимизировать работу для повышения зарплатыВ Крыму многодетную семью в холода оставили без света из-за долговВ Севастополе многодетную семью едва не выселили из квартиры

симферопольский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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