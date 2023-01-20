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В Севастополе многодетную семью едва не выселили из квартиры
В Севастополе многодетную семью едва не выселили из квартиры - РИА Новости Крым, 20.01.2023
В Севастополе многодетную семью едва не выселили из квартиры
В Севастополе чиновники едва не выселили из квартиры многодетную мать и ее детей из-за бюрократических формальностей, сообщили в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T10:44
2023-01-20T10:44
2023-01-20T10:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости Крым. В Севастополе чиновники едва не выселили из квартиры многодетную мать и ее детей из-за бюрократических формальностей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.Как уточняет пресс-служба, за помощью в прокуратуру обратилась мать восьмерых детей, самый младший из которых рожден в 2022 году. Многодетная семья проживает в Севастополе по улице Воронина, в муниципальной квартире, которую город когда-то предоставил по договору соцнайма бабушке заявительницы – инвалиду войны II группы.При этом в надзорном ведомстве установили, что женщина с детьми проживают в квартире на протяжении многих лет и законно – как члены семьи нанимателя, а также своевременно оплачивают коммунальные услуги. В этой связи прокуратура направила заявление в суд, где профильный департамент обязали заключить с женщиной и ее детьми договор социального найма жилого помещения по указанному адресу. К этому времени иск удовлетворен, решение суда не вступило в законную силу.Ранее в Севастополе отказывали в выплатах многодетным семьям. Речь идет о ежемесячных социальных выплатах, которые предоставляются в рамках национального проекта "Демография" и положены семьям после рождения третьего ребенка, а также последующих детей до достижения ими трех лет. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму многодетную семью в холода оставили без света из-за долговВ Севастополе стало вдвое больше многодетных семей
https://crimea.ria.ru/20230119/prokuratura-sevastopolya-dobivaetsya-zapreta-stroitelstva-v-bukhte-omega-1126467463.html
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прокуратура города севастополя, новости, новости крыма, общество, происшествия, севастополь, крым
В Севастополе многодетную семью едва не выселили из квартиры
Прокуратура провела проверку по факту нарушения прав многодетной матери
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости Крым. В Севастополе чиновники едва не выселили из квартиры многодетную мать и ее детей из-за бюрократических формальностей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
Как уточняет пресс-служба, за помощью в прокуратуру обратилась мать восьмерых детей, самый младший из которых рожден в 2022 году. Многодетная семья проживает в Севастополе по улице Воронина, в муниципальной квартире, которую город когда-то предоставил по договору соцнайма бабушке заявительницы – инвалиду войны II группы.
"После смерти бабушки и матери женщина обратилась в Департамент капитального строительства с заявлением о заключении с ней договора социального найма жилого помещения, однако получила отказ, поскольку не смогла предоставить оригинал ордера и копию свидетельств о рождении обеих родственниц", – уточнили в прокуратуре.
При этом в надзорном ведомстве установили, что женщина с детьми проживают в квартире на протяжении многих лет и законно – как члены семьи нанимателя, а также своевременно оплачивают коммунальные услуги. В этой связи прокуратура направила заявление в суд, где профильный департамент обязали заключить с женщиной и ее детьми договор социального найма жилого помещения по указанному адресу. К этому времени иск удовлетворен, решение суда не вступило в законную силу.
Ранее в Севастополе отказывали в выплатах многодетным семьям
. Речь идет о ежемесячных социальных выплатах, которые предоставляются в рамках национального проекта "Демография" и положены семьям после рождения третьего ребенка, а также последующих детей до достижения ими трех лет.
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