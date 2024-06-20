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Задолженность "Крымэнерго" за техприсоединение ликвидируют до октября - РИА Новости Крым, 20.06.2024
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Задолженность "Крымэнерго" за техприсоединение ликвидируют до октября
Задолженность "Крымэнерго" за техприсоединение ликвидируют до октября - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Задолженность "Крымэнерго" за техприсоединение ликвидируют до октября
Компания "Крымэнерго" до октября текущего года планирует ликвидировать задолженность за 2015–2021 годы за техприсоединение новых потребителей к электросетям. Об РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T14:51
2024-06-20T14:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Компания "Крымэнерго" до октября текущего года планирует ликвидировать задолженность за 2015–2021 годы за техприсоединение новых потребителей к электросетям. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Кроме того, госпредприятие "Крымэнерго" продолжает опломбировку трансформаторных подстанций для предотвращения манипуляций и ручного вмешательства в работу приборов учета. По информации главы Крыма, уже опломбировано около одной тысячи приборов, закончить эти работы следует в течение недели."Считаю, что вскрытие пломб должно производиться только в присутствии начальников РЭС", - отметил Аксенов.Также должна быть ускорена работа по обрезке деревьев над линиями электропередачи, считает глава региона.Телефонные горячие линии должны работать эффективнее, и нужно приложить все усилия для этого. Для комфорта граждан следует выделить одну телефонную линию и закрепить один телефонный номер для принятия срочных заявок на случай ЧС, считает Аксенов.В ГУП РК "Крымэнерго" должна быть полностью налажена обратная связь с гражданами. Когда происходит авария на сетях, люди должны понимать, принята ли их заявка, когда приедут бригады для ликвидации аварийной ситуации, заявлял ранее Аксенов. Он также поручил руководству компании "Крымэнерго" быстрее отрабатывать заявки новых потребителей на техприсоединение к электросетям.Читайте также на РИА Новости Крым:Инженер "Крымэнерго" попался на взятке в 1,8 миллиона рублейВ Севастополе ресурсоснабжающая организация оштрафована на 7,5 миллионовВ Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций – АксеновТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год
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РИА Новости Крым
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96
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крым, гуп рк "крымэнерго", сергей аксенов, новости крыма, энергетика, долги
Задолженность "Крымэнерго" за техприсоединение ликвидируют до октября

Аксенов: задолженность "Крымэнерго" с 2015 года за техприсоединение погасят до октября

14:51 20.06.2024
 
© КрымэнергоПодстанция ГУП РК "Крымэнерго"
Подстанция ГУП РК Крымэнерго
© Крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Компания "Крымэнерго" до октября текущего года планирует ликвидировать задолженность за 2015–2021 годы за техприсоединение новых потребителей к электросетям. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Ведется отработка заявок на техприсоединения. До октября планируется ликвидировать задолженность за 2015–2021 годы. График составлен и должен быть опубликован на сайте предприятия", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Кроме того, госпредприятие "Крымэнерго" продолжает опломбировку трансформаторных подстанций для предотвращения манипуляций и ручного вмешательства в работу приборов учета. По информации главы Крыма, уже опломбировано около одной тысячи приборов, закончить эти работы следует в течение недели.
"Считаю, что вскрытие пломб должно производиться только в присутствии начальников РЭС", - отметил Аксенов.
Также должна быть ускорена работа по обрезке деревьев над линиями электропередачи, считает глава региона.
"В дальнейшем в случае возникновения аварийных ситуаций из-за непогоды будем проводить служебное расследование в отношении тех должностных лиц, которые не провели обрезку вовремя", - заявил он.
Телефонные горячие линии должны работать эффективнее, и нужно приложить все усилия для этого. Для комфорта граждан следует выделить одну телефонную линию и закрепить один телефонный номер для принятия срочных заявок на случай ЧС, считает Аксенов.
В ГУП РК "Крымэнерго" должна быть полностью налажена обратная связь с гражданами. Когда происходит авария на сетях, люди должны понимать, принята ли их заявка, когда приедут бригады для ликвидации аварийной ситуации, заявлял ранее Аксенов. Он также поручил руководству компании "Крымэнерго" быстрее отрабатывать заявки новых потребителей на техприсоединение к электросетям.
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