https://crimea.ria.ru/20240613/aksenov-poruchil-krymenergo-uvelichit-tempy-tekhprisoedineniy-1138089149.html

Аксенов поручил "Крымэнерго" увеличить темпы техприсоединений

Аксенов поручил "Крымэнерго" увеличить темпы техприсоединений - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Аксенов поручил "Крымэнерго" увеличить темпы техприсоединений

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил руководству компании "Крымэнерго" быстрее отрабатывать заявки новых потребителей на техприсоединение к электросетям. Об этом... РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T17:13

2024-06-13T17:13

2024-06-13T17:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил руководству компании "Крымэнерго" быстрее отрабатывать заявки новых потребителей на техприсоединение к электросетям. Об этом руководитель региона сообщил по итогам рабочей встречи по отработке проблемных вопросов предприятия.Кроме того, он поручил повысить эффективности работы телефонных горячих линий ресурсоснабжающих организаций, а муниципалитетам скоординировать работу с "Крымэнерго" по обрезке деревьев над линиями электропередачи."Определить сроки выполнения задачи, пересмотреть графики и подходы. Эту работу нужно закончить в течение трех недель", – обозначил срок глава региона.Также "Крымэнерго" поручено ускорить работу по опломбировке трансформаторных подстанций для предотвращения различных манипуляций и ручного вмешательства в работу приборов учета электроэнергии. При этом, в случае выявления таких фактов начальникам региональных РЭС следует сообщать о них в полицию.В ГУП РК "Крымэнерго" должна быть полностью налажена обратная связь с гражданами. Когда происходит авария на сетях, люди должны понимать, принята ли их заявка, когда приедут бригады для ликвидации аварийной ситуации, заявлял ранее АксеновЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций - АксеновТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за годРабота энергосетей: Аксенов попросил крымчан не верить "решалам"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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