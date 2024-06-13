https://crimea.ria.ru/20240613/aksenov-poruchil-krymenergo-uvelichit-tempy-tekhprisoedineniy-1138089149.html
Аксенов поручил "Крымэнерго" увеличить темпы техприсоединений
Аксенов поручил "Крымэнерго" увеличить темпы техприсоединений - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Аксенов поручил "Крымэнерго" увеличить темпы техприсоединений
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил руководству компании "Крымэнерго" быстрее отрабатывать заявки новых потребителей на техприсоединение к электросетям. Об этом... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T17:13
2024-06-13T17:13
2024-06-13T17:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил руководству компании "Крымэнерго" быстрее отрабатывать заявки новых потребителей на техприсоединение к электросетям. Об этом руководитель региона сообщил по итогам рабочей встречи по отработке проблемных вопросов предприятия.Кроме того, он поручил повысить эффективности работы телефонных горячих линий ресурсоснабжающих организаций, а муниципалитетам скоординировать работу с "Крымэнерго" по обрезке деревьев над линиями электропередачи."Определить сроки выполнения задачи, пересмотреть графики и подходы. Эту работу нужно закончить в течение трех недель", – обозначил срок глава региона.Также "Крымэнерго" поручено ускорить работу по опломбировке трансформаторных подстанций для предотвращения различных манипуляций и ручного вмешательства в работу приборов учета электроэнергии. При этом, в случае выявления таких фактов начальникам региональных РЭС следует сообщать о них в полицию.В ГУП РК "Крымэнерго" должна быть полностью налажена обратная связь с гражданами. Когда происходит авария на сетях, люди должны понимать, принята ли их заявка, когда приедут бригады для ликвидации аварийной ситуации, заявлял ранее АксеновЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций - АксеновТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за годРабота энергосетей: Аксенов попросил крымчан не верить "решалам"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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гуп рк "крымэнерго", сергей аксенов, крым, электричество, электросети крыма, электроэнергия, лэп, новости крыма
Аксенов поручил "Крымэнерго" увеличить темпы техприсоединений
Аксенов поручил "Крымэнерго" увеличить темпы техприсоединений до тысячи в неделю
17:13 13.06.2024 (обновлено: 17:16 13.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил руководству компании "Крымэнерго" быстрее отрабатывать заявки новых потребителей на техприсоединение к электросетям. Об этом руководитель региона сообщил по итогам рабочей встречи по отработке проблемных вопросов предприятия.
"Еженедельно растет количество отработанных заявок на технологические присоединения, однако темп нужно увеличить и дойти до 1 тысячи техприсоединений в неделю", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Кроме того, он поручил повысить эффективности работы телефонных горячих линий ресурсоснабжающих организаций, а муниципалитетам скоординировать работу с "Крымэнерго" по обрезке деревьев над линиями электропередачи.
"Определить сроки выполнения задачи, пересмотреть графики и подходы. Эту работу нужно закончить в течение трех недель", – обозначил срок глава региона.
Также "Крымэнерго" поручено ускорить работу по опломбировке трансформаторных подстанций для предотвращения различных манипуляций и ручного вмешательства в работу приборов учета электроэнергии. При этом, в случае выявления таких фактов начальникам региональных РЭС следует сообщать о них в полицию.
В ГУП РК "Крымэнерго" должна быть полностью налажена обратная связь с гражданами. Когда происходит авария на сетях, люди должны понимать, принята ли их заявка, когда приедут бригады для ликвидации аварийной ситуации, заявлял ранее Аксенов
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