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Аксенов поручил "Крымэнерго" увеличить темпы техприсоединений - РИА Новости Крым, 13.06.2024
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Аксенов поручил "Крымэнерго" увеличить темпы техприсоединений
Аксенов поручил "Крымэнерго" увеличить темпы техприсоединений - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Аксенов поручил "Крымэнерго" увеличить темпы техприсоединений
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил руководству компании "Крымэнерго" быстрее отрабатывать заявки новых потребителей на техприсоединение к электросетям. Об этом... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T17:13
2024-06-13T17:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил руководству компании "Крымэнерго" быстрее отрабатывать заявки новых потребителей на техприсоединение к электросетям. Об этом руководитель региона сообщил по итогам рабочей встречи по отработке проблемных вопросов предприятия.Кроме того, он поручил повысить эффективности работы телефонных горячих линий ресурсоснабжающих организаций, а муниципалитетам скоординировать работу с "Крымэнерго" по обрезке деревьев над линиями электропередачи."Определить сроки выполнения задачи, пересмотреть графики и подходы. Эту работу нужно закончить в течение трех недель", – обозначил срок глава региона.Также "Крымэнерго" поручено ускорить работу по опломбировке трансформаторных подстанций для предотвращения различных манипуляций и ручного вмешательства в работу приборов учета электроэнергии. При этом, в случае выявления таких фактов начальникам региональных РЭС следует сообщать о них в полицию.В ГУП РК "Крымэнерго" должна быть полностью налажена обратная связь с гражданами. Когда происходит авария на сетях, люди должны понимать, принята ли их заявка, когда приедут бригады для ликвидации аварийной ситуации, заявлял ранее АксеновЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций - АксеновТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за годРабота энергосетей: Аксенов попросил крымчан не верить "решалам"
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РИА Новости Крым
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гуп рк "крымэнерго", сергей аксенов, крым, электричество, электросети крыма, электроэнергия, лэп, новости крыма
Аксенов поручил "Крымэнерго" увеличить темпы техприсоединений

Аксенов поручил "Крымэнерго" увеличить темпы техприсоединений до тысячи в неделю

17:13 13.06.2024 (обновлено: 17:16 13.06.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабочая встреча по отработке проблемных вопросов ГУП РК "Крымэнерго"
Рабочая встреча по отработке проблемных вопросов ГУП РК Крымэнерго
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил руководству компании "Крымэнерго" быстрее отрабатывать заявки новых потребителей на техприсоединение к электросетям. Об этом руководитель региона сообщил по итогам рабочей встречи по отработке проблемных вопросов предприятия.

"Еженедельно растет количество отработанных заявок на технологические присоединения, однако темп нужно увеличить и дойти до 1 тысячи техприсоединений в неделю", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Кроме того, он поручил повысить эффективности работы телефонных горячих линий ресурсоснабжающих организаций, а муниципалитетам скоординировать работу с "Крымэнерго" по обрезке деревьев над линиями электропередачи.
"Определить сроки выполнения задачи, пересмотреть графики и подходы. Эту работу нужно закончить в течение трех недель", – обозначил срок глава региона.
Также "Крымэнерго" поручено ускорить работу по опломбировке трансформаторных подстанций для предотвращения различных манипуляций и ручного вмешательства в работу приборов учета электроэнергии. При этом, в случае выявления таких фактов начальникам региональных РЭС следует сообщать о них в полицию.
В ГУП РК "Крымэнерго" должна быть полностью налажена обратная связь с гражданами. Когда происходит авария на сетях, люди должны понимать, принята ли их заявка, когда приедут бригады для ликвидации аварийной ситуации, заявлял ранее Аксенов
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ГУП РК "Крымэнерго"Сергей АксеновКрымЭлектричествоЭлектросети КрымаЭлектроэнергияЛЭПНовости Крыма
 
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