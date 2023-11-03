https://crimea.ria.ru/20231103/rabota-energosetey-aksenov-poprosil-krymchan-ne-verit-reshalam-1132553465.html

Работа энергосетей: Аксенов попросил крымчан не верить "решалам"

Работа энергосетей: Аксенов попросил крымчан не верить "решалам" - РИА Новости Крым, 03.11.2023

Работа энергосетей: Аксенов попросил крымчан не верить "решалам"

Коррупционная ситуация в ресурсоснабжающей компании "Крымэнерго" ликвидирована, все вопросы, связанные с работой энергосетей можно решить напрямую в органах... РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T16:21

2023-11-03T16:21

2023-11-03T16:21

сергей аксенов

новости крыма

крым

гуп рк "крымэнерго"

электросети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Коррупционная ситуация в ресурсоснабжающей компании "Крымэнерго" ликвидирована, все вопросы, связанные с работой энергосетей можно решить напрямую в органах власти без посредников. Об этом в пятницу заявил глава Крыма Сергей Аксенов.В видео, прикрепленном к посту, Аксенов констатирует, что после антикоррупционной работы на предприятии посредники "потеряли работу" и верить их заверениям о возможности решить тот или иной вопрос не стоит.Ранее сообщалось, что экс-директора департамента ГУП РК "Крымэнерго" заключили под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий. До этого проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия написал заявление об увольнении по собственному желанию. Как уточнял глава Крыма, бывшее руководство компании намеренно внесло изменения в программу подачи заявлений на технологическое присоединение к электросетям, что усложнило процесс. После инцидента Власти Крыма занялись проверкой финансово-хозяйственной деятельности "Крымгазсети", "Воды Крыма" и других ресурсоснабжающих предприятий республики. Читайте также на РИА Новости:Кибератаки на Крымэнерго: возможны перебои в работе личных кабинетовУ "Крымэнерго" сменился руководительПроверка в "Крымэнерго": контролеры выявили нарушения при закупках

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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