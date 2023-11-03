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Работа энергосетей: Аксенов попросил крымчан не верить "решалам" - РИА Новости Крым, 03.11.2023
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Работа энергосетей: Аксенов попросил крымчан не верить "решалам"
Работа энергосетей: Аксенов попросил крымчан не верить "решалам" - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Работа энергосетей: Аксенов попросил крымчан не верить "решалам"
Коррупционная ситуация в ресурсоснабжающей компании "Крымэнерго" ликвидирована, все вопросы, связанные с работой энергосетей можно решить напрямую в органах... РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T16:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Коррупционная ситуация в ресурсоснабжающей компании "Крымэнерго" ликвидирована, все вопросы, связанные с работой энергосетей можно решить напрямую в органах власти без посредников. Об этом в пятницу заявил глава Крыма Сергей Аксенов.В видео, прикрепленном к посту, Аксенов констатирует, что после антикоррупционной работы на предприятии посредники "потеряли работу" и верить их заверениям о возможности решить тот или иной вопрос не стоит.Ранее сообщалось, что экс-директора департамента ГУП РК "Крымэнерго" заключили под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий. До этого проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия написал заявление об увольнении по собственному желанию. Как уточнял глава Крыма, бывшее руководство компании намеренно внесло изменения в программу подачи заявлений на технологическое присоединение к электросетям, что усложнило процесс. После инцидента Власти Крыма занялись проверкой финансово-хозяйственной деятельности "Крымгазсети", "Воды Крыма" и других ресурсоснабжающих предприятий республики. Читайте также на РИА Новости:Кибератаки на Крымэнерго: возможны перебои в работе личных кабинетовУ "Крымэнерго" сменился руководительПроверка в "Крымэнерго": контролеры выявили нарушения при закупках
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4.7
96
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сергей аксенов, новости крыма, крым, гуп рк "крымэнерго", электросети
Работа энергосетей: Аксенов попросил крымчан не верить "решалам"

Аксенов: вопросы по работе энергосетей можно решить напрямую в органах власти

16:21 03.11.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов
Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Коррупционная ситуация в ресурсоснабжающей компании "Крымэнерго" ликвидирована, все вопросы, связанные с работой энергосетей можно решить напрямую в органах власти без посредников. Об этом в пятницу заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Работа "Крымэнерго" выводится в законное поле, для этого предпринимаются все необходимые действия. В связи с этим прошу крымчан не обращаться к так называемым "решалам" при проблемах с работой энергосетей. Обращайтесь в органы власти напрямую, а также на мои официальные страницы в соцсетях", – написал глава республики в своем Telegram-канале.
В видео, прикрепленном к посту, Аксенов констатирует, что после антикоррупционной работы на предприятии посредники "потеряли работу" и верить их заверениям о возможности решить тот или иной вопрос не стоит.

"Никому не верьте. Вывели все в чистое законное поле. Все шаги сделаны", заявил он.

Ранее сообщалось, что экс-директора департамента ГУП РК "Крымэнерго" заключили под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий. До этого проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия написал заявление об увольнении по собственному желанию. Как уточнял глава Крыма, бывшее руководство компании намеренно внесло изменения в программу подачи заявлений на технологическое присоединение к электросетям, что усложнило процесс. После инцидента Власти Крыма занялись проверкой финансово-хозяйственной деятельности "Крымгазсети", "Воды Крыма" и других ресурсоснабжающих предприятий республики.
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Сергей АксеновНовости КрымаКрымГУП РК "Крымэнерго"Электросети
 
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