https://crimea.ria.ru/20231027/eks-direktora-departamenta-krymenergo-vzyali-pod-strazhu-1132356516.html

Экс-директора департамента "Крымэнерго" взяли под стражу

Экс-директора департамента "Крымэнерго" взяли под стражу - РИА Новости Крым, 27.10.2023

Экс-директора департамента "Крымэнерго" взяли под стражу

Бывшего директора департамента ГУП РК "Крымэнерго" заключили под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Главное управление СК РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T12:04

2023-10-27T12:04

2023-10-27T12:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Бывшего директора департамента ГУП РК "Крымэнерго" заключили под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Главное управление СК РФ по региону.По данным ведомства, он разработал преступную схему, по которой создавались доказательства безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, а потом абонентам необоснованно начислялись многомиллионные суммы задолженности.Преступление выявлено во время прокурорской проверки и в рамках оперативной работы Управления экономической безопасности МВД по РК.Комиссия выборочно проверяла физических и юридических лиц по всему региону, а затем "фабриковала" доказательства безучетного и бездоговорного потребления абонентами электроэнергии, составляла акты и необоснованно начисляла колоссальные суммы задолженности.Как сообщили в прокуратуре Крыма, в ходе проверки установлено, что фермер в Нижнегорском районе разместил холодильные камеры, в которых хранил 40 тонн яблок стоимостью более двух миллионов рублей. Эта продукция испортилась из-за того, что должностные лица "Крымэнерго" составили акт о бездоговорном потреблении электроэнергии и отключили холодильники. При этом у фермера имелось разрешение на эксплуатацию приборов учета.В настоящее время экс-начальнику департамента госпредприятия предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстной и иной личной заинтересованности.Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.Ранее проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия написал заявление об увольнении по собственному желанию.Кроме того, из-за нарушения конкурсных процедур "Крымэнерго" приобрело трансформаторное масло по завышенной на 70% стоимости, в результате ущерб, причиненный предприятию только по одному контракту, может достигать суммы в шесть миллионов рублей.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что финансово-хозяйственную деятельность "Крымгазсети", "Воды Крыма" и других ресурсоснабжающих предприятий Крыма проверят после инцидента в "Крымэнерго".Читайте также на РИА Новости Крым:У "Крымэнерго" сменился руководительВ Симферополе работница МУП украла почти миллион на фиктивных ремонтахВ Крыму украли электроэнергию на 800 млн рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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