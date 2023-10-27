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Экс-директора департамента "Крымэнерго" взяли под стражу - РИА Новости Крым, 27.10.2023
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Экс-директора департамента "Крымэнерго" взяли под стражу
Экс-директора департамента "Крымэнерго" взяли под стражу - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Экс-директора департамента "Крымэнерго" взяли под стражу
Бывшего директора департамента ГУП РК "Крымэнерго" заключили под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Главное управление СК РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T12:04
2023-10-27T12:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Бывшего директора департамента ГУП РК "Крымэнерго" заключили под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Главное управление СК РФ по региону.По данным ведомства, он разработал преступную схему, по которой создавались доказательства безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, а потом абонентам необоснованно начислялись многомиллионные суммы задолженности.Преступление выявлено во время прокурорской проверки и в рамках оперативной работы Управления экономической безопасности МВД по РК.Комиссия выборочно проверяла физических и юридических лиц по всему региону, а затем "фабриковала" доказательства безучетного и бездоговорного потребления абонентами электроэнергии, составляла акты и необоснованно начисляла колоссальные суммы задолженности.Как сообщили в прокуратуре Крыма, в ходе проверки установлено, что фермер в Нижнегорском районе разместил холодильные камеры, в которых хранил 40 тонн яблок стоимостью более двух миллионов рублей. Эта продукция испортилась из-за того, что должностные лица "Крымэнерго" составили акт о бездоговорном потреблении электроэнергии и отключили холодильники. При этом у фермера имелось разрешение на эксплуатацию приборов учета.В настоящее время экс-начальнику департамента госпредприятия предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстной и иной личной заинтересованности.Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.Ранее проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия написал заявление об увольнении по собственному желанию.Кроме того, из-за нарушения конкурсных процедур "Крымэнерго" приобрело трансформаторное масло по завышенной на 70% стоимости, в результате ущерб, причиненный предприятию только по одному контракту, может достигать суммы в шесть миллионов рублей.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что финансово-хозяйственную деятельность "Крымгазсети", "Воды Крыма" и других ресурсоснабжающих предприятий Крыма проверят после инцидента в "Крымэнерго".Читайте также на РИА Новости Крым:У "Крымэнерго" сменился руководительВ Симферополе работница МУП украла почти миллион на фиктивных ремонтахВ Крыму украли электроэнергию на 800 млн рублей
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96
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гуп рк "крымэнерго", закон и право, крымский следком, прокуратура республики крым, крым, новости крыма
Экс-директора департамента "Крымэнерго" взяли под стражу

Бывший директор департамента "Крымэнерго" взят под стражу за превышение полномочий

12:04 27.10.2023 (обновлено: 12:10 27.10.2023)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Бывшего директора департамента ГУП РК "Крымэнерго" заключили под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Главное управление СК РФ по региону.
По данным ведомства, он разработал преступную схему, по которой создавались доказательства безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, а потом абонентам необоснованно начислялись многомиллионные суммы задолженности.
Преступление выявлено во время прокурорской проверки и в рамках оперативной работы Управления экономической безопасности МВД по РК.
"Установлено, что, будучи еще начальником департамента по эксплуатации и ремонту приборов учета предприятия, для повышения показателей работы обвиняемый разработал преступную схему, сформировав не предусмотренную нормативными актами комиссию по проверке средств учета электроэнергии", - говорится в сообщении.
Комиссия выборочно проверяла физических и юридических лиц по всему региону, а затем "фабриковала" доказательства безучетного и бездоговорного потребления абонентами электроэнергии, составляла акты и необоснованно начисляла колоссальные суммы задолженности.

Установлено, что всего за несколько месяцев, с марта по июнь этого года, данная комиссия проверила таким образом пять абонентов из числа юридических лиц и насчитала им 13 млн рублей долга. Также выявлен факт отключения от сети холодильников одного из потерпевших, что привело к порче сельхозпродукции на сумму 2 млн рублей.

Как сообщили в прокуратуре Крыма, в ходе проверки установлено, что фермер в Нижнегорском районе разместил холодильные камеры, в которых хранил 40 тонн яблок стоимостью более двух миллионов рублей. Эта продукция испортилась из-за того, что должностные лица "Крымэнерго" составили акт о бездоговорном потреблении электроэнергии и отключили холодильники. При этом у фермера имелось разрешение на эксплуатацию приборов учета.
В настоящее время экс-начальнику департамента госпредприятия предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстной и иной личной заинтересованности.
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.
Ранее проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Кроме того, из-за нарушения конкурсных процедур "Крымэнерго" приобрело трансформаторное масло по завышенной на 70% стоимости, в результате ущерб, причиненный предприятию только по одному контракту, может достигать суммы в шесть миллионов рублей.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что финансово-хозяйственную деятельность "Крымгазсети", "Воды Крыма" и других ресурсоснабжающих предприятий Крыма проверят после инцидента в "Крымэнерго".
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