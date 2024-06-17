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В Севастополе ресурсоснабжающая организация оштрафована на 7,5 миллионов - РИА Новости Крым, 17.06.2024
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В Севастополе ресурсоснабжающая организация оштрафована на 7,5 миллионов
В Севастополе ресурсоснабжающая организация оштрафована на 7,5 миллионов - РИА Новости Крым, 17.06.2024
В Севастополе ресурсоснабжающая организация оштрафована на 7,5 миллионов
В Севастополе ресурсоснабжающая организация оштрафована на 7,5 миллионов рублей за срыв сроков технологического присоединения объектов к электросетям. Об этом... РИА Новости Крым, 17.06.2024
2024-06-17T18:07
2024-06-17T18:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе ресурсоснабжающая организация оштрафована на 7,5 миллионов рублей за срыв сроков технологического присоединения объектов к электросетям. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Установлено, что ООО "Севастопольэнерго" нарушало сроки выдачи условий технологического присоединения энергопринимающих устройств к сетям электроснабжения и фактического их присоединения. Нарушения такого характера допускались при присоединении к электросетям жилых и нежилых помещений и других объектов по заявлениям граждан.Крымское УФАС России оштрафовало виновное юридическое лицо на общую сумму 7,5 миллионов рублей, уточнили в прокуратуре.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил руководству компании "Крымэнерго" быстрее отрабатывать заявки новых потребителей на техприсоединение к электросетям.В ГУП РК "Крымэнерго" должна быть полностью налажена обратная связь с гражданами. Когда происходит авария на сетях, люди должны понимать, принята ли их заявка, когда приедут бригады для ликвидации аварийной ситуации, заявлял ранее Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций – АксеновТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за годВ Крыму и Севастополе построят две новые электрогазовые подстанции
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севастополь, севастопольэнерго, новости, новости крыма, прокуратура города севастополя, электроэнергия, электричество
В Севастополе ресурсоснабжающая организация оштрафована на 7,5 миллионов

В Севастополе компанию оштрафовали на 7,5 млн за нарушение срока подключения к электросети

18:07 17.06.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе ресурсоснабжающая организация оштрафована на 7,5 миллионов рублей за срыв сроков технологического присоединения объектов к электросетям. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Установлено, что ООО "Севастопольэнерго" нарушало сроки выдачи условий технологического присоединения энергопринимающих устройств к сетям электроснабжения и фактического их присоединения. Нарушения такого характера допускались при присоединении к электросетям жилых и нежилых помещений и других объектов по заявлениям граждан.

"В связи с этим прокурор Гагаринского района г. Севастополя возбудил в отношении ООО "Севастопольэнерго" 21 дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ (повторное нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям)", – говорится в Telegram-сообщении ведомства.

Крымское УФАС России оштрафовало виновное юридическое лицо на общую сумму 7,5 миллионов рублей, уточнили в прокуратуре.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил руководству компании "Крымэнерго" быстрее отрабатывать заявки новых потребителей на техприсоединение к электросетям.
В ГУП РК "Крымэнерго" должна быть полностью налажена обратная связь с гражданами. Когда происходит авария на сетях, люди должны понимать, принята ли их заявка, когда приедут бригады для ликвидации аварийной ситуации, заявлял ранее Аксенов.
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