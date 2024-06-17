https://crimea.ria.ru/20240617/v-sevastopole-resursosnabzhayuschaya-organizatsiya-oshtrafovana-na-75-millionov-1138173043.html

В Севастополе ресурсоснабжающая организация оштрафована на 7,5 миллионов

В Севастополе ресурсоснабжающая организация оштрафована на 7,5 миллионов - РИА Новости Крым, 17.06.2024

В Севастополе ресурсоснабжающая организация оштрафована на 7,5 миллионов

В Севастополе ресурсоснабжающая организация оштрафована на 7,5 миллионов рублей за срыв сроков технологического присоединения объектов к электросетям. Об этом... РИА Новости Крым, 17.06.2024

2024-06-17T18:07

2024-06-17T18:07

2024-06-17T18:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе ресурсоснабжающая организация оштрафована на 7,5 миллионов рублей за срыв сроков технологического присоединения объектов к электросетям. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Установлено, что ООО "Севастопольэнерго" нарушало сроки выдачи условий технологического присоединения энергопринимающих устройств к сетям электроснабжения и фактического их присоединения. Нарушения такого характера допускались при присоединении к электросетям жилых и нежилых помещений и других объектов по заявлениям граждан.Крымское УФАС России оштрафовало виновное юридическое лицо на общую сумму 7,5 миллионов рублей, уточнили в прокуратуре.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил руководству компании "Крымэнерго" быстрее отрабатывать заявки новых потребителей на техприсоединение к электросетям.В ГУП РК "Крымэнерго" должна быть полностью налажена обратная связь с гражданами. Когда происходит авария на сетях, люди должны понимать, принята ли их заявка, когда приедут бригады для ликвидации аварийной ситуации, заявлял ранее Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций – АксеновТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за годВ Крыму и Севастополе построят две новые электрогазовые подстанции

https://crimea.ria.ru/20230516/potreblenie-rastet-khvatit-li-krymu-elektroenergii-v-blizhayshie-gody-1128753859.html

севастополь

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