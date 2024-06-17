В Севастополе ресурсоснабжающая организация оштрафована на 7,5 миллионов
В Севастополе компанию оштрафовали на 7,5 млн за нарушение срока подключения к электросети
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе ресурсоснабжающая организация оштрафована на 7,5 миллионов рублей за срыв сроков технологического присоединения объектов к электросетям. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Установлено, что ООО "Севастопольэнерго" нарушало сроки выдачи условий технологического присоединения энергопринимающих устройств к сетям электроснабжения и фактического их присоединения. Нарушения такого характера допускались при присоединении к электросетям жилых и нежилых помещений и других объектов по заявлениям граждан.
"В связи с этим прокурор Гагаринского района г. Севастополя возбудил в отношении ООО "Севастопольэнерго" 21 дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ (повторное нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям)", – говорится в Telegram-сообщении ведомства.
Крымское УФАС России оштрафовало виновное юридическое лицо на общую сумму 7,5 миллионов рублей, уточнили в прокуратуре.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил руководству компании "Крымэнерго" быстрее отрабатывать заявки новых потребителей на техприсоединение к электросетям.
В ГУП РК "Крымэнерго" должна быть полностью налажена обратная связь с гражданами. Когда происходит авария на сетях, люди должны понимать, принята ли их заявка, когда приедут бригады для ликвидации аварийной ситуации, заявлял ранее Аксенов.
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