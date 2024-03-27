https://crimea.ria.ru/20240327/zhitelya-sevastopolya-budut-sudit-za-ubiystvo-32-letney-davnosti-1136068766.html

Жителя Севастополя будут судить за убийство 32-летней давности

Жителя Севастополя будут судить за убийство 32-летней давности - РИА Новости Крым, 27.03.2024

Жителя Севастополя будут судить за убийство 32-летней давности

Севастополец предстанет перед судом за совершенное 32 года назад убийство. Подробности раскрытия преступления сообщили в прокуратуре Крыма и Следкоме по РК и... РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T13:12

2024-03-27T13:12

2024-03-27T13:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Севастополец предстанет перед судом за совершенное 32 года назад убийство. Подробности раскрытия преступления сообщили в прокуратуре Крыма и Следкоме по РК и Севастополю.Вечером 27 января 1992 года 24-летний житель села Победное Джанкойского района ушел из дома. Спустя две недели тело молодого человека было обнаружено в местной речке. Причиной гибели сельчанина стали множественные травмы головы, сообщили в Следкоме. Подозрение в совершении этого убийства пало на знакомого из Севастополя. Однако мужчине удалось избежать уголовной ответственности.По версии следствия, в январе 1992 года подсудимый находился возле одного из домовладений в селе Победное Джанкойского района в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и его знакомым произошла ссора, в результате которой нанес последнему не менее пяти ударов в область головы, а также множественные удары по телу и конечностям, добавили в прокуратуре Крыма.Ход расследования уголовного дела заслушан на заседании межведомственной рабочей группы под председательством заместителя прокурора республики Андрея Кулагина, следователям даны указания о проведении дополнительных следственных действий, направленных на установления круга общения пострадавшего. Следователем была выстроена грамотная работа с подозреваемым, в ходе которой он полностью признал свою вину, а на месте показал как совершал преступление.В настоящее время расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Севастополя, обвиняемого в убийстве, завершено и передано в Джанкойский районный суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд Симферополя рассмотрит дело об убийстве курсанта в 1999 годуПривет из девяностых: останки 20 человек обнаружили в московском подвалеКамнем по голове: крымчанина осудят за убийство 13-летней давности

севастополь

джанкойский район

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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