https://crimea.ria.ru/20240327/zhitelya-sevastopolya-budut-sudit-za-ubiystvo-32-letney-davnosti-1136068766.html
Жителя Севастополя будут судить за убийство 32-летней давности
Жителя Севастополя будут судить за убийство 32-летней давности - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Жителя Севастополя будут судить за убийство 32-летней давности
Севастополец предстанет перед судом за совершенное 32 года назад убийство. Подробности раскрытия преступления сообщили в прокуратуре Крыма и Следкоме по РК и... РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T13:12
2024-03-27T13:12
2024-03-27T13:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Севастополец предстанет перед судом за совершенное 32 года назад убийство. Подробности раскрытия преступления сообщили в прокуратуре Крыма и Следкоме по РК и Севастополю.Вечером 27 января 1992 года 24-летний житель села Победное Джанкойского района ушел из дома. Спустя две недели тело молодого человека было обнаружено в местной речке. Причиной гибели сельчанина стали множественные травмы головы, сообщили в Следкоме. Подозрение в совершении этого убийства пало на знакомого из Севастополя. Однако мужчине удалось избежать уголовной ответственности.По версии следствия, в январе 1992 года подсудимый находился возле одного из домовладений в селе Победное Джанкойского района в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и его знакомым произошла ссора, в результате которой нанес последнему не менее пяти ударов в область головы, а также множественные удары по телу и конечностям, добавили в прокуратуре Крыма.Ход расследования уголовного дела заслушан на заседании межведомственной рабочей группы под председательством заместителя прокурора республики Андрея Кулагина, следователям даны указания о проведении дополнительных следственных действий, направленных на установления круга общения пострадавшего. Следователем была выстроена грамотная работа с подозреваемым, в ходе которой он полностью признал свою вину, а на месте показал как совершал преступление.В настоящее время расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Севастополя, обвиняемого в убийстве, завершено и передано в Джанкойский районный суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд Симферополя рассмотрит дело об убийстве курсанта в 1999 годуПривет из девяностых: останки 20 человек обнаружили в московском подвалеКамнем по голове: крымчанина осудят за убийство 13-летней давности
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Жителя Севастополя будут судить за убийство 32-летней давности
Севастопольца будут судить за совершенное 32 года назад убийство
13:12 27.03.2024 (обновлено: 13:16 27.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Севастополец предстанет перед судом за совершенное 32 года назад убийство. Подробности раскрытия преступления сообщили в прокуратуре Крыма и Следкоме по РК и Севастополю.
Вечером 27 января 1992 года 24-летний житель села Победное Джанкойского района ушел из дома. Спустя две недели тело молодого человека было обнаружено в местной речке. Причиной гибели сельчанина стали множественные травмы головы, сообщили в Следкоме. Подозрение в совершении этого убийства пало на знакомого из Севастополя. Однако мужчине удалось избежать уголовной ответственности.
"В рамках системной работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователями и следователями-криминалистами СК совместно с коллегами из МВД были установлены обстоятельств убийства 32-летней давности и получены неопровержимые доказательства причастности того самого знакомого к преступлению", – сообщили в Следкоме по РК и Севастополю.
По версии следствия, в январе 1992 года подсудимый находился возле одного из домовладений в селе Победное Джанкойского района в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и его знакомым произошла ссора, в результате которой нанес последнему не менее пяти ударов в область головы, а также множественные удары по телу и конечностям, добавили в прокуратуре Крыма.
"От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, – уточнили в ведомстве. – Желая скрыть следы преступления, обвиняемый на санках отвез тело погибшего к реке Победная, в которую сбросил труп мужчины и молоток".
Ход расследования уголовного дела заслушан на заседании межведомственной рабочей группы под председательством заместителя прокурора республики Андрея Кулагина, следователям даны указания о проведении дополнительных следственных действий, направленных на установления круга общения пострадавшего. Следователем была выстроена грамотная работа с подозреваемым, в ходе которой он полностью признал свою вину, а на месте показал как совершал преступление.
В настоящее время расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Севастополя, обвиняемого в убийстве, завершено и передано в Джанкойский районный суд для рассмотрения по существу.
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