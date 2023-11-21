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Привет из девяностых: останки 20 человек обнаружили в московском подвале

Привет из девяностых: останки 20 человек обнаружили в московском подвале - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Привет из девяностых: останки 20 человек обнаружили в московском подвале

В Москве во время демонтажа подземных коммуникаций обнаружили останки по меньшей мере двадцати человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал прокуратуры... РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T13:27

2023-11-21T13:27

2023-11-21T13:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Москве во время демонтажа подземных коммуникаций обнаружили останки по меньшей мере двадцати человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы.Человеческие кости были найдены в 1-м Сетуньском проезде Москвы, уточняют в ведомстве. Страшную находку обнаружили строители при демонтаже подземных коммуникаций частного нежилого здания.Ход и результаты процессуальной проверки контролирует Никулинская межрайонная прокуратура Москвы. По обнаруженным останкам будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит время и причину смерти. По предварительным данным, она наступила в девяностых годах, во время разгула бандитизма.В Крыму после воссоединения с Россией состоялось несколько громких процессов над главарями и участниками бандитских группировок из девяностых. Так, в 2015 году был приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима один из главарей банды "Казиновской" Андрей Лаптев. Год спустя перед судом предстал один из членов банды Лаптева, обвиняемых в трех убийствах, совершенных в девяностых годах.В 2017 году было предъявлено обвинение Николаю Копетинскому (фамилия в девяностые – Кожухарь) и Александру Данильченко, которые, по данным следствия, являлись лидерами банды "Башмаки". Расследование по этому делу продолжалось более года, после чего оно было передано в суд. 1 марта 2018 года им был вынесен приговор: Копетинский был осужден на 11 лет исправительной колонии, Данильченко освобожден в зале суда в связи с истечением срока давности.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержание главарей крымской банды "Башмаки"Главарям "Башмаков" предъявлено обвинение в убийствахУчастнику банды Лаптева дали 5 лет за убийство 20-летней давности

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, происшествия, москва, прокуратура москвы