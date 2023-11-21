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Привет из девяностых: останки 20 человек обнаружили в московском подвале
Привет из девяностых: останки 20 человек обнаружили в московском подвале - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Привет из девяностых: останки 20 человек обнаружили в московском подвале
В Москве во время демонтажа подземных коммуникаций обнаружили останки по меньшей мере двадцати человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал прокуратуры... РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T13:27
2023-11-21T13:27
2023-11-21T13:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Москве во время демонтажа подземных коммуникаций обнаружили останки по меньшей мере двадцати человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы.Человеческие кости были найдены в 1-м Сетуньском проезде Москвы, уточняют в ведомстве. Страшную находку обнаружили строители при демонтаже подземных коммуникаций частного нежилого здания.Ход и результаты процессуальной проверки контролирует Никулинская межрайонная прокуратура Москвы. По обнаруженным останкам будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит время и причину смерти. По предварительным данным, она наступила в девяностых годах, во время разгула бандитизма.В Крыму после воссоединения с Россией состоялось несколько громких процессов над главарями и участниками бандитских группировок из девяностых. Так, в 2015 году был приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима один из главарей банды "Казиновской" Андрей Лаптев. Год спустя перед судом предстал один из членов банды Лаптева, обвиняемых в трех убийствах, совершенных в девяностых годах.В 2017 году было предъявлено обвинение Николаю Копетинскому (фамилия в девяностые – Кожухарь) и Александру Данильченко, которые, по данным следствия, являлись лидерами банды "Башмаки". Расследование по этому делу продолжалось более года, после чего оно было передано в суд. 1 марта 2018 года им был вынесен приговор: Копетинский был осужден на 11 лет исправительной колонии, Данильченко освобожден в зале суда в связи с истечением срока давности.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержание главарей крымской банды "Башмаки"Главарям "Башмаков" предъявлено обвинение в убийствахУчастнику банды Лаптева дали 5 лет за убийство 20-летней давности
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новости, происшествия, москва, прокуратура москвы
Привет из девяностых: останки 20 человек обнаружили в московском подвале
Останки 20 человек обнаружили в Москве при демонтаже подземных конструкций
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Москве во время демонтажа подземных коммуникаций обнаружили останки по меньшей мере двадцати человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы.
"На глубине 3,5 метра были обнаружены скелетированые останки, в том числе 10 черепов и не менее 10 фрагментов черепов. По предварительным данным, давность смерти около 20-30 лет", – говорится в сообщении.
Человеческие кости были найдены в 1-м Сетуньском проезде Москвы, уточняют в ведомстве. Страшную находку обнаружили строители при демонтаже подземных коммуникаций частного нежилого здания.
Ход и результаты процессуальной проверки контролирует Никулинская межрайонная прокуратура Москвы. По обнаруженным останкам будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит время и причину смерти. По предварительным данным, она наступила в девяностых годах, во время разгула бандитизма.
В Крыму после воссоединения с Россией состоялось несколько громких процессов над главарями и участниками бандитских группировок из девяностых. Так, в 2015 году был приговорен
к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима один из главарей банды "Казиновской" Андрей Лаптев. Год спустя перед судом предстал один из членов банды Лаптева
, обвиняемых в трех убийствах, совершенных в девяностых годах.
В 2017 году было предъявлено обвинение
Николаю Копетинскому (фамилия в девяностые – Кожухарь) и Александру Данильченко, которые, по данным следствия, являлись лидерами банды "Башмаки". Расследование по этому делу продолжалось более года, после чего оно было передано в суд
. 1 марта 2018 года им был вынесен приговор
: Копетинский был осужден на 11 лет исправительной колонии, Данильченко освобожден в зале суда в связи с истечением срока давности.
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