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Суд Симферополя рассмотрит дело об убийстве курсанта в 1999 году
Суд Симферополя рассмотрит дело об убийстве курсанта в 1999 году - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Суд Симферополя рассмотрит дело об убийстве курсанта в 1999 году
Житель Подмосковья обвиняется в убийстве курсанта школы милиции Симферополя, которое было совершено более 20 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T10:19
2024-01-24T10:19
2024-01-24T10:19
закон и право
убийство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Житель Подмосковья обвиняется в убийстве курсанта школы милиции Симферополя, которое было совершено более 20 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка СК РФ."Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления завершено расследование уголовного дела об убийстве, совершенном 5 марта 1999 года", - сказано в сообщении."По указанию прокуратуры Крыма был проведен комплекс экспертных исследований, в результате которого была установлена личность жителя Московской области, обвиняемого в совершении указанного преступления", – добавили в пресс-службе надзорного ведомства.Благодаря совместной работе следователей и следователей-криминалистов СК при взаимодействии с сотрудниками угрозыска МВД России по Крыму удалось установить местонахождение фигуранта. В июне 2023 года его задержали и этапировали в Симферополь.Сотрудники прокуратуры Крыма утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в Железнодорожный районный суд города Симферополя для рассмотрения по существу. Читайте также на РИА Новости Крым:Строителя с Северного Кавказа будут судить за убийство в СевастополеВыстрел в висок: в Севастополе раскрыли убийство десятилетней давностиСевастополец едва не поплатился жизнью за сделанное замечание
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закон и право, убийство, крымский следком, прокуратура республики крым, новости крыма, симферополь
Суд Симферополя рассмотрит дело об убийстве курсанта в 1999 году
Обвиняемый в убийстве курсанта школы милиции в Симферополе предстанет перед судом
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Житель Подмосковья обвиняется в убийстве курсанта школы милиции Симферополя, которое было совершено более 20 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка СК РФ.
"Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления завершено расследование уголовного дела об убийстве, совершенном 5 марта 1999 года", - сказано в сообщении.
Уточняется, что в ходе потасовки в кафе "Космос" по улице Гагарина 17-летний злоумышленник ударил курсанта первого курса симферопольской школы милиции ножом в область живота. От полученной травмы молодой человек скончался в больнице. Подозреваемый длительное время скрывался по поддельным документам в Московской области.
"По указанию прокуратуры Крыма был проведен комплекс экспертных исследований, в результате которого была установлена личность жителя Московской области, обвиняемого в совершении указанного преступления", – добавили в пресс-службе надзорного ведомства.
Благодаря совместной работе следователей и следователей-криминалистов СК при взаимодействии с сотрудниками угрозыска МВД России по Крыму удалось установить местонахождение фигуранта. В июне 2023 года его задержали и этапировали в Симферополь.
Сотрудники прокуратуры Крыма утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в Железнодорожный районный суд города Симферополя для рассмотрения по существу.
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