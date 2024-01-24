https://crimea.ria.ru/20240124/sud-simferopolya-rassmotrit-delo-ob-ubiystve-kursanta-v-1999-godu-1134421049.html

Суд Симферополя рассмотрит дело об убийстве курсанта в 1999 году

Суд Симферополя рассмотрит дело об убийстве курсанта в 1999 году - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Суд Симферополя рассмотрит дело об убийстве курсанта в 1999 году

Житель Подмосковья обвиняется в убийстве курсанта школы милиции Симферополя, которое было совершено более 20 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T10:19

2024-01-24T10:19

2024-01-24T10:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Житель Подмосковья обвиняется в убийстве курсанта школы милиции Симферополя, которое было совершено более 20 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка СК РФ."Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления завершено расследование уголовного дела об убийстве, совершенном 5 марта 1999 года", - сказано в сообщении."По указанию прокуратуры Крыма был проведен комплекс экспертных исследований, в результате которого была установлена личность жителя Московской области, обвиняемого в совершении указанного преступления", – добавили в пресс-службе надзорного ведомства.Благодаря совместной работе следователей и следователей-криминалистов СК при взаимодействии с сотрудниками угрозыска МВД России по Крыму удалось установить местонахождение фигуранта. В июне 2023 года его задержали и этапировали в Симферополь.Сотрудники прокуратуры Крыма утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в Железнодорожный районный суд города Симферополя для рассмотрения по существу. Читайте также на РИА Новости Крым:Строителя с Северного Кавказа будут судить за убийство в СевастополеВыстрел в висок: в Севастополе раскрыли убийство десятилетней давностиСевастополец едва не поплатился жизнью за сделанное замечание

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, убийство, крымский следком, прокуратура республики крым, новости крыма, симферополь