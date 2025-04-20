https://crimea.ria.ru/20250420/vladimir-putin-pozdravil-pravoslavnykh-rossiyan-s-prazdnikom-paskhi-1145823129.html

Владимир Путин поздравил православных россиян с праздником Пасхи

Владимир Путин поздравил православных россиян с праздником Пасхи - РИА Новости Крым, 20.04.2025

Владимир Путин поздравил православных россиян с праздником Пасхи

Президент России Владимир Путин поздравил всех православных христиан с великим праздником Пасхи. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 20.04.2025

2025-04-20T09:38

2025-04-20T09:38

2025-04-20T09:38

пасха

россия

владимир путин (политик)

религия

православие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил всех православных христиан с великим праздником Пасхи. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.Поздравление Президента"Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов. В дни пасхальных торжеств с глубоким удовлетворением хочу отметить, что сегодня, как и во все времена, Русская православная церковь, другие христианские конфессии играют большую, вдохновляющую роль в укреплении общественного согласия и взаимопонимания между людьми, воспитании подрастающего поколения, упрочении семейных ценностей", – передают в сообщении слова президента.Ночью Владимир Путин совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Службу провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Во время литургии в святыню доставили Благодатный огонь из гроба Господнего в Иерусалиме. Днем его передадут в храмы по всей стране.Поздравление властей КрымаГлава Крыма Сергей Аксенов также поздравил всех православных жителей полуострова со светлым праздников Воскресения Христова."В Крыму, на древней христианской земле, Благая весть о Воскресении звучит особенно торжественно. Она звучит в древних пещерных монастырях и в новых храмах, в стенах возрожденных святынь и в наших домах. Она вселяет уверенность в победе добра над злом, жизни над смертью. В том, что объединяющая нас сила веры и помощь Божия помогут нашему народу преодолеть любые испытания. Так было не раз в истории России, так будет и теперь", – написал в своем Telegram-канале глава республики.Свои поздравления в ТГ-канале также разместил председатель Госсовета Владимир Константинов."Праздник Пасхи вдохновляет нас на совершение добрых, милосердных поступков, прощение ближнего своего. Желаю всем здоровья, мира и благополучия! Пусть Господь оберегает нас, нашу Родину ото всех бед", – говорится в поздравительном посте главы крымского парламента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День Победы: о главном смысле православной Пасхи и традициях праздникаБлагодатный огонь доставили на пасхальную службу в храм Христа СпасителяБлагодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пасха, россия, владимир путин (политик), религия, православие