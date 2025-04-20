https://crimea.ria.ru/20250420/den-pobedy-o-glavnom-smysle-pravoslavnoy-paskhi-i-traditsiyakh-prazdnika--1136913728.html

День Победы: о главном смысле православной Пасхи и традициях праздника

День Победы: о главном смысле православной Пасхи и традициях праздника - РИА Новости Крым, 20.04.2025

День Победы: о главном смысле православной Пасхи и традициях праздника

Главный смысл православной Пасхи – это не жертва Христа, а его победа над сатаной, то есть победа жизни над смертью, добра над злом. Об этом, а также традициях... РИА Новости Крым, 20.04.2025

2025-04-20T07:01

2025-04-20T07:01

2025-04-20T07:53

крым

пасха

религия

православие

общество

история

максим тарасенко

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр– РИА Новости Крым. Главный смысл православной Пасхи – это не жертва Христа, а его победа над сатаной, то есть победа жизни над смертью, добра над злом. Об этом, а также традициях празднования Пасхи, на радио "Спутник в Крыму" рассказал клирик Храма Всех Святых Симферополя, протоиерей Максим Тарасенко.Пасха в 2025 году отмечается 20 апреля. А бывает она и в мае, и в начале апреля, говорит Тарасенко. Это связано с принципами, по которым определяется день ее празднования. В православии их четыре, а в католицизме три – отсюда разница в датах, объясняет священник."Первый принцип: Пасха празднуется после весеннего равноденствия. Второй: должно наступить первое полнолуние. И после него – первый воскресный день. Вот три принципа, но есть еще четвертый в православной церкви: мы должны Пасху отпраздновать позже еврейской*. Потому что, по повествованию евангельскому, Христос воскрес после еврейской пасхи. И если она получается позже относительно трех наших принципов, то мы "перескакиваем" на следующий цикл. Поэтому в этом году у нас Пасха уже после второго весеннего полнолуния – поздняя. А католики, не руководствуясь четвертым принципом, праздновали ее намного раньше", – рассказал священник.В 2025 году и католики, и православные будут справляют великий праздник вместе – 20 апреля.Есть и другое, намного более важное отличие между католической и православной Пасхой, и заключается оно в сути понимания праздника, добавил Тарасенко.При этом Пасха – это не один только воскресный день, и не одна лишь пасхальная неделя, (светлая седмица), а 40 дней, говорит Тарасенко: именно столько, согласно Евангелие, Христос был со своими учениками после Воскресения.Все это время можно поздравлять с Пасхой, то есть с победой жизни над смертью, добра над злом."У нас часто пасхальная неделя захватывает празднование Дня Победы. На Западе, например, 8 мая – День примирения. Ну у них такое восприятие жизни, и примирение является, может быть, целью. Но вот какой смысл был бы Христу прийти и примириться с дьяволом, с грехом? Разве ради этого стоило приходить Богу на землю? Одна цель: победить. И через призму воскресения русский человек и вообще все восточное богословие воспринимает всю жизнь. Отсюда наши понятия и о светских вещах: для чего жить и как жить, примиряться или идти до конца, чтобы победить", – сказал протоиерей.Тарасенко отметил, что Пасха является светлым праздником как для верующих и воцерковленных людей, так и для тех, кого нельзя назвать ревностными христианами.Хотя, безусловно, понять смыслы христианской веры и измениться к лучшему, как заповедано Богом, можно, лишь стремясь к этому, а значит, в том числе придерживаясь поста, добавил он. Хотя бы настолько, насколько возможно и немного сверх того. В таком случае, по словам Тарасенко, человек лучше осознает, о чем и зачем он живет.Что касается традиции угощать крашеными яйцами** и куличами, то она хороша сама по себе как символ веры в новую жизнь, готовности дарить любовь, делиться с ближним.*Песах ("еврейская Пасха") – иудейский праздник, не имеющий отношения к евангельским событиям, жертве Иисуса Христа и его Воскресению. Отмечается в память об исходе евреев из Египта. Согласно библейскому повествованию, такая возможность им представилась благодаря тому, что Бог, наказав Египет за порабощение израильтян "десятью казнями" (последняя – смерть первенцев в каждой семье), пощадил еврейские дома, пройдя мимо ("песах" – с иврита "прошел"). Иудаизм основывается на Ветхом Завете, тогда как христианство – на Новом Завете, с которым связано пришествие Бога на землю в образе Сына – Иисуса Христа, которые воскрес силой Святого Духа (отсюда понятие триединого бога, то есть Троицы: Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух).**Традиция красить яйца появилась, согласно церковному преданию. Одна из жен-мироносиц, Мария Магдалина пошла к римскому императору рассказать об Иисусе Христе. Христианство тогда были новым течением: кого-то это интересовало, кого-то раздражало. Она предстала перед императором, а тот сказал, что не верит в Христа и его чудеса, и поверит, если своими глазами увидит чудо. Мария сказала, что ей нечего ему подарить, как символ того, что Христос воскрес, и предложила куриное яичко, как символ новой жизни. Как и желал того император, яйцо вдруг окрасилось в красный цвет. Яйца на Пасху красят в разные цвета как символ чуда, но основным цветом считается красный.

https://crimea.ria.ru/20250419/blagodatnyy-ogon-soshel-v-khrame-groba-gospodnya-1145814635.html

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крым, пасха, религия, православие, общество, история, максим тарасенко