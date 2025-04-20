Рейтинг@Mail.ru
Чего не нужно делать на Пасху - РИА Новости Крым, 20.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250420/chego-ne-nuzhno-delat-na-paskhu--svyaschennik-1123033260.html
Чего не нужно делать на Пасху
Чего не нужно делать на Пасху - РИА Новости Крым, 20.04.2025
Чего не нужно делать на Пасху
В Пасхальное воскресенье православным следует делать добрые дела, постараться выкинуть из головы дурные и злые мысли, воздержаться от искушений и избегать слов... РИА Новости Крым, 20.04.2025
2025-04-20T08:38
2025-04-20T08:38
общество
религия
православие
пасха
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/14/1145822056_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_84adf432dacf16743d44fd32a28ea2f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Пасхальное воскресенье православным следует делать добрые дела, постараться выкинуть из головы дурные и злые мысли, воздержаться от искушений и избегать слов с частицей "не". Такие советы дает директор Института христианской психологии, священник Андрей Лоргус, передает "Радио 1".По словам священнослужителя, в Пасху важно отказаться от любых греховных мыслей и действий, отмечать праздник следует кротко, проявляя любовь и доброту к ближним. В этот день можно и нужно ходить в гости, помогать нуждающимся, можно посетить больницу с благотворительными целями.А вот от посещения кладбищ в этот день нужно воздержаться – это противоречит православной традиции.Ходить на кладбище в Пасху: почему нельзя&gt;&gt;Также лучше избегать слов с частицей "не", если речь идет о специфических для праздничного дня действиях.Настоятель московского храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов рассказал, что нужно делать с освященной яичной скорлупой. Протоиерей сказал, что каждый верующий может распорядиться скорлупой по своему желанию, в том числе выбросить – греха в этом не будет.
https://crimea.ria.ru/20250420/den-pobedy-o-glavnom-smysle-pravoslavnoy-paskhi-i-traditsiyakh-prazdnika--1136913728.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/14/1145822056_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c99022fa2ff8c9c22a07717a4ebe51e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, религия, православие, пасха, совет эксперта
Чего не нужно делать на Пасху

На Пасху нужно думать о хорошем, ходить в гости и избегать слов с частицей "не"

08:38 20.04.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоХрам
Храм
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Пасхальное воскресенье православным следует делать добрые дела, постараться выкинуть из головы дурные и злые мысли, воздержаться от искушений и избегать слов с частицей "не". Такие советы дает директор Института христианской психологии, священник Андрей Лоргус, передает "Радио 1".
По словам священнослужителя, в Пасху важно отказаться от любых греховных мыслей и действий, отмечать праздник следует кротко, проявляя любовь и доброту к ближним. В этот день можно и нужно ходить в гости, помогать нуждающимся, можно посетить больницу с благотворительными целями.
А вот от посещения кладбищ в этот день нужно воздержаться – это противоречит православной традиции.
Ходить на кладбище в Пасху: почему нельзя>>
Также лучше избегать слов с частицей "не", если речь идет о специфических для праздничного дня действиях.
Настоятель московского храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов рассказал, что нужно делать с освященной яичной скорлупой. Протоиерей сказал, что каждый верующий может распорядиться скорлупой по своему желанию, в том числе выбросить – греха в этом не будет.
Пасха утро карантин пасхальные яйца - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
07:01Радио "Спутник в Крыму"
День Победы: о главном смысле православной Пасхи и традициях праздника
 
ОбществоРелигияПравославиеПасхаСовет эксперта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:08Россия отмечает Пасху: ключевые традиции и цифры в инфографике
10:34Землями и людьми не торгуем: в ГД ответили США по признанию статуса Крыма
10:07В США назвали Киев частью России
09:38Владимир Путин поздравил православных россиян с праздником Пасхи
09:28Впервые за 80 лет: коллекцию из Херсонесского музея покажут на Урале
09:02Пожар унес жизни четверых маленьких детей в Челябинской области
08:38Чего не нужно делать на Пасху
08:11На пожаре в Астрахани погибли пятеро маленьких детей
07:38В зоне спецоперации побывали более двух тысяч священников
07:01День Победы: о главном смысле православной Пасхи и традициях праздника
00:01Грозы и туманы: погода в Крыму 20 апреля
00:00Какой сегодня праздник: 20 апреля
23:28Благодатный огонь доставили на пасхальную службу в храм Христа Спасителя
21:45Пасхальное перемирие и освобождение Курской области: главное за день
21:19Дайте миру шанс: в России оценили пасхальное перемирие
21:08В Симферополе горит птицефабрика "Южная"
20:59Рейд в Севастополе открыли
20:46Сколько яиц можно съесть на Пасху – главный диетолог Минздрава РФ
20:35Ходить на кладбище в Пасху: почему нельзя
20:06Тренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоит
Лента новостейМолния