https://crimea.ria.ru/20250420/chego-ne-nuzhno-delat-na-paskhu--svyaschennik-1123033260.html

Чего не нужно делать на Пасху

Чего не нужно делать на Пасху - РИА Новости Крым, 20.04.2025

Чего не нужно делать на Пасху

В Пасхальное воскресенье православным следует делать добрые дела, постараться выкинуть из головы дурные и злые мысли, воздержаться от искушений и избегать слов... РИА Новости Крым, 20.04.2025

2025-04-20T08:38

2025-04-20T08:38

2025-04-20T08:38

общество

религия

православие

пасха

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Пасхальное воскресенье православным следует делать добрые дела, постараться выкинуть из головы дурные и злые мысли, воздержаться от искушений и избегать слов с частицей "не". Такие советы дает директор Института христианской психологии, священник Андрей Лоргус, передает "Радио 1".По словам священнослужителя, в Пасху важно отказаться от любых греховных мыслей и действий, отмечать праздник следует кротко, проявляя любовь и доброту к ближним. В этот день можно и нужно ходить в гости, помогать нуждающимся, можно посетить больницу с благотворительными целями.А вот от посещения кладбищ в этот день нужно воздержаться – это противоречит православной традиции.Ходить на кладбище в Пасху: почему нельзя>>Также лучше избегать слов с частицей "не", если речь идет о специфических для праздничного дня действиях.Настоятель московского храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов рассказал, что нужно делать с освященной яичной скорлупой. Протоиерей сказал, что каждый верующий может распорядиться скорлупой по своему желанию, в том числе выбросить – греха в этом не будет.

https://crimea.ria.ru/20250420/den-pobedy-o-glavnom-smysle-pravoslavnoy-paskhi-i-traditsiyakh-prazdnika--1136913728.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, религия, православие, пасха, совет эксперта