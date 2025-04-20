https://crimea.ria.ru/20250420/chego-ne-nuzhno-delat-na-paskhu--svyaschennik-1123033260.html
Чего не нужно делать на Пасху
Чего не нужно делать на Пасху - РИА Новости Крым, 20.04.2025
Чего не нужно делать на Пасху
В Пасхальное воскресенье православным следует делать добрые дела, постараться выкинуть из головы дурные и злые мысли, воздержаться от искушений и избегать слов... РИА Новости Крым, 20.04.2025
2025-04-20T08:38
2025-04-20T08:38
2025-04-20T08:38
общество
религия
православие
пасха
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Пасхальное воскресенье православным следует делать добрые дела, постараться выкинуть из головы дурные и злые мысли, воздержаться от искушений и избегать слов с частицей "не". Такие советы дает директор Института христианской психологии, священник Андрей Лоргус, передает "Радио 1".По словам священнослужителя, в Пасху важно отказаться от любых греховных мыслей и действий, отмечать праздник следует кротко, проявляя любовь и доброту к ближним. В этот день можно и нужно ходить в гости, помогать нуждающимся, можно посетить больницу с благотворительными целями.А вот от посещения кладбищ в этот день нужно воздержаться – это противоречит православной традиции.Ходить на кладбище в Пасху: почему нельзя>>Также лучше избегать слов с частицей "не", если речь идет о специфических для праздничного дня действиях.Настоятель московского храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов рассказал, что нужно делать с освященной яичной скорлупой. Протоиерей сказал, что каждый верующий может распорядиться скорлупой по своему желанию, в том числе выбросить – греха в этом не будет.
https://crimea.ria.ru/20250420/den-pobedy-o-glavnom-smysle-pravoslavnoy-paskhi-i-traditsiyakh-prazdnika--1136913728.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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общество, религия, православие, пасха, совет эксперта
Чего не нужно делать на Пасху
На Пасху нужно думать о хорошем, ходить в гости и избегать слов с частицей "не"