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Впервые за 80 лет: коллекцию из Херсонесского музея покажут на Урале - РИА Новости Крым, 20.04.2025
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Впервые за 80 лет: коллекцию из Херсонесского музея покажут на Урале
Впервые за 80 лет: коллекцию из Херсонесского музея покажут на Урале - РИА Новости Крым, 20.04.2025
Впервые за 80 лет: коллекцию из Херсонесского музея покажут на Урале
24 апреля жители и гости Екатеринбурга смогут увидеть бесценное херсонесское наследие, которое в годы Великой Отечественной войны были эвакуированы на Урал. Об... РИА Новости Крым, 20.04.2025
2025-04-20T09:28
2025-04-20T09:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. 24 апреля жители и гости Екатеринбурга смогут увидеть бесценное херсонесское наследие, которое в годы Великой Отечественной войны были эвакуированы на Урал. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев."Премьерная, уникальная для Екатеринбурга выставка будет открыта 24 апреля. Жители и гости Екатеринбурга увидят то, никогда еще не видели, потому что те предметы, которые сюда попали в эвакуацию, они, конечно, здесь сохранялись, но не экспонировались", – сказал Пушкарев в ходе видеомоста Москва – Санкт-Петербург – Симферополь – Екатеринбург на тему: "Как спасали шедевры. История сохранения музейных коллекций в годы Великой Отечественной войны".На выставке представят огромное количество фотодокументов, материалов и свидетельств, археологических артефактов, рассказывающих о повседневной истории Херсонеса, начиная от античности, минуя эпоху Боспорского царства, римскую эпоху и углубляясь в эпоху византийскую, уточнил директор музея.Кроме этого, на экспозиции будет рассказана и история Крымской археологической экспедиции исторического факультета Уральского госуниверситета (ныне УрФУ), добавил он.Заведующая научно-архивным отделом Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Татьяна Прохорова, в свою очередь, уточнила, что в Свердловск в 1941 году удалось эвакуировать более одиннадцати тысяч единиц хранения фондовых коллекций, более 500 дел научного архива, порядка 600 единиц чертежного фонда, почти восемь тысяч негативов различного времени и 3500 книг научной библиотеки."Впервые за 80 лет коллекция Херсонесского музея вновь будет в Екатеринбурге. Это совершенно отдельная выставка. Она будет рассказывать о Станиславе Стрежелецком (историк и археолог, который в одиночку эвакуировал экспонаты на Урал – ред.) и о той замечательной коллаборации, которая сложилась впоследствии между нашими двумя городами. Люди, которые прошли впоследствии Крымскую экспедицию Уральского госуниверситета, всем сердцем любят Херсонес", - сказала Прохорова.Выставка "Восточный эшелон. История спасения коллекций древнего Херсонеса" является совместным проектом Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" и Музея истории Екатеринбурга.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В музее "Херсонес Таврический" оценили риски от новых санкций ЗеленскогоНи за кем не числится: куда попадет скифское золото с Украины – мнениеВ Крыму исследуют древности с помощью ИИ – археологи
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РИА Новости Крым
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крым, херсонес, уральский федеральный округ, новости, музеи крыма, новости крыма, культура, общество
Впервые за 80 лет: коллекцию из Херсонесского музея покажут на Урале

Спасенные в годы Великой Отечественной войны сокровища Херсонеса покажут в Екатеринбурге

09:28 20.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМузей-заповедник “Херсонес Таврический”
Музей-заповедник “Херсонес Таврический” - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. 24 апреля жители и гости Екатеринбурга смогут увидеть бесценное херсонесское наследие, которое в годы Великой Отечественной войны были эвакуированы на Урал. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.
"Премьерная, уникальная для Екатеринбурга выставка будет открыта 24 апреля. Жители и гости Екатеринбурга увидят то, никогда еще не видели, потому что те предметы, которые сюда попали в эвакуацию, они, конечно, здесь сохранялись, но не экспонировались", – сказал Пушкарев в ходе видеомоста Москва – Санкт-Петербург – Симферополь – Екатеринбург на тему: "Как спасали шедевры. История сохранения музейных коллекций в годы Великой Отечественной войны".
На выставке представят огромное количество фотодокументов, материалов и свидетельств, археологических артефактов, рассказывающих о повседневной истории Херсонеса, начиная от античности, минуя эпоху Боспорского царства, римскую эпоху и углубляясь в эпоху византийскую, уточнил директор музея.
Кроме этого, на экспозиции будет рассказана и история Крымской археологической экспедиции исторического факультета Уральского госуниверситета (ныне УрФУ), добавил он.
Заведующая научно-архивным отделом Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Татьяна Прохорова, в свою очередь, уточнила, что в Свердловск в 1941 году удалось эвакуировать более одиннадцати тысяч единиц хранения фондовых коллекций, более 500 дел научного архива, порядка 600 единиц чертежного фонда, почти восемь тысяч негативов различного времени и 3500 книг научной библиотеки.
"Впервые за 80 лет коллекция Херсонесского музея вновь будет в Екатеринбурге. Это совершенно отдельная выставка. Она будет рассказывать о Станиславе Стрежелецком (историк и археолог, который в одиночку эвакуировал экспонаты на Урал – ред.) и о той замечательной коллаборации, которая сложилась впоследствии между нашими двумя городами. Люди, которые прошли впоследствии Крымскую экспедицию Уральского госуниверситета, всем сердцем любят Херсонес", - сказала Прохорова.
Выставка "Восточный эшелон. История спасения коллекций древнего Херсонеса" является совместным проектом Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" и Музея истории Екатеринбурга.
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