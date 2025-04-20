https://crimea.ria.ru/20250420/vpervye-za-80-let-kollektsiyu-iz-khersonesskogo-muzeya-pokazhut-na-urale-1145802044.html

Впервые за 80 лет: коллекцию из Херсонесского музея покажут на Урале

Впервые за 80 лет: коллекцию из Херсонесского музея покажут на Урале - РИА Новости Крым, 20.04.2025

Впервые за 80 лет: коллекцию из Херсонесского музея покажут на Урале

24 апреля жители и гости Екатеринбурга смогут увидеть бесценное херсонесское наследие, которое в годы Великой Отечественной войны были эвакуированы на Урал. Об... РИА Новости Крым, 20.04.2025

2025-04-20T09:28

2025-04-20T09:28

2025-04-20T09:28

крым

херсонес

уральский федеральный округ

новости

музеи крыма

новости крыма

культура

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1a/1119840150_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_42a8d8208f84a7676632f8738350b0f7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. 24 апреля жители и гости Екатеринбурга смогут увидеть бесценное херсонесское наследие, которое в годы Великой Отечественной войны были эвакуированы на Урал. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев."Премьерная, уникальная для Екатеринбурга выставка будет открыта 24 апреля. Жители и гости Екатеринбурга увидят то, никогда еще не видели, потому что те предметы, которые сюда попали в эвакуацию, они, конечно, здесь сохранялись, но не экспонировались", – сказал Пушкарев в ходе видеомоста Москва – Санкт-Петербург – Симферополь – Екатеринбург на тему: "Как спасали шедевры. История сохранения музейных коллекций в годы Великой Отечественной войны".На выставке представят огромное количество фотодокументов, материалов и свидетельств, археологических артефактов, рассказывающих о повседневной истории Херсонеса, начиная от античности, минуя эпоху Боспорского царства, римскую эпоху и углубляясь в эпоху византийскую, уточнил директор музея.Кроме этого, на экспозиции будет рассказана и история Крымской археологической экспедиции исторического факультета Уральского госуниверситета (ныне УрФУ), добавил он.Заведующая научно-архивным отделом Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Татьяна Прохорова, в свою очередь, уточнила, что в Свердловск в 1941 году удалось эвакуировать более одиннадцати тысяч единиц хранения фондовых коллекций, более 500 дел научного архива, порядка 600 единиц чертежного фонда, почти восемь тысяч негативов различного времени и 3500 книг научной библиотеки."Впервые за 80 лет коллекция Херсонесского музея вновь будет в Екатеринбурге. Это совершенно отдельная выставка. Она будет рассказывать о Станиславе Стрежелецком (историк и археолог, который в одиночку эвакуировал экспонаты на Урал – ред.) и о той замечательной коллаборации, которая сложилась впоследствии между нашими двумя городами. Люди, которые прошли впоследствии Крымскую экспедицию Уральского госуниверситета, всем сердцем любят Херсонес", - сказала Прохорова.Выставка "Восточный эшелон. История спасения коллекций древнего Херсонеса" является совместным проектом Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" и Музея истории Екатеринбурга.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В музее "Херсонес Таврический" оценили риски от новых санкций ЗеленскогоНи за кем не числится: куда попадет скифское золото с Украины – мнениеВ Крыму исследуют древности с помощью ИИ – археологи

крым

херсонес

уральский федеральный округ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, херсонес, уральский федеральный округ, новости, музеи крыма, новости крыма, культура, общество