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В зоне спецоперации побывали более двух тысяч священников

В зоне спецоперации побывали более двух тысяч священников - РИА Новости Крым, 20.04.2025

В зоне спецоперации побывали более двух тысяч священников

Более двух тысяч священнослужителей побывали "за ленточкой" с начала спецоперации, многие бойцы приняли крещение в праввославную веру. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 20.04.2025

2025-04-20T07:38

2025-04-20T07:38

2025-04-20T07:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Более двух тысяч священнослужителей побывали "за ленточкой" с начала спецоперации, многие бойцы приняли крещение в праввославную веру. Об этом сообщил врио руководителя Синодального отдела РПЦ по благотворительности протоиерей Михаил Потокин.По его словам, люди "когда они стоят на краю между жизнью и смертью, видят и ценность жизни, и смысл ее понимают по-другому".Ранее в РПЦ рассказали о подвиге подорвавшегося на мине священника в Курахово ДНР. Подорвавшийся на мине настоятель храма, протоиерей Иоанн Карпенко переносит тяготы тяжелого ранения с ампутацией так же стойко, как боролся за Русскую Православную Церковь, подвергаясь за это угрозам и преследованию со стороны киевского режима до освобождения города российской армией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Священник и хирург: за что мир чтит крымского епископа Луку23 храма РПЦ повреждены и два разрушены на территории Курской областиСвященник рассказал о службах для 810-й бригады морпехов на передовой

https://crimea.ria.ru/20250415/svyaschennik-rasskazal-o-sluzhbakh-dlya-810-brigady-morpekhov-na-peredovoy-1145697474.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

православие, новости, новости крыма, новости сво, пасха, религия, общество, рпц (русская православная церковь)