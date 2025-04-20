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В зоне спецоперации побывали более двух тысяч священников - РИА Новости Крым, 20.04.2025
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В зоне спецоперации побывали более двух тысяч священников
В зоне спецоперации побывали более двух тысяч священников - РИА Новости Крым, 20.04.2025
В зоне спецоперации побывали более двух тысяч священников
Более двух тысяч священнослужителей побывали "за ленточкой" с начала спецоперации, многие бойцы приняли крещение в праввославную веру. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 20.04.2025
2025-04-20T07:38
2025-04-20T07:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Более двух тысяч священнослужителей побывали "за ленточкой" с начала спецоперации, многие бойцы приняли крещение в праввославную веру. Об этом сообщил врио руководителя Синодального отдела РПЦ по благотворительности протоиерей Михаил Потокин.По его словам, люди "когда они стоят на краю между жизнью и смертью, видят и ценность жизни, и смысл ее понимают по-другому".Ранее в РПЦ рассказали о подвиге подорвавшегося на мине священника в Курахово ДНР. Подорвавшийся на мине настоятель храма, протоиерей Иоанн Карпенко переносит тяготы тяжелого ранения с ампутацией так же стойко, как боролся за Русскую Православную Церковь, подвергаясь за это угрозам и преследованию со стороны киевского режима до освобождения города российской армией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Священник и хирург: за что мир чтит крымского епископа Луку23 храма РПЦ повреждены и два разрушены на территории Курской областиСвященник рассказал о службах для 810-й бригады морпехов на передовой
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РИА Новости Крым
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православие, новости, новости крыма, новости сво, пасха, религия, общество, рпц (русская православная церковь)
В зоне спецоперации побывали более двух тысяч священников

С начала СВО более двух тысяч священников побывали "за ленточкой"

07:38 20.04.2025
 
© из личного архива о. Михаила ГрицаяОтец Михаил Грицай с бойцами в зоне СВО
Отец Михаил Грицай с бойцами в зоне СВО
© из личного архива о. Михаила Грицая
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Более двух тысяч священнослужителей побывали "за ленточкой" с начала спецоперации, многие бойцы приняли крещение в праввославную веру. Об этом сообщил врио руководителя Синодального отдела РПЦ по благотворительности протоиерей Михаил Потокин.

"За время с начала СВО больше двух тысяч священнослужителей побывали не просто в зоне конфликта, а именно на "передке", где служили в блиндажных храмах <...> мы окормляем, крестим там и крестим много, там десятки тысяч крещенных. Сотни тысяч причастников за эти годы. Исповедников и причастников много", - сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

По его словам, люди "когда они стоят на краю между жизнью и смертью, видят и ценность жизни, и смысл ее понимают по-другому".
"Мы обязательно будем продолжать так же, как и сейчас, помогать тем, кто выполняет свой воинский долг", - заключил священник.
Ранее в РПЦ рассказали о подвиге подорвавшегося на мине священника в Курахово ДНР. Подорвавшийся на мине настоятель храма, протоиерей Иоанн Карпенко переносит тяготы тяжелого ранения с ампутацией так же стойко, как боролся за Русскую Православную Церковь, подвергаясь за это угрозам и преследованию со стороны киевского режима до освобождения города российской армией.
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