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Пожар унес жизни четверых маленьких детей в Челябинской области - РИА Новости Крым, 20.04.2025
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Пожар унес жизни четверых маленьких детей в Челябинской области
Пожар унес жизни четверых маленьких детей в Челябинской области - РИА Новости Крым, 20.04.2025
Пожар унес жизни четверых маленьких детей в Челябинской области
На пожаре в частном жилом доме в поселке Василовка Челябинской области погибли четверо детей, передает пресс-центр ГУ МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 20.04.2025
2025-04-20T09:02
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челябинская область
происшествия
гу мчс рф по республике крым
новости
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. На пожаре в частном жилом доме в поселке Василовка Челябинской области погибли четверо детей, передает пресс-центр ГУ МЧС России по региону.Пожар возник ночью, горел частный дом, пламя также перекинулось на надворные постройки и кровлю соседнего дома, рассказали в МЧС.Открытое горение было ликвидировано на площади 160 квадратных метров. Наиболее вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на веранде дома, рассказали спасатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Феодосии: жилой дом удалось спасти от огняНа страже пожарной безопасности Крыма стоят 260 межведомственных группВ Крыму выявили нарушения при подготовке к пожароопасному сезону
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челябинская область, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости, пожар
Пожар унес жизни четверых маленьких детей в Челябинской области

Четверо детей погибли на пожаре в Челябинской области

09:02 20.04.2025
 
© МЧС РоссииПожар в Челябинской области
Пожар в Челябинской области
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. На пожаре в частном жилом доме в поселке Василовка Челябинской области погибли четверо детей, передает пресс-центр ГУ МЧС России по региону.
Пожар возник ночью, горел частный дом, пламя также перекинулось на надворные постройки и кровлю соседнего дома, рассказали в МЧС.
"В результате происшествия погибли 4 ребенка: девочка 12 лет и 3 мальчика: 7 и 5 лет (близнецы). Дети находились дома без родителей", – сказано в сообщении.
Открытое горение было ликвидировано на площади 160 квадратных метров. Наиболее вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на веранде дома, рассказали спасатели.
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