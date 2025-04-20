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Пожар унес жизни четверых маленьких детей в Челябинской области

Пожар унес жизни четверых маленьких детей в Челябинской области - РИА Новости Крым, 20.04.2025

Пожар унес жизни четверых маленьких детей в Челябинской области

На пожаре в частном жилом доме в поселке Василовка Челябинской области погибли четверо детей, передает пресс-центр ГУ МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 20.04.2025

2025-04-20T09:02

2025-04-20T09:02

2025-04-20T09:02

челябинская область

происшествия

гу мчс рф по республике крым

новости

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. На пожаре в частном жилом доме в поселке Василовка Челябинской области погибли четверо детей, передает пресс-центр ГУ МЧС России по региону.Пожар возник ночью, горел частный дом, пламя также перекинулось на надворные постройки и кровлю соседнего дома, рассказали в МЧС.Открытое горение было ликвидировано на площади 160 квадратных метров. Наиболее вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на веранде дома, рассказали спасатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Феодосии: жилой дом удалось спасти от огняНа страже пожарной безопасности Крыма стоят 260 межведомственных группВ Крыму выявили нарушения при подготовке к пожароопасному сезону

https://crimea.ria.ru/20250420/na-pozhare-v-astrakhani-pogibli-pyatero-malenkikh-detey-1145821302.html

челябинская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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