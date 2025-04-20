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Пожар унес жизни четверых маленьких детей в Челябинской области
Пожар унес жизни четверых маленьких детей в Челябинской области - РИА Новости Крым, 20.04.2025
Пожар унес жизни четверых маленьких детей в Челябинской области
На пожаре в частном жилом доме в поселке Василовка Челябинской области погибли четверо детей, передает пресс-центр ГУ МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 20.04.2025
2025-04-20T09:02
2025-04-20T09:02
2025-04-20T09:02
челябинская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. На пожаре в частном жилом доме в поселке Василовка Челябинской области погибли четверо детей, передает пресс-центр ГУ МЧС России по региону.Пожар возник ночью, горел частный дом, пламя также перекинулось на надворные постройки и кровлю соседнего дома, рассказали в МЧС.Открытое горение было ликвидировано на площади 160 квадратных метров. Наиболее вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на веранде дома, рассказали спасатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Феодосии: жилой дом удалось спасти от огняНа страже пожарной безопасности Крыма стоят 260 межведомственных группВ Крыму выявили нарушения при подготовке к пожароопасному сезону
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пожар унес жизни четверых маленьких детей в Челябинской области
Четверо детей погибли на пожаре в Челябинской области