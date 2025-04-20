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На пожаре в Астрахани погибли пятеро маленьких детей

На пожаре в Астрахани погибли пятеро маленьких детей - РИА Новости Крым, 20.04.2025

На пожаре в Астрахани погибли пятеро маленьких детей

На пожаре в частном доме в Астрахани погибли пятеро детей, следственные органы проводят проверку, сообщает ГСУ СК России по Астраханской области. РИА Новости Крым, 20.04.2025

2025-04-20T08:11

2025-04-20T08:11

2025-04-20T08:37

астрахань

новости

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. На пожаре в частном доме в Астрахани погибли пятеро детей, следственные органы проводят проверку, сообщает ГСУ СК России по Астраханской области.По версии следствия, ночью 20 апреля 2025 года произошло возгорание частного дома на одной из улиц в городе.По предварительным данным, четверо погибших были дети горожанки, а также один ребенок знакомой, который остался в гостях. Еще одному ребенку удалось спастись.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, на месте работает следственно-оперативная группа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Феодосии: жилой дом удалось спасти от огняНа страже пожарной безопасности Крыма стоят 260 межведомственных группВ Крыму выявили нарушения при подготовке к пожароопасному сезону

астрахань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрахань, новости, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), пожар