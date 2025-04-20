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На пожаре в Астрахани погибли пятеро маленьких детей
На пожаре в Астрахани погибли пятеро маленьких детей - РИА Новости Крым, 20.04.2025
На пожаре в Астрахани погибли пятеро маленьких детей
На пожаре в частном доме в Астрахани погибли пятеро детей, следственные органы проводят проверку, сообщает ГСУ СК России по Астраханской области. РИА Новости Крым, 20.04.2025
2025-04-20T08:11
2025-04-20T08:11
2025-04-20T08:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. На пожаре в частном доме в Астрахани погибли пятеро детей, следственные органы проводят проверку, сообщает ГСУ СК России по Астраханской области.По версии следствия, ночью 20 апреля 2025 года произошло возгорание частного дома на одной из улиц в городе.По предварительным данным, четверо погибших были дети горожанки, а также один ребенок знакомой, который остался в гостях. Еще одному ребенку удалось спастись.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, на месте работает следственно-оперативная группа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Феодосии: жилой дом удалось спасти от огняНа страже пожарной безопасности Крыма стоят 260 межведомственных группВ Крыму выявили нарушения при подготовке к пожароопасному сезону
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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астрахань, новости, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), пожар
На пожаре в Астрахани погибли пятеро маленьких детей
Пятеро детей погибли на пожаре в Астрахани – СК проводит проверку
08:11 20.04.2025 (обновлено: 08:37 20.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. На пожаре в частном доме в Астрахани погибли пятеро детей, следственные органы проводят проверку, сообщает ГСУ СК России по Астраханской области.
По версии следствия, ночью 20 апреля 2025 года произошло возгорание частного дома на одной из улиц в городе.
"После ликвидации пожара были обнаружены тела пятерых детей в возрасте от 4 до 11 лет. Матери погибших детей дома не было", – сказано в сообщении СК.
По предварительным данным, четверо погибших были дети горожанки, а также один ребенок знакомой, который остался в гостях. Еще одному ребенку удалось спастись.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, на месте работает следственно-оперативная группа.
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