https://crimea.ria.ru/20250420/rossiyskim-desantnikam-na-dnepre-dostavlyayut-kulichi-dronami-1145825572.html

Российским десантникам на Днепре доставляют куличи дронами

Российским десантникам на Днепре доставляют куличи дронами - РИА Новости Крым, 20.04.2025

Российским десантникам на Днепре доставляют куличи дронами

Российским десантникам, чьи позиции расположены на островах Днепра, в праздник Пасхи куличи доставляют дронами. Об этом РИА Новости рассказал начальник... РИА Новости Крым, 20.04.2025

2025-04-20T11:44

2025-04-20T11:44

2025-04-20T11:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Российским десантникам, чьи позиции расположены на островах Днепра, в праздник Пасхи куличи доставляют дронами. Об этом РИА Новости рассказал начальник продовольственной службы полка Новороссийского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" с позывным "Боец".Кроме того, во всех блиндажных храмах на передовой проходят божественные литургии в честь Воскресения Святого."Христос Воскресе, воистину воскресе. Когда вы будете говорить это друг другу, пусть эти слова укрепляют ваш дух, дают вам сил, чтобы дальше самозабвенно сражаться за свою Родину", – поздравил православных военнослужащих один из священников блиндажного храма на Днепре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День Победы: о главном смысле православной Пасхи и традициях праздникаВ зоне спецоперации побывали более двух тысяч священниковЧего не нужно делать на Пасху

днепр

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

днепр, новости сво, общество, религия, православие