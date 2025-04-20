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Российским десантникам на Днепре доставляют куличи дронами - РИА Новости Крым, 20.04.2025
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Российским десантникам на Днепре доставляют куличи дронами
Российским десантникам на Днепре доставляют куличи дронами - РИА Новости Крым, 20.04.2025
Российским десантникам на Днепре доставляют куличи дронами
Российским десантникам, чьи позиции расположены на островах Днепра, в праздник Пасхи куличи доставляют дронами. Об этом РИА Новости рассказал начальник... РИА Новости Крым, 20.04.2025
2025-04-20T11:44
2025-04-20T11:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Российским десантникам, чьи позиции расположены на островах Днепра, в праздник Пасхи куличи доставляют дронами. Об этом РИА Новости рассказал начальник продовольственной службы полка Новороссийского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" с позывным "Боец".Кроме того, во всех блиндажных храмах на передовой проходят божественные литургии в честь Воскресения Святого."Христос Воскресе, воистину воскресе. Когда вы будете говорить это друг другу, пусть эти слова укрепляют ваш дух, дают вам сил, чтобы дальше самозабвенно сражаться за свою Родину", – поздравил православных военнослужащих один из священников блиндажного храма на Днепре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День Победы: о главном смысле православной Пасхи и традициях праздникаВ зоне спецоперации побывали более двух тысяч священниковЧего не нужно делать на Пасху
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днепр, новости сво, общество, религия, православие
Российским десантникам на Днепре доставляют куличи дронами

Российским десантникам на позициях на островах Днепра доставляют дронами куличи

11:44 20.04.2025
 
© Официальный телеграм-канал главы города СочиПасхальные куличи
Пасхальные куличи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Российским десантникам, чьи позиции расположены на островах Днепра, в праздник Пасхи куличи доставляют дронами. Об этом РИА Новости рассказал начальник продовольственной службы полка Новороссийского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" с позывным "Боец".
"В день святой Пасхи каждый военнослужащий подразделения получит кулич. Даже те, кто на островах. Они будут получать тоже. Будет доставка дронами, коптерами. Никто не останется без кулича", – рассказал начальник продовольственной службы.
Кроме того, во всех блиндажных храмах на передовой проходят божественные литургии в честь Воскресения Святого.
"Христос Воскресе, воистину воскресе. Когда вы будете говорить это друг другу, пусть эти слова укрепляют ваш дух, дают вам сил, чтобы дальше самозабвенно сражаться за свою Родину", – поздравил православных военнослужащих один из священников блиндажного храма на Днепре.
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