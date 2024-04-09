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Братья из Мелитополя задержаны за жестокое убийство севастопольца - РИА Новости Крым, 09.04.2024
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Братья из Мелитополя задержаны за жестокое убийство севастопольца
Братья из Мелитополя задержаны за жестокое убийство севастопольца - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Братья из Мелитополя задержаны за жестокое убийство севастопольца
Двум жителям Мелитополя предъявлено обвинение в убийстве по предварительному сговору жителя Севастополя в Крыму с целью хищения крупной суммы денег. Мужчины... РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T13:19
2024-04-09T13:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Двум жителям Мелитополя предъявлено обвинение в убийстве по предварительному сговору жителя Севастополя в Крыму с целью хищения крупной суммы денег. Мужчины скрывались от следствия пять лет, сообщили в Главном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю и республиканской прокуратуре.Следствие установило, что задержанный житель Мелитополя занимался перевозкой через границу с Украиной российских рублей для обмена. В марте 2019 года он решил похитить у трейдера, с которым работал, крупную сумму денег. Для исполнения задуманного он привлек своего брата и еще одного земляка. По данным регионального СК, на месте преступления были изъяты следы и отпечатки, а после изучения круга общения погибшего и экспертиз удалось установить причастных к преступлению. Личность и местонахождение третьего участника разбойного нападения установлены. Принимаются меры к его задержанию.Суд в Крыму рассмотрит еще одно резонансное уголовное дело об убийстве, совершенном 23 года назад. По версии следствия, житель Крыма убил туриста на горе Ай-Петри и на данный момент скрывается от правосудия в другой стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Нападение на полицейских в Подмосковье – один убитЖителя Симферополя обвиняют в убийстве мужчины на АЗС 8 лет назадВ Крыму мать и сын хотели за 2,5 млн организовать убийство по найму
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крым, мелитополь, происшествия, убийство, крымский следком, прокуратура республики крым, новости крыма, разбой
Братья из Мелитополя задержаны за жестокое убийство севастопольца

Двум братьям из Мелитополя предъявлено обвинение за убийство пятилетней давности в Крыму

13:19 09.04.2024 (обновлено: 13:41 09.04.2024)
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСледователь
Следователь
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Двум жителям Мелитополя предъявлено обвинение в убийстве по предварительному сговору жителя Севастополя в Крыму с целью хищения крупной суммы денег. Мужчины скрывались от следствия пять лет, сообщили в Главном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю и республиканской прокуратуре.
Следствие установило, что задержанный житель Мелитополя занимался перевозкой через границу с Украиной российских рублей для обмена. В марте 2019 года он решил похитить у трейдера, с которым работал, крупную сумму денег. Для исполнения задуманного он привлек своего брата и еще одного земляка.
"Договорившись о встрече с потерпевшим в районе селе Низинное Сакского района, куда последний прибыл на автомобиле, мужчины несколько раз выстрелили в знакомого из пистолета Макарова, после чего нашли и похитили из транспортного средства 160 тысяч долларов США, а также документы, удостоверяющие личность последнего", - уточнили в прокуратуре Крыма.
По данным регионального СК, на месте преступления были изъяты следы и отпечатки, а после изучения круга общения погибшего и экспертиз удалось установить причастных к преступлению.
"В феврале текущего года подозреваемые были задержаны на территории Мелитополя и доставлены для проведения следственных действий в Симферополь. Один из фигурантов с учетом предъявленных неопровержимых доказательств дал исчерпывающие признательные показания. По ходатайству следователя обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в Следкоме.
Личность и местонахождение третьего участника разбойного нападения установлены. Принимаются меры к его задержанию.
Суд в Крыму рассмотрит еще одно резонансное уголовное дело об убийстве, совершенном 23 года назад. По версии следствия, житель Крыма убил туриста на горе Ай-Петри и на данный момент скрывается от правосудия в другой стране.
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КрымМелитопольПроисшествияУбийствоКрымский СледкомПрокуратура Республики КрымНовости КрымаРазбой
 
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