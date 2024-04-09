https://crimea.ria.ru/20240409/bratya-iz-melitopolya-zaderzhany-za-zhestokoe-ubiystvo-sevastopoltsa-1136395700.html

Братья из Мелитополя задержаны за жестокое убийство севастопольца

Братья из Мелитополя задержаны за жестокое убийство севастопольца - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Братья из Мелитополя задержаны за жестокое убийство севастопольца

Двум жителям Мелитополя предъявлено обвинение в убийстве по предварительному сговору жителя Севастополя в Крыму с целью хищения крупной суммы денег. Мужчины... РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T13:19

2024-04-09T13:19

2024-04-09T13:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Двум жителям Мелитополя предъявлено обвинение в убийстве по предварительному сговору жителя Севастополя в Крыму с целью хищения крупной суммы денег. Мужчины скрывались от следствия пять лет, сообщили в Главном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю и республиканской прокуратуре.Следствие установило, что задержанный житель Мелитополя занимался перевозкой через границу с Украиной российских рублей для обмена. В марте 2019 года он решил похитить у трейдера, с которым работал, крупную сумму денег. Для исполнения задуманного он привлек своего брата и еще одного земляка. По данным регионального СК, на месте преступления были изъяты следы и отпечатки, а после изучения круга общения погибшего и экспертиз удалось установить причастных к преступлению. Личность и местонахождение третьего участника разбойного нападения установлены. Принимаются меры к его задержанию.Суд в Крыму рассмотрит еще одно резонансное уголовное дело об убийстве, совершенном 23 года назад. По версии следствия, житель Крыма убил туриста на горе Ай-Петри и на данный момент скрывается от правосудия в другой стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Нападение на полицейских в Подмосковье – один убитЖителя Симферополя обвиняют в убийстве мужчины на АЗС 8 лет назадВ Крыму мать и сын хотели за 2,5 млн организовать убийство по найму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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