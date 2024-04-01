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В Крыму мать и сын хотели за 2,5 млн организовать убийство по найму - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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В Крыму мать и сын хотели за 2,5 млн организовать убийство по найму
В Крыму мать и сын хотели за 2,5 млн организовать убийство по найму - РИА Новости Крым, 01.04.2024
В Крыму мать и сын хотели за 2,5 млн организовать убийство по найму
Мать и сын из Симферополя обвиняются в организации заказного убийства по найму за 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка СК РФ. РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T14:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Мать и сын из Симферополя обвиняются в организации заказного убийства по найму за 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка СК РФ."Следователем СК по результатам совместных мероприятий с УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Симферополя и его 69-летней матери. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц группой лиц по предварительному сговору по найму", - говорится в сообщении.В конце марта заказчик встретился с "исполнителем", который показал ему фотографии инсценированного убийства, после чего противоправная деятельность симферопольца была пресечена сотрудниками УФСБ.Злоумышленник пытался бежать, но был задержан оперативниками.Сейчас мать и сын находятся под стражей. Ведется сбор доказательств, уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что 27-летняя жительница Раздольненского района осуждена за причинение смерти по неосторожности собственному супругу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, женщина ставила мужу уколы препарата, которые оказались для мужчины смертельными.Читайте также на РИА Новости Крым:Поможет ли возврат смертной казни снизить преступность – мнение из КрымаСмертельный удар: обвиняемый в убийстве жителя Алушты объявлен в розыскЖителя Севастополя будут судить за убийство 32-летней давности
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5
4.7
96
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В Крыму мать и сын хотели за 2,5 млн организовать убийство по найму

Мать и сын из Симферополя обвиняются в организации заказного убийства по найму – Следком

14:14 01.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ.
Автомобиль Следственного комитета РФ. - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Мать и сын из Симферополя обвиняются в организации заказного убийства по найму за 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка СК РФ.
"Следователем СК по результатам совместных мероприятий с УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Симферополя и его 69-летней матери. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц группой лиц по предварительному сговору по найму", - говорится в сообщении.
Установлено, что в первых числах марта житель крымской столицы вместе с матерью составил план убийства своей бывшей жены и ее отца, чтобы после развода не отдавать им часть совместно нажитого имущества. Мужчина попросил знакомого найти исполнителя, пообещав за работу 2,5 млн рублей. Посредник получил информацию о маршрутах передвижения и образе жизни будущих жертв.
В конце марта заказчик встретился с "исполнителем", который показал ему фотографии инсценированного убийства, после чего противоправная деятельность симферопольца была пресечена сотрудниками УФСБ.
Злоумышленник пытался бежать, но был задержан оперативниками.
Сейчас мать и сын находятся под стражей. Ведется сбор доказательств, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что 27-летняя жительница Раздольненского района осуждена за причинение смерти по неосторожности собственному супругу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, женщина ставила мужу уколы препарата, которые оказались для мужчины смертельными.
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