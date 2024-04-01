https://crimea.ria.ru/20240401/v-krymu-mat-i-syn-khoteli-za-25-mln--organizovat-ubiystvo-po-naymu-1136188143.html
В Крыму мать и сын хотели за 2,5 млн организовать убийство по найму
В Крыму мать и сын хотели за 2,5 млн организовать убийство по найму - РИА Новости Крым, 01.04.2024
В Крыму мать и сын хотели за 2,5 млн организовать убийство по найму
Мать и сын из Симферополя обвиняются в организации заказного убийства по найму за 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка СК РФ. РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T14:14
2024-04-01T14:14
2024-04-01T14:14
крымский следком
новости крыма
крым
закон и право
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/12/1119161050_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cde249046228faa2d974650eb3db79dc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Мать и сын из Симферополя обвиняются в организации заказного убийства по найму за 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка СК РФ."Следователем СК по результатам совместных мероприятий с УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Симферополя и его 69-летней матери. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц группой лиц по предварительному сговору по найму", - говорится в сообщении.В конце марта заказчик встретился с "исполнителем", который показал ему фотографии инсценированного убийства, после чего противоправная деятельность симферопольца была пресечена сотрудниками УФСБ.Злоумышленник пытался бежать, но был задержан оперативниками.Сейчас мать и сын находятся под стражей. Ведется сбор доказательств, уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что 27-летняя жительница Раздольненского района осуждена за причинение смерти по неосторожности собственному супругу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, женщина ставила мужу уколы препарата, которые оказались для мужчины смертельными.Читайте также на РИА Новости Крым:Поможет ли возврат смертной казни снизить преступность – мнение из КрымаСмертельный удар: обвиняемый в убийстве жителя Алушты объявлен в розыскЖителя Севастополя будут судить за убийство 32-летней давности
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/12/1119161050_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e000baaa9d23c06bfe96120999ea443b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский следком, новости крыма, крым, закон и право, общество
В Крыму мать и сын хотели за 2,5 млн организовать убийство по найму
Мать и сын из Симферополя обвиняются в организации заказного убийства по найму – Следком
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Мать и сын из Симферополя обвиняются в организации заказного убийства по найму за 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка СК РФ.
"Следователем СК по результатам совместных мероприятий с УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Симферополя и его 69-летней матери. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц группой лиц по предварительному сговору по найму", - говорится в сообщении.
Установлено, что в первых числах марта житель крымской столицы вместе с матерью составил план убийства своей бывшей жены и ее отца, чтобы после развода не отдавать им часть совместно нажитого имущества. Мужчина попросил знакомого найти исполнителя, пообещав за работу 2,5 млн рублей. Посредник получил информацию о маршрутах передвижения и образе жизни будущих жертв.
В конце марта заказчик встретился с "исполнителем", который показал ему фотографии инсценированного убийства, после чего противоправная деятельность симферопольца была пресечена сотрудниками УФСБ.
Злоумышленник пытался бежать, но был задержан оперативниками.
Сейчас мать и сын находятся под стражей. Ведется сбор доказательств, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что 27-летняя жительница Раздольненского района осуждена за причинение смерти по неосторожности собственному супругу
. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, женщина ставила мужу уколы препарата, которые оказались для мужчины смертельными.
Читайте также на РИА Новости Крым: