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В Крыму мать и сын хотели за 2,5 млн организовать убийство по найму

В Крыму мать и сын хотели за 2,5 млн организовать убийство по найму - РИА Новости Крым, 01.04.2024

В Крыму мать и сын хотели за 2,5 млн организовать убийство по найму

Мать и сын из Симферополя обвиняются в организации заказного убийства по найму за 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка СК РФ. РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T14:14

2024-04-01T14:14

2024-04-01T14:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Мать и сын из Симферополя обвиняются в организации заказного убийства по найму за 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка СК РФ."Следователем СК по результатам совместных мероприятий с УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Симферополя и его 69-летней матери. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц группой лиц по предварительному сговору по найму", - говорится в сообщении.В конце марта заказчик встретился с "исполнителем", который показал ему фотографии инсценированного убийства, после чего противоправная деятельность симферопольца была пресечена сотрудниками УФСБ.Злоумышленник пытался бежать, но был задержан оперативниками.Сейчас мать и сын находятся под стражей. Ведется сбор доказательств, уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что 27-летняя жительница Раздольненского района осуждена за причинение смерти по неосторожности собственному супругу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, женщина ставила мужу уколы препарата, которые оказались для мужчины смертельными.Читайте также на РИА Новости Крым:Поможет ли возврат смертной казни снизить преступность – мнение из КрымаСмертельный удар: обвиняемый в убийстве жителя Алушты объявлен в розыскЖителя Севастополя будут судить за убийство 32-летней давности

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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