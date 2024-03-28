https://crimea.ria.ru/20240328/smertelnyy-udar-obvinyaemyy-v-ubiystve-zhitelya-alushty-obyavlen-v-rozysk-1136110151.html

Смертельный удар: обвиняемый в убийстве жителя Алушты объявлен в розыск

Смертельный удар: обвиняемый в убийстве жителя Алушты объявлен в розыск - РИА Новости Крым, 28.03.2024

Смертельный удар: обвиняемый в убийстве жителя Алушты объявлен в розыск

Житель Алушты скончался после избиения на улице. Обвиняемый в совершении преступления объявлен в международный розыск. Об этом сообщает прокуратура Республики... РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T15:34

2024-03-28T15:34

2024-03-28T15:55

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Житель Алушты скончался после избиения на улице. Обвиняемый в совершении преступления объявлен в международный розыск. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.По информации ведомства, потерпевшего доставили в больницу, однако он скончался в реанимации.Уголовное дело об избиении человека, который скончался от полученных травм, направлено в суд. Однако обвиняемый скрылся от органов предварительного расследования скрылся. Он объявлен в международный розыск.Накануне стало известно, что перед судом предстанет севастополец, которого обвиняют в совершении убийства 32 года назад.Вечером 27 января 1992 года 24-летний житель села Победное Джанкойского района ушел из дома. Спустя две недели тело молодого человека было обнаружено в местной речке. Причиной гибели сельчанина стали множественные травмы головы.Читайте также на РИА Новости Крым:Забил до смерти: крымчанин получил 9 лет за зверское избиение женщиныЖитель Красноперекопска забил до смерти бездомногоЖитель Крыма убил пожилую знакомую из-за 500 рублей

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, происшествия, новости крыма, прокуратура республики крым, новости