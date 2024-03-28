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Смертельный удар: обвиняемый в убийстве жителя Алушты объявлен в розыск - РИА Новости Крым, 28.03.2024
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Смертельный удар: обвиняемый в убийстве жителя Алушты объявлен в розыск
Смертельный удар: обвиняемый в убийстве жителя Алушты объявлен в розыск - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Смертельный удар: обвиняемый в убийстве жителя Алушты объявлен в розыск
Житель Алушты скончался после избиения на улице. Обвиняемый в совершении преступления объявлен в международный розыск. Об этом сообщает прокуратура Республики... РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T15:34
2024-03-28T15:55
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Житель Алушты скончался после избиения на улице. Обвиняемый в совершении преступления объявлен в международный розыск. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.По информации ведомства, потерпевшего доставили в больницу, однако он скончался в реанимации.Уголовное дело об избиении человека, который скончался от полученных травм, направлено в суд. Однако обвиняемый скрылся от органов предварительного расследования скрылся. Он объявлен в международный розыск.Накануне стало известно, что перед судом предстанет севастополец, которого обвиняют в совершении убийства 32 года назад.Вечером 27 января 1992 года 24-летний житель села Победное Джанкойского района ушел из дома. Спустя две недели тело молодого человека было обнаружено в местной речке. Причиной гибели сельчанина стали множественные травмы головы.Читайте также на РИА Новости Крым:Забил до смерти: крымчанин получил 9 лет за зверское избиение женщиныЖитель Красноперекопска забил до смерти бездомногоЖитель Крыма убил пожилую знакомую из-за 500 рублей
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алушта, происшествия, новости крыма, прокуратура республики крым, новости
Смертельный удар: обвиняемый в убийстве жителя Алушты объявлен в розыск

Обвиняемый в избиении со смертельным исходом жителя Алушты объявлен в международный розыск

15:34 28.03.2024 (обновлено: 15:55 28.03.2024)
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюУголовный кодекс
Уголовный кодекс
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Житель Алушты скончался после избиения на улице. Обвиняемый в совершении преступления объявлен в международный розыск. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.
"Как установлено следствием, в июле 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений нанес один удар ногой в голову потерпевшего, от чего последний упал с высоты собственного роста на тротуар, ударившись головой", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, потерпевшего доставили в больницу, однако он скончался в реанимации.
Уголовное дело об избиении человека, который скончался от полученных травм, направлено в суд. Однако обвиняемый скрылся от органов предварительного расследования скрылся. Он объявлен в международный розыск.
Накануне стало известно, что перед судом предстанет севастополец, которого обвиняют в совершении убийства 32 года назад.
Вечером 27 января 1992 года 24-летний житель села Победное Джанкойского района ушел из дома. Спустя две недели тело молодого человека было обнаружено в местной речке. Причиной гибели сельчанина стали множественные травмы головы.
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