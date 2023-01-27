https://crimea.ria.ru/20230127/zhitel-kryma-ubil-pozhiluyu-znakomuyu-iz-za-500-rubley-1126619632.html

Житель Крыма убил пожилую знакомую из-за 500 рублей

Житель Крыма убил пожилую знакомую из-за 500 рублей - РИА Новости Крым, 27.01.2023

Житель Крыма убил пожилую знакомую из-за 500 рублей

В Верховном суде Крыма коллегия присяжных заседателей провозгласила обвинительный вердикт в отношении 37-летнего жителя Симферопольского района по делу об... РИА Новости Крым, 27.01.2023

2023-01-27T14:15

2023-01-27T14:15

2023-01-27T14:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Верховном суде Крыма коллегия присяжных заседателей провозгласила обвинительный вердикт в отношении 37-летнего жителя Симферопольского района по делу об убийстве и разбое. Об этом сообщила республиканская прокуратура.Инцидент произошел в мае прошлого года в селе Маленькое под Симферополем. Подсудимый находился в доме своей 86-летней знакомой. В ходе распития алкогольных напитков мужчина попросил у пожилой женщины 500 рублей, но она отказала. Тогда он схватил металлический колпак от газового баллона и избил им хозяйку.Присяжные сочли подсудимого виновным в совершении убийства и разбоя. На основании их обвинительного вердикта судом будет постановлен приговор.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии крымчанка задушила мать – приговор судаСбил и переехал: москвич ответит за убийство незнакомца в Крыму18-летний крымчанин поймал подозреваемого в убийстве

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, происшествия, прокуратура республики крым, симферопольский район