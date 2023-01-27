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Житель Крыма убил пожилую знакомую из-за 500 рублей - РИА Новости Крым, 27.01.2023
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Житель Крыма убил пожилую знакомую из-за 500 рублей
Житель Крыма убил пожилую знакомую из-за 500 рублей - РИА Новости Крым, 27.01.2023
Житель Крыма убил пожилую знакомую из-за 500 рублей
В Верховном суде Крыма коллегия присяжных заседателей провозгласила обвинительный вердикт в отношении 37-летнего жителя Симферопольского района по делу об... РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T14:15
2023-01-27T14:15
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происшествия
прокуратура республики крым
симферопольский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Верховном суде Крыма коллегия присяжных заседателей провозгласила обвинительный вердикт в отношении 37-летнего жителя Симферопольского района по делу об убийстве и разбое. Об этом сообщила республиканская прокуратура.Инцидент произошел в мае прошлого года в селе Маленькое под Симферополем. Подсудимый находился в доме своей 86-летней знакомой. В ходе распития алкогольных напитков мужчина попросил у пожилой женщины 500 рублей, но она отказала. Тогда он схватил металлический колпак от газового баллона и избил им хозяйку.Присяжные сочли подсудимого виновным в совершении убийства и разбоя. На основании их обвинительного вердикта судом будет постановлен приговор.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии крымчанка задушила мать – приговор судаСбил и переехал: москвич ответит за убийство незнакомца в Крыму18-летний крымчанин поймал подозреваемого в убийстве
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости крыма, происшествия, прокуратура республики крым, симферопольский район
Житель Крыма убил пожилую знакомую из-за 500 рублей

Прокуратура: житель Крыма ответит в суде за убийство пенсионерки из-за 500 рублей

14:15 27.01.2023
 
© 4711018-4711018/pixabayАрест
Арест
© 4711018-4711018/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Верховном суде Крыма коллегия присяжных заседателей провозгласила обвинительный вердикт в отношении 37-летнего жителя Симферопольского района по делу об убийстве и разбое. Об этом сообщила республиканская прокуратура.
Инцидент произошел в мае прошлого года в селе Маленькое под Симферополем. Подсудимый находился в доме своей 86-летней знакомой. В ходе распития алкогольных напитков мужчина попросил у пожилой женщины 500 рублей, но она отказала. Тогда он схватил металлический колпак от газового баллона и избил им хозяйку.
"Он похитил у нее денежные средства в размере 146 тысяч рублей и скрылся с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали в учреждение здравоохранения, где она скончалась от черепно-мозговой травмы", - говорится в сообщении прокуратуры.
Присяжные сочли подсудимого виновным в совершении убийства и разбоя. На основании их обвинительного вердикта судом будет постановлен приговор.
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