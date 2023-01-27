https://crimea.ria.ru/20230127/zhitel-kryma-ubil-pozhiluyu-znakomuyu-iz-za-500-rubley-1126619632.html
Житель Крыма убил пожилую знакомую из-за 500 рублей
Житель Крыма убил пожилую знакомую из-за 500 рублей - РИА Новости Крым, 27.01.2023
Житель Крыма убил пожилую знакомую из-за 500 рублей
В Верховном суде Крыма коллегия присяжных заседателей провозгласила обвинительный вердикт в отношении 37-летнего жителя Симферопольского района по делу об... РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T14:15
2023-01-27T14:15
2023-01-27T14:15
крым
новости крыма
происшествия
прокуратура республики крым
симферопольский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1a/1122166889_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_2f80f9374c58d45b3425fd291c5d2021.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Верховном суде Крыма коллегия присяжных заседателей провозгласила обвинительный вердикт в отношении 37-летнего жителя Симферопольского района по делу об убийстве и разбое. Об этом сообщила республиканская прокуратура.Инцидент произошел в мае прошлого года в селе Маленькое под Симферополем. Подсудимый находился в доме своей 86-летней знакомой. В ходе распития алкогольных напитков мужчина попросил у пожилой женщины 500 рублей, но она отказала. Тогда он схватил металлический колпак от газового баллона и избил им хозяйку.Присяжные сочли подсудимого виновным в совершении убийства и разбоя. На основании их обвинительного вердикта судом будет постановлен приговор.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии крымчанка задушила мать – приговор судаСбил и переехал: москвич ответит за убийство незнакомца в Крыму18-летний крымчанин поймал подозреваемого в убийстве
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1a/1122166889_64:0:1771:1280_1920x0_80_0_0_eee3ddc98843728bb52de7aa17610983.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, происшествия, прокуратура республики крым, симферопольский район
Житель Крыма убил пожилую знакомую из-за 500 рублей
Прокуратура: житель Крыма ответит в суде за убийство пенсионерки из-за 500 рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Верховном суде Крыма коллегия присяжных заседателей провозгласила обвинительный вердикт в отношении 37-летнего жителя Симферопольского района по делу об убийстве и разбое. Об этом сообщила республиканская прокуратура.
Инцидент произошел в мае прошлого года в селе Маленькое под Симферополем. Подсудимый находился в доме своей 86-летней знакомой. В ходе распития алкогольных напитков мужчина попросил у пожилой женщины 500 рублей, но она отказала. Тогда он схватил металлический колпак от газового баллона и избил им хозяйку.
"Он похитил у нее денежные средства в размере 146 тысяч рублей и скрылся с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали в учреждение здравоохранения, где она скончалась от черепно-мозговой травмы", - говорится в сообщении прокуратуры.
Присяжные сочли подсудимого виновным в совершении убийства и разбоя. На основании их обвинительного вердикта судом будет постановлен приговор.
Читайте также на РИА Новости Крым: