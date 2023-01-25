https://crimea.ria.ru/20230125/18-letniy-krymchanin-poymal-podozrevaemogo-v-ubiystve-1126575839.html

18-летний крымчанин поймал подозреваемого в убийстве

18-летний крымчанин поймал подозреваемого в убийстве - РИА Новости Крым, 25.01.2023

18-летний крымчанин поймал подозреваемого в убийстве

Жителя Сакского района Крыма наградили за содействие в задержании подозреваемого в тяжком преступлении. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма. РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T14:03

2023-01-25T14:03

2023-01-25T14:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Жителя Сакского района Крыма наградили за содействие в задержании подозреваемого в тяжком преступлении. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.18-летний крымчанин обратился в дежурную часть полиции и сообщил, что в его дом проник неизвестный. Молодой человек заметил, что на теле и одежде мужчины есть следы, похожие на кровь, и предположил, что тот мог быть причастен к совершению преступления. Парень вылез через окно из запер незнакомца внутри дома, после чего позвонил в полицию.За решительность и содействие смекалистого юношу в торжественной обстановке наградили благодарственным письмом.Читайте также на РИА Новости Крым:Няня подозревается в краже полумиллиона рублейВ Крыму водитель без прав сбил двух детей и сбежал с места аварииПьяная керчанка "заминировала" магазин и получила срок

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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