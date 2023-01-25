https://crimea.ria.ru/20230125/18-letniy-krymchanin-poymal-podozrevaemogo-v-ubiystve-1126575839.html
18-летний крымчанин поймал подозреваемого в убийстве
18-летний крымчанин поймал подозреваемого в убийстве - РИА Новости Крым, 25.01.2023
18-летний крымчанин поймал подозреваемого в убийстве
Жителя Сакского района Крыма наградили за содействие в задержании подозреваемого в тяжком преступлении. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма. РИА Новости Крым, 25.01.2023
2023-01-25T14:03
2023-01-25T14:03
2023-01-25T14:03
новости крыма
происшествия
общество
мвд по республике крым
крым
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/19/1126575724_0:61:486:334_1920x0_80_0_0_2dae1302a2617ad04b5d8e05b7034e81.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Жителя Сакского района Крыма наградили за содействие в задержании подозреваемого в тяжком преступлении. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.18-летний крымчанин обратился в дежурную часть полиции и сообщил, что в его дом проник неизвестный. Молодой человек заметил, что на теле и одежде мужчины есть следы, похожие на кровь, и предположил, что тот мог быть причастен к совершению преступления. Парень вылез через окно из запер незнакомца внутри дома, после чего позвонил в полицию.За решительность и содействие смекалистого юношу в торжественной обстановке наградили благодарственным письмом.Читайте также на РИА Новости Крым:Няня подозревается в краже полумиллиона рублейВ Крыму водитель без прав сбил двух детей и сбежал с места аварииПьяная керчанка "заминировала" магазин и получила срок
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/19/1126575724_0:15:486:380_1920x0_80_0_0_7e5dc1cb3431f3c0b314af46e23ff243.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, происшествия, общество, мвд по республике крым, крым, новости
18-летний крымчанин поймал подозреваемого в убийстве
Жителя Крыма наградили за помощь в поимке подозреваемого в тяжком преступлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Жителя Сакского района Крыма наградили за содействие в задержании подозреваемого в тяжком преступлении. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.
18-летний крымчанин обратился в дежурную часть полиции и сообщил, что в его дом проник неизвестный. Молодой человек заметил, что на теле и одежде мужчины есть следы, похожие на кровь, и предположил, что тот мог быть причастен к совершению преступления. Парень вылез через окно из запер незнакомца внутри дома, после чего позвонил в полицию.
"Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. Как выяснилось, 22-летний сельчанин в ходе конфликта смертельно ранил ножом своего собутыльника, проживавшего в соседнем доме, после чего попытался скрыться", - рассказали в ведомстве.
За решительность и содействие смекалистого юношу в торжественной обстановке наградили благодарственным письмом.