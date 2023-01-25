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18-летний крымчанин поймал подозреваемого в убийстве - РИА Новости Крым, 25.01.2023
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18-летний крымчанин поймал подозреваемого в убийстве
18-летний крымчанин поймал подозреваемого в убийстве - РИА Новости Крым, 25.01.2023
18-летний крымчанин поймал подозреваемого в убийстве
Жителя Сакского района Крыма наградили за содействие в задержании подозреваемого в тяжком преступлении. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма. РИА Новости Крым, 25.01.2023
2023-01-25T14:03
2023-01-25T14:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Жителя Сакского района Крыма наградили за содействие в задержании подозреваемого в тяжком преступлении. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.18-летний крымчанин обратился в дежурную часть полиции и сообщил, что в его дом проник неизвестный. Молодой человек заметил, что на теле и одежде мужчины есть следы, похожие на кровь, и предположил, что тот мог быть причастен к совершению преступления. Парень вылез через окно из запер незнакомца внутри дома, после чего позвонил в полицию.За решительность и содействие смекалистого юношу в торжественной обстановке наградили благодарственным письмом.Читайте также на РИА Новости Крым:Няня подозревается в краже полумиллиона рублейВ Крыму водитель без прав сбил двух детей и сбежал с места аварииПьяная керчанка "заминировала" магазин и получила срок
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости крыма, происшествия, общество, мвд по республике крым, крым, новости
18-летний крымчанин поймал подозреваемого в убийстве

Жителя Крыма наградили за помощь в поимке подозреваемого в тяжком преступлении

14:03 25.01.2023
 
© МВД по Республике КрымЖителя Крыма наградили за помощь в поимке подозреваемого в тяжком преступлении
Жителя Крыма наградили за помощь в поимке подозреваемого в тяжком преступлении
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Жителя Сакского района Крыма наградили за содействие в задержании подозреваемого в тяжком преступлении. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.
18-летний крымчанин обратился в дежурную часть полиции и сообщил, что в его дом проник неизвестный. Молодой человек заметил, что на теле и одежде мужчины есть следы, похожие на кровь, и предположил, что тот мог быть причастен к совершению преступления. Парень вылез через окно из запер незнакомца внутри дома, после чего позвонил в полицию.
"Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. Как выяснилось, 22-летний сельчанин в ходе конфликта смертельно ранил ножом своего собутыльника, проживавшего в соседнем доме, после чего попытался скрыться", - рассказали в ведомстве.
За решительность и содействие смекалистого юношу в торжественной обстановке наградили благодарственным письмом.
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