https://crimea.ria.ru/20230120/nyanya-podozrevaetsya-v-krazhe-polumilliona-rubley-1126496785.html
Няня подозревается в краже полумиллиона рублей
Няня подозревается в краже полумиллиона рублей - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Няня подозревается в краже полумиллиона рублей
Жительница Джанкойского района Крыма подозревается в том, что обворовывала семью, в которой работала няней. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике... РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T17:36
2023-01-20T17:36
2023-01-20T17:36
новости
новости крыма
происшествия
общество
джанкой
мвд по республике крым
крым
джанкойский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/14/1126495197_0:31:1280:751_1920x0_80_0_0_f60630147741c44310557d86abf1ea9f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Жительница Джанкойского района Крыма подозревается в том, что обворовывала семью, в которой работала няней. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.В полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже крупной суммы из ее дома. По ее мнению, кражу 425 тысяч рублей совершила няня. Подозреваемую задержали, и на допросе она созналась в содеянном.При обыске дома у подозреваемой изъяли украденные деньги и телефон, который она приобрела на часть суммы. За кражу девушке грозит до шести лет лишения свободы. До суда ей запрещено покидать место жительства без разрешения правоохранителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Преступный бизнес: в Крыму продавец похитила товар на 900 тысяч рублейВ Крыму недовольный покупатель ограбил пункт выдачи товаровВ Ялте пьяная женщина угнала мопед и поехала кататься по городу
джанкой
крым
джанкойский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/14/1126495197_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_697fa04da4a29946f662b175f8112096.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, новости крыма, происшествия, общество, джанкой, мвд по республике крым, крым, джанкойский район
Няня подозревается в краже полумиллиона рублей
Нянчила ребенка и воровала у его родителей: жительнице Крыма грозит 6 лет тюрьмы