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Няня подозревается в краже полумиллиона рублей - РИА Новости Крым, 20.01.2023
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Няня подозревается в краже полумиллиона рублей
Няня подозревается в краже полумиллиона рублей - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Няня подозревается в краже полумиллиона рублей
Жительница Джанкойского района Крыма подозревается в том, что обворовывала семью, в которой работала няней. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике... РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T17:36
2023-01-20T17:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Жительница Джанкойского района Крыма подозревается в том, что обворовывала семью, в которой работала няней. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.В полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже крупной суммы из ее дома. По ее мнению, кражу 425 тысяч рублей совершила няня. Подозреваемую задержали, и на допросе она созналась в содеянном.При обыске дома у подозреваемой изъяли украденные деньги и телефон, который она приобрела на часть суммы. За кражу девушке грозит до шести лет лишения свободы. До суда ей запрещено покидать место жительства без разрешения правоохранителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Преступный бизнес: в Крыму продавец похитила товар на 900 тысяч рублейВ Крыму недовольный покупатель ограбил пункт выдачи товаровВ Ялте пьяная женщина угнала мопед и поехала кататься по городу
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РИА Новости Крым
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5
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Няня подозревается в краже полумиллиона рублей

Нянчила ребенка и воровала у его родителей: жительнице Крыма грозит 6 лет тюрьмы

17:36 20.01.2023
 
© МВД по Республике КрымВ Джанкое женщина украла деньги у своего работодателя
В Джанкое женщина украла деньги у своего работодателя
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Жительница Джанкойского района Крыма подозревается в том, что обворовывала семью, в которой работала няней. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
В полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже крупной суммы из ее дома. По ее мнению, кражу 425 тысяч рублей совершила няня. Подозреваемую задержали, и на допросе она созналась в содеянном.
"На протяжении полугода девушка, присматривая за ребенком, наблюдала, как женщина брала денежные средства из определенных мест в доме. После того как заявительница уходила на работу, подозреваемая неоднократно похищала денежные средства", - говорится в сообщении.
При обыске дома у подозреваемой изъяли украденные деньги и телефон, который она приобрела на часть суммы. За кражу девушке грозит до шести лет лишения свободы. До суда ей запрещено покидать место жительства без разрешения правоохранителей.
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НовостиНовости КрымаПроисшествияОбществоДжанкойМВД по Республике КрымКрымДжанкойский район
 
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