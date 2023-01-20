https://crimea.ria.ru/20230120/nyanya-podozrevaetsya-v-krazhe-polumilliona-rubley-1126496785.html

Няня подозревается в краже полумиллиона рублей

Няня подозревается в краже полумиллиона рублей - РИА Новости Крым, 20.01.2023

Няня подозревается в краже полумиллиона рублей

Жительница Джанкойского района Крыма подозревается в том, что обворовывала семью, в которой работала няней. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике... РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T17:36

2023-01-20T17:36

2023-01-20T17:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Жительница Джанкойского района Крыма подозревается в том, что обворовывала семью, в которой работала няней. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.В полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже крупной суммы из ее дома. По ее мнению, кражу 425 тысяч рублей совершила няня. Подозреваемую задержали, и на допросе она созналась в содеянном.При обыске дома у подозреваемой изъяли украденные деньги и телефон, который она приобрела на часть суммы. За кражу девушке грозит до шести лет лишения свободы. До суда ей запрещено покидать место жительства без разрешения правоохранителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Преступный бизнес: в Крыму продавец похитила товар на 900 тысяч рублейВ Крыму недовольный покупатель ограбил пункт выдачи товаровВ Ялте пьяная женщина угнала мопед и поехала кататься по городу

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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