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В Крыму недовольный покупатель ограбил пункт выдачи товаров - РИА Новости Крым, 17.01.2023
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В Крыму недовольный покупатель ограбил пункт выдачи товаров
В Крыму недовольный покупатель ограбил пункт выдачи товаров - РИА Новости Крым, 17.01.2023
В Крыму недовольный покупатель ограбил пункт выдачи товаров
Крымчанин отомстил интернет-магазину за ненадлежащее качество доставленного ему товара, ограбив ближайший к дому пункт выдачи. Мужчине грозит до пяти лет... РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T19:45
2023-01-17T19:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Крымчанин отомстил интернет-магазину за ненадлежащее качество доставленного ему товара, ограбив ближайший к дому пункт выдачи. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.В дежурную часть полиции Симферополя поступило сообщение о краже из пункта выдачи товаров одного из интернет-магазинов. Вскрыв входную дверь, неизвестный проник в помещение и похитил несколько посылок на сумму почти 12 тысяч рублей.Пропажу обнаружили в жилище 43-летнего местного жителя, который сознался в содеянном и пояснил правоохранителям мотивы своего проступка.В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время симферополец находится под подпиской о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорожные войны: житель Ялты испортил чужой Porshe из-за парковкиВ Симферополе раскрыли два "пьяных" угонаПьяная керчанка "заминировала" магазин и получила срок
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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мвд по республике крым, крым, происшествия, общество, строительство соборной мечети в симферополе, симферополь, новости крыма
В Крыму недовольный покупатель ограбил пункт выдачи товаров

Жителя Симферополя задержали за кражу товаров из пункта выдачи интернет-магазина

19:45 17.01.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Крымчанин отомстил интернет-магазину за ненадлежащее качество доставленного ему товара, ограбив ближайший к дому пункт выдачи. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
В дежурную часть полиции Симферополя поступило сообщение о краже из пункта выдачи товаров одного из интернет-магазинов. Вскрыв входную дверь, неизвестный проник в помещение и похитил несколько посылок на сумму почти 12 тысяч рублей.
Пропажу обнаружили в жилище 43-летнего местного жителя, который сознался в содеянном и пояснил правоохранителям мотивы своего проступка.
"Мужчина в полиции рассказал, что качество заказанного им товара не соответствовало заявленному на сайте. Разочаровавшись в магазине, он в ночное время проник в ближайший к его месту жительства пункт выдачи товаров, где вскрыл некоторые упаковки. Понравившиеся вещи забрал, а также прихватил часть запакованных коробок, намереваясь в дальнейшем продать похищенное. Но осуществить задуманное не успел", - говорится в сообщении.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время симферополец находится под подпиской о невыезде.
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