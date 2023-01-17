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В Крыму недовольный покупатель ограбил пункт выдачи товаров

В Крыму недовольный покупатель ограбил пункт выдачи товаров - РИА Новости Крым, 17.01.2023

В Крыму недовольный покупатель ограбил пункт выдачи товаров

Крымчанин отомстил интернет-магазину за ненадлежащее качество доставленного ему товара, ограбив ближайший к дому пункт выдачи. Мужчине грозит до пяти лет... РИА Новости Крым, 17.01.2023

2023-01-17T19:45

2023-01-17T19:45

2023-01-17T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Крымчанин отомстил интернет-магазину за ненадлежащее качество доставленного ему товара, ограбив ближайший к дому пункт выдачи. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.В дежурную часть полиции Симферополя поступило сообщение о краже из пункта выдачи товаров одного из интернет-магазинов. Вскрыв входную дверь, неизвестный проник в помещение и похитил несколько посылок на сумму почти 12 тысяч рублей.Пропажу обнаружили в жилище 43-летнего местного жителя, который сознался в содеянном и пояснил правоохранителям мотивы своего проступка.В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время симферополец находится под подпиской о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорожные войны: житель Ялты испортил чужой Porshe из-за парковкиВ Симферополе раскрыли два "пьяных" угонаПьяная керчанка "заминировала" магазин и получила срок

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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