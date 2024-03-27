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Поможет ли возврат смертной казни снизить преступность – мнение из Крыма - РИА Новости Крым, 27.03.2024
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https://crimea.ria.ru/20240327/pomozhet-li-vozvrat-smertnoy-kazni-snizit-prestupnost--mnenie-iz-kryma-1136074478.html
Поможет ли возврат смертной казни снизить преступность – мнение из Крыма
Поможет ли возврат смертной казни снизить преступность – мнение из Крыма - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Поможет ли возврат смертной казни снизить преступность – мнение из Крыма
Отмена моратория на смертную казнь не повлияет на уровень преступности в стране, это зависит от множества факторов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T18:21
2024-03-27T18:21
радио "спутник в крыму"
смертная казнь
мнения
наталья киселева
форго
общество
новости
закон и право
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Отмена моратория на смертную казнь не повлияет на уровень преступности в стране, это зависит от множества факторов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политолог Наталья Киселева, комментируя развернувшуюся в российском обществе дискуссию об отмене моратория на смертную казнь.В то же время Киселева привела пример стран с наибольшим количеством умышленных убийств. Лидирует в этом перечне ЮАР, где число убийств превышает 30 на 100 тысяч населения. Смертная казнь там отменена. На втором месте – Бразилия, где смертная казнь юридически действует, но не применяется с XIX века. Третью строчку в этом антирейтинге занимает Мексика, где данная мера наказания также отменена.В США смертная казнь применяется в 27 штатах. Первое место по количеству убийств удерживает столичный округ Колумбия, где данная мера наказания отменена. При этом на втором месте по данному показателю находится штат Луизиана, в котором смертная казнь действует, указала социолог.Что касается дискуссии об отмене моратория в России, то, по словам Киселевой, в данном вопросе общество разделилось. Вопрос о возвращении смертной казни периодически поднимается в российском обществе, и когда происходят трагедии, подобные теракту в "Крокус Сити Холле", количество граждан, поддерживающих отмену моратория, увеличивается."Вопрос о введении моратория встал, когда Россию принимали в Совет Европы. В Конституции РФ смертная казнь осталась, несмотря на решение Конституционного суда. В Совете Европы Россия сегодня не состоит. С точки зрения не юриста, а обывателя, я бы сказала, что это решение Конституционного суда и его аргументация устарели", - считает эксперт.Дискуссия о смертной казни в ГосдумеНакануне в ходе пленарного заседания в Госдуме обсуждался вопрос об отмене моратория на смертную казнь на фоне теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что для отмены моратория на смертную казнь в России не нужно проводить референдум, достаточно соответствующего решения Конституционного суда. По его словам, решение КС было принято во исполнение обязательств перед Советом Европы, но Россия вышла из него в 2022 году. Володин предложил создать межфракционную рабочую группу по анализу законодательства в части применения смертной казни и миграционной политики. Ее возглавит вице-спикер Ирина Яровая, а в состав войдут представители всех фракций.Глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников (фракция "Единая Россия") призвал принимать решение об отмене моратория "на холодную голову". По его словам, в России есть два моратория — Конституционного суда и президента. Также существует протокол относительно отмены смертной казни, который РФ не денонсировала, а также "много других вопросов, которые нужно решать".Руководитель фракции "Справедливая России – За правду" Сергей Миронов считает, что выходом из создавшейся ситуации может стать общенациональный референдум. Его проведение могло бы быть назначено на единый день голосования 8 сентября этого года, предложил он.Председатели ЛДПР и КПРФ Леонид Слуцкий и Геннадий Зюганов высказались за отмену моратория на смертную казнь.Первый замруководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков назвал справедливым требование многих граждан РФ казнить террористов. При этом он выразил уверенность в неизбежности судебных ошибок при вынесении смертных приговоров в дальнейшем. Взамен он призвал ужесточить контроль за оборотом оружия и изменить миграционное законодательство.Теракт в "Крокус Сити Холле"Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, трое из которых – дети. По данным минздрава Московской области, пострадали 182 человека. 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.Басманный суд Москвы заключил семерых обвиняемых под стражу сроком на два месяца.Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след. Заказчика пока не установили, но в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. По его словам, теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.
https://crimea.ria.ru/20240325/ne-glavnyy-vopros-v-gosdume-vyskazalis-o-smertnoy-kazni-dlya-terroristov-1136008310.html
https://crimea.ria.ru/20240327/v-bolnitse-umer-postradavshiy-pri-terakte-v-krokus-siti-kholle-muzhchina-1136073582.html
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смертная казнь, мнения, наталья киселева, форго, общество, новости, закон и право, россия
Поможет ли возврат смертной казни снизить преступность – мнение из Крыма

Отмена моратория на смертную казнь не повлияет на уровень преступности – социолог Киселева

18:21 27.03.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкИсправительные учреждения Республики Мордовия
Исправительные учреждения Республики Мордовия - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Отмена моратория на смертную казнь не повлияет на уровень преступности в стране, это зависит от множества факторов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политолог Наталья Киселева, комментируя развернувшуюся в российском обществе дискуссию об отмене моратория на смертную казнь.

"Мы не можем определить корреляцию между наличием смертной казни и количеством совершаемых тяжких и особо тяжких преступлений – ее не существует. На совершение тяжких и особо тяжких преступлений влияет много факторов, поэтому нельзя говорить о том, что наличие или отсутствие смертной казни сдерживает или, наоборот, не сдерживает преступников", - сказала эксперт.

В то же время Киселева привела пример стран с наибольшим количеством умышленных убийств. Лидирует в этом перечне ЮАР, где число убийств превышает 30 на 100 тысяч населения. Смертная казнь там отменена. На втором месте – Бразилия, где смертная казнь юридически действует, но не применяется с XIX века. Третью строчку в этом антирейтинге занимает Мексика, где данная мера наказания также отменена.
В США смертная казнь применяется в 27 штатах. Первое место по количеству убийств удерживает столичный округ Колумбия, где данная мера наказания отменена. При этом на втором месте по данному показателю находится штат Луизиана, в котором смертная казнь действует, указала социолог.
Что касается дискуссии об отмене моратория в России, то, по словам Киселевой, в данном вопросе общество разделилось. Вопрос о возвращении смертной казни периодически поднимается в российском обществе, и когда происходят трагедии, подобные теракту в "Крокус Сити Холле", количество граждан, поддерживающих отмену моратория, увеличивается.
"Вопрос о введении моратория встал, когда Россию принимали в Совет Европы. В Конституции РФ смертная казнь осталась, несмотря на решение Конституционного суда. В Совете Европы Россия сегодня не состоит. С точки зрения не юриста, а обывателя, я бы сказала, что это решение Конституционного суда и его аргументация устарели", - считает эксперт.
Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
25 марта, 12:18
Не главный вопрос: в Госдуме высказались о смертной казни для террористов

Дискуссия о смертной казни в Госдуме

Накануне в ходе пленарного заседания в Госдуме обсуждался вопрос об отмене моратория на смертную казнь на фоне теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что для отмены моратория на смертную казнь в России не нужно проводить референдум, достаточно соответствующего решения Конституционного суда. По его словам, решение КС было принято во исполнение обязательств перед Советом Европы, но Россия вышла из него в 2022 году. Володин предложил создать межфракционную рабочую группу по анализу законодательства в части применения смертной казни и миграционной политики. Ее возглавит вице-спикер Ирина Яровая, а в состав войдут представители всех фракций.
Глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников (фракция "Единая Россия") призвал принимать решение об отмене моратория "на холодную голову". По его словам, в России есть два моратория — Конституционного суда и президента. Также существует протокол относительно отмены смертной казни, который РФ не денонсировала, а также "много других вопросов, которые нужно решать".
Руководитель фракции "Справедливая России – За правду" Сергей Миронов считает, что выходом из создавшейся ситуации может стать общенациональный референдум. Его проведение могло бы быть назначено на единый день голосования 8 сентября этого года, предложил он.
Председатели ЛДПР и КПРФ Леонид Слуцкий и Геннадий Зюганов высказались за отмену моратория на смертную казнь.
Первый замруководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков назвал справедливым требование многих граждан РФ казнить террористов. При этом он выразил уверенность в неизбежности судебных ошибок при вынесении смертных приговоров в дальнейшем. Взамен он призвал ужесточить контроль за оборотом оружия и изменить миграционное законодательство.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, трое из которых – дети. По данным минздрава Московской области, пострадали 182 человека. 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.
Басманный суд Москвы заключил семерых обвиняемых под стражу сроком на два месяца.
Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.
По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след. Заказчика пока не установили, но в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. По его словам, теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.
Геническая районная больница - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
13:57
Количество жертв теракта в "Крокус Сити Холле" выросло
 
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