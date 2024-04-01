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Жителя Симферополя обвиняют в убийстве мужчины на АЗС 8 лет назад
Жителя Симферополя обвиняют в убийстве мужчины на АЗС 8 лет назад - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Жителя Симферополя обвиняют в убийстве мужчины на АЗС 8 лет назад
Жителя Симферополя объявили в международный розыск. Он обвиняется в убийстве, которое было совершено 8 лет назад. Об этом сообщают Главное следственное... РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T15:10
2024-04-01T15:10
2024-04-01T15:10
крымский следком
прокуратура республики крым
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Жителя Симферополя объявили в международный розыск. Он обвиняется в убийстве, которое было совершено 8 лет назад. Об этом сообщают Главное следственное управление следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю и прокуратура РК.В прокуратуре Республики Крым уточняют, что сразу после совершения убийства злоумышленник скрылся на территорию другого государства. В настоящее время он находится в розыске.По информации Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю, расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Симферополя завершено. Он заочно предстанет перед судом по обвинению в убийстве.В конце марта стало известно, что житель Алушты скончался после избиения на улице. Обвиняемый в совершении преступления скрылся и объявлен в международный розыск.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Севастополя будут судить за убийство 32-летней давностиЖитель Красноперекопска забил до смерти бездомногоВ Крыму раскрыто жестокое убийство 14-летней давности
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымский следком, прокуратура республики крым, закон и право, новости крыма, симферополь, убийство
Жителя Симферополя обвиняют в убийстве мужчины на АЗС 8 лет назад
Житель Симферополя обвиняется в убийстве восьмилетней давности
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Жителя Симферополя объявили в международный розыск. Он обвиняется в убийстве, которое было совершено 8 лет назад. Об этом сообщают Главное следственное управление следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю и прокуратура РК.
"Поздним вечером 14 февраля на автозаправочной станции по Евпаторийскому шоссе нетрезвый мужчина начал придираться к молодому человеку, после чего напал на него, несколько раз ударив ножом. От полученных ранений потерпевший скончался спустя несколько часов в больнице", - говорится в сообщении Следственного комитета.
В прокуратуре Республики Крым уточняют, что сразу после совершения убийства злоумышленник скрылся на территорию другого государства. В настоящее время он находится в розыске.
По информации Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю, расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Симферополя завершено. Он заочно предстанет перед судом по обвинению в убийстве.
В конце марта стало известно, что житель Алушты скончался
после избиения на улице. Обвиняемый в совершении преступления скрылся и объявлен в международный розыск.
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