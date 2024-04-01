https://crimea.ria.ru/20240401/zhitelya-simferopolya-obvinyayut-v-ubiystve-muzhchiny-na-azs-8-let-nazad-1136193458.html

Жителя Симферополя обвиняют в убийстве мужчины на АЗС 8 лет назад

Жителя Симферополя обвиняют в убийстве мужчины на АЗС 8 лет назад - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Жителя Симферополя обвиняют в убийстве мужчины на АЗС 8 лет назад

Жителя Симферополя объявили в международный розыск. Он обвиняется в убийстве, которое было совершено 8 лет назад. Об этом сообщают Главное следственное... РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T15:10

2024-04-01T15:10

2024-04-01T15:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Жителя Симферополя объявили в международный розыск. Он обвиняется в убийстве, которое было совершено 8 лет назад. Об этом сообщают Главное следственное управление следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю и прокуратура РК.В прокуратуре Республики Крым уточняют, что сразу после совершения убийства злоумышленник скрылся на территорию другого государства. В настоящее время он находится в розыске.По информации Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю, расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Симферополя завершено. Он заочно предстанет перед судом по обвинению в убийстве.В конце марта стало известно, что житель Алушты скончался после избиения на улице. Обвиняемый в совершении преступления скрылся и объявлен в международный розыск.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Севастополя будут судить за убийство 32-летней давностиЖитель Красноперекопска забил до смерти бездомногоВ Крыму раскрыто жестокое убийство 14-летней давности

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский следком, прокуратура республики крым, закон и право, новости крыма, симферополь, убийство