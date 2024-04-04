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В Крыму охотника будут судить за убийство туриста на Ай-Петри в 1999 году - РИА Новости Крым, 04.04.2024
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В Крыму охотника будут судить за убийство туриста на Ай-Петри в 1999 году
В Крыму охотника будут судить за убийство туриста на Ай-Петри в 1999 году - РИА Новости Крым, 04.04.2024
В Крыму охотника будут судить за убийство туриста на Ай-Петри в 1999 году
Суд в Крыму рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Крыма, который 23 года назад убил туриста на горе Ай-Петри и на данный момент скрывается от правосудия... РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T16:12
2024-04-04T16:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Суд в Крыму рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Крыма, который 23 года назад убил туриста на горе Ай-Петри и на данный момент скрывается от правосудия в другой стране. Об этом сообщает Главное следственное управление по региону.В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и полицейские установили прямых свидетелей преступления и личность фигуранта, а также получили доказательства его вины.Обвиняемый находится на территории другого государства, его объявили в международный розыск.Прокуратура Бахчисарайского района утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины. Уголовное дело рассмотрит суд.Ранее правоохранители объявили в международный розыск жителя Симферополя, который восемь лет назад убил молодого человека на автозаправочной станции на Евпаторийском шоссе. Сразу после совершения убийства злоумышленник сбежал за границу. Его заочно будут судить по обвинению в убийстве.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мать и сын хотели за 2,5 млн организовать убийство по наймуСмертельный удар: обвиняемый в убийстве жителя Алушты объявлен в розыскРостовчанин получил пожизненный срок за убийство трех взрослых и ребенка
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РИА Новости Крым
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крымский следком, новости крыма, ай-петри, горы, туризм, происшествия, убийство, прокуратура республики крым, бахчисарайский район, крым
В Крыму охотника будут судить за убийство туриста на Ай-Петри в 1999 году

Крымчанина будут заочно судить за убийство туриста на горе Ай-Петри в 1999 году – СК

16:12 04.04.2024 (обновлено: 16:39 04.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Наталия НазарукАй-Петри
Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Суд в Крыму рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Крыма, который 23 года назад убил туриста на горе Ай-Петри и на данный момент скрывается от правосудия в другой стране. Об этом сообщает Главное следственное управление по региону.

"Вечером 23 июля 1999 года компания молодых людей во время похода познакомилась с охотником. После вечерних посиделок между 24-летним туристом и охотником произошел конфликт, последний выстрелил в юношу из ружья. Потерпевший скончался, а злоумышленник с места преступления скрылся", – говорится в сообщении.

В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и полицейские установили прямых свидетелей преступления и личность фигуранта, а также получили доказательства его вины.
Обвиняемый находится на территории другого государства, его объявили в международный розыск.
Прокуратура Бахчисарайского района утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины. Уголовное дело рассмотрит суд.
Ранее правоохранители объявили в международный розыск жителя Симферополя, который восемь лет назад убил молодого человека на автозаправочной станции на Евпаторийском шоссе. Сразу после совершения убийства злоумышленник сбежал за границу. Его заочно будут судить по обвинению в убийстве.
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