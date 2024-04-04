https://crimea.ria.ru/20240404/v-krymu-okhotnika-budut-sudit-za-ubiystvo-turista-na-ay-petri-v-1999-godu-1136287292.html

В Крыму охотника будут судить за убийство туриста на Ай-Петри в 1999 году

В Крыму охотника будут судить за убийство туриста на Ай-Петри в 1999 году - РИА Новости Крым, 04.04.2024

В Крыму охотника будут судить за убийство туриста на Ай-Петри в 1999 году

Суд в Крыму рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Крыма, который 23 года назад убил туриста на горе Ай-Петри и на данный момент скрывается от правосудия... РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T16:12

2024-04-04T16:12

2024-04-04T16:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Суд в Крыму рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Крыма, который 23 года назад убил туриста на горе Ай-Петри и на данный момент скрывается от правосудия в другой стране. Об этом сообщает Главное следственное управление по региону.В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и полицейские установили прямых свидетелей преступления и личность фигуранта, а также получили доказательства его вины.Обвиняемый находится на территории другого государства, его объявили в международный розыск.Прокуратура Бахчисарайского района утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины. Уголовное дело рассмотрит суд.Ранее правоохранители объявили в международный розыск жителя Симферополя, который восемь лет назад убил молодого человека на автозаправочной станции на Евпаторийском шоссе. Сразу после совершения убийства злоумышленник сбежал за границу. Его заочно будут судить по обвинению в убийстве.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мать и сын хотели за 2,5 млн организовать убийство по наймуСмертельный удар: обвиняемый в убийстве жителя Алушты объявлен в розыскРостовчанин получил пожизненный срок за убийство трех взрослых и ребенка

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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