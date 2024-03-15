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Ростовчанин получил пожизненный срок за убийство трех взрослых и ребенка
Ростовчанин получил пожизненный срок за убийство трех взрослых и ребенка - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Ростовчанин получил пожизненный срок за убийство трех взрослых и ребенка
житель Новошахтинска Ростовской области приговорен к пожизненному заключению за убийство двухлетнего мальчика, мужчины и двух женщин. Также его признали... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T12:55
2024-03-15T12:55
2024-03-15T12:55
ростовская область
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
убийство
закон и право
приговор
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. 38-летний житель Новошахтинска Ростовской области приговорен к пожизненному заключению за убийство двухлетнего мальчика, мужчины и двух женщин. Также его признали виновным в покушении на убийство четырехлетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ."Он признан виновным в убийстве четырех лиц, покушении на убийство малолетнего, незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотического средства, совершенных в крупном размере", - говорится в сообщении.По данным следствия, в июле 2022 года осужденный, будучи в состоянии наркотического опьянения, вооружился огнестрельным охотничьим ружьем и ножом и пришел в квартиру в городе Новошахтинске.В одной из комнат злоумышленник выстрелил в маленькую девочку и напал на нее с ножом, после чего скрылся.Суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений и приговорил к пожизненному лишению свободы с отбыванием срока в исправительной колонии особого режима.В начале марта был задержан 26-летний симферополец по обвинению в убийстве отчима в ходе бытового конфликта. Задержанный нанес своему 67-летнему родственнику множественные колото-резаные раны, а после сбросил тело в водоем.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкойском районе раскрыто жестокое убийство 32-летней давностиДевять ударов молотком: севастопольца ждет суд за убийство пенсионерки18 ударов ножом: севастополец осужден за жестокое убийство знакомого
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ростовская область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), убийство, закон и право, приговор, новости
Ростовчанин получил пожизненный срок за убийство трех взрослых и ребенка
Ростовчанин приговорен к пожизненному сроку за убийство ребенка и трех взрослых - Следком
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. 38-летний житель Новошахтинска Ростовской области приговорен к пожизненному заключению за убийство двухлетнего мальчика, мужчины и двух женщин. Также его признали виновным в покушении на убийство четырехлетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
"Он признан виновным в убийстве четырех лиц, покушении на убийство малолетнего, незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотического средства, совершенных в крупном размере", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в июле 2022 года осужденный, будучи в состоянии наркотического опьянения, вооружился огнестрельным охотничьим ружьем и ножом и пришел в квартиру в городе Новошахтинске.
"На почве личных неприязненных отношений он произвел выстрелы в находившихся в квартире 37-летнего мужчину, двух женщин 26 и 24 лет и 2-летнего мальчика. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте", - уточняют в Следственном комитете.
В одной из комнат злоумышленник выстрелил в маленькую девочку и напал на нее с ножом, после чего скрылся.
"Девочка выжила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Мужчина был задержан на следующий день. По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - поясняют в пресс-службе.
Суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений и приговорил к пожизненному лишению свободы с отбыванием срока в исправительной колонии особого режима.
В начале марта был задержан 26-летний симферополец по обвинению в убийстве отчима
в ходе бытового конфликта. Задержанный нанес своему 67-летнему родственнику множественные колото-резаные раны, а после сбросил тело в водоем.
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