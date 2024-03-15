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Ростовчанин получил пожизненный срок за убийство трех взрослых и ребенка

Ростовчанин получил пожизненный срок за убийство трех взрослых и ребенка - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Ростовчанин получил пожизненный срок за убийство трех взрослых и ребенка

житель Новошахтинска Ростовской области приговорен к пожизненному заключению за убийство двухлетнего мальчика, мужчины и двух женщин. Также его признали... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T12:55

2024-03-15T12:55

2024-03-15T12:55

ростовская область

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

убийство

закон и право

приговор

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. 38-летний житель Новошахтинска Ростовской области приговорен к пожизненному заключению за убийство двухлетнего мальчика, мужчины и двух женщин. Также его признали виновным в покушении на убийство четырехлетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ."Он признан виновным в убийстве четырех лиц, покушении на убийство малолетнего, незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотического средства, совершенных в крупном размере", - говорится в сообщении.По данным следствия, в июле 2022 года осужденный, будучи в состоянии наркотического опьянения, вооружился огнестрельным охотничьим ружьем и ножом и пришел в квартиру в городе Новошахтинске.В одной из комнат злоумышленник выстрелил в маленькую девочку и напал на нее с ножом, после чего скрылся.Суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений и приговорил к пожизненному лишению свободы с отбыванием срока в исправительной колонии особого режима.В начале марта был задержан 26-летний симферополец по обвинению в убийстве отчима в ходе бытового конфликта. Задержанный нанес своему 67-летнему родственнику множественные колото-резаные раны, а после сбросил тело в водоем.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкойском районе раскрыто жестокое убийство 32-летней давностиДевять ударов молотком: севастопольца ждет суд за убийство пенсионерки18 ударов ножом: севастополец осужден за жестокое убийство знакомого

ростовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), убийство, закон и право, приговор, новости