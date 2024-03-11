https://crimea.ria.ru/20240311/zhitel-simferopolya-arestovan-za-zhestokoe-ubiystvo-otchima-1135560359.html
Житель Симферополя арестован за жестокое убийство отчима
Житель Симферополя арестован за жестокое убийство отчима - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Житель Симферополя арестован за жестокое убийство отчима
26-летний симферополец задержан по обвинению в убийстве отчима в ходе бытового конфликта. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T16:46
2024-03-11T16:46
2024-03-11T17:08
крым
симферополь
крымский следком
мвд по республике крым
происшествия
убийство
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0b/1135559702_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_59ef604acc97d56cd00a1c7c5016300f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. 26-летний симферополец задержан по обвинению в убийстве отчима в ходе бытового конфликта. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю, злоумышленник пытался спрятать тело в местном водоеме.По данным СК, ссора между мужчинами произошла в жилом доме в симферопольском микрорайоне Каменка. Задержанный нанес своему 67-летнему родственнику множественные колото-резаные раны. После сбросил тело в водоем возле поселка."Чтобы скрыть следы, мужчина сбросил тело в водоем близ поселка, где оно было обнаружено спустя время местными жителями", - сказано в сообщении СК.Как уточнили в МВД по Крыму, сообщение о том, что в водоеме обнаружен труп мужчины, поступило в полицию от местного жителя. Злоумышленник вскоре был установлен и задержан, он дал признательные показания и в ходе следственного эксперимента рассказал об обстоятельствах убийства, указав место сокрытия оружия. Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства. Теперь злоумышленнику предстоит предстать перед судом. Сейчас он помещен под стражу. Следственные мероприятия продолжаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Погостил: в Крыму осужден мужчина из Нижнего Тагила за убийство отчимаНожом в грудь: молодой крымчанин едва не убил отчима своей подругиАлкоголь, ссора и поножовщина: крымчанин изрезал соседа по хостелу
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0b/1135559702_0:0:885:663_1920x0_80_0_0_1a9146ccc3894947da6b34221d46b24a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, крымский следком, мвд по республике крым, происшествия, убийство, общество, новости крыма
Житель Симферополя арестован за жестокое убийство отчима
Следком: житель Симферополя предстанет перед судом по обвинению в убийстве отчима
16:46 11.03.2024 (обновлено: 17:08 11.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. 26-летний симферополец задержан по обвинению в убийстве отчима в ходе бытового конфликта. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю, злоумышленник пытался спрятать тело в местном водоеме.
По данным СК, ссора между мужчинами произошла в жилом доме в симферопольском микрорайоне Каменка. Задержанный нанес своему 67-летнему родственнику множественные колото-резаные раны. После сбросил тело в водоем возле поселка.
"Чтобы скрыть следы, мужчина сбросил тело в водоем близ поселка, где оно было обнаружено спустя время местными жителями", - сказано в сообщении СК.
Как уточнили в МВД по Крыму, сообщение о том, что в водоеме обнаружен труп мужчины, поступило в полицию от местного жителя. Злоумышленник вскоре был установлен и задержан, он дал признательные показания и в ходе следственного эксперимента рассказал об обстоятельствах убийства, указав место сокрытия оружия.
Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства. Теперь злоумышленнику предстоит предстать перед судом. Сейчас он помещен под стражу. Следственные мероприятия продолжаются.
Читайте также на РИА Новости Крым: