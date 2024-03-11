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Житель Симферополя арестован за жестокое убийство отчима

Житель Симферополя арестован за жестокое убийство отчима - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Житель Симферополя арестован за жестокое убийство отчима

26-летний симферополец задержан по обвинению в убийстве отчима в ходе бытового конфликта. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома... РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T16:46

2024-03-11T16:46

2024-03-11T17:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. 26-летний симферополец задержан по обвинению в убийстве отчима в ходе бытового конфликта. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю, злоумышленник пытался спрятать тело в местном водоеме.По данным СК, ссора между мужчинами произошла в жилом доме в симферопольском микрорайоне Каменка. Задержанный нанес своему 67-летнему родственнику множественные колото-резаные раны. После сбросил тело в водоем возле поселка."Чтобы скрыть следы, мужчина сбросил тело в водоем близ поселка, где оно было обнаружено спустя время местными жителями", - сказано в сообщении СК.Как уточнили в МВД по Крыму, сообщение о том, что в водоеме обнаружен труп мужчины, поступило в полицию от местного жителя. Злоумышленник вскоре был установлен и задержан, он дал признательные показания и в ходе следственного эксперимента рассказал об обстоятельствах убийства, указав место сокрытия оружия. Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства. Теперь злоумышленнику предстоит предстать перед судом. Сейчас он помещен под стражу. Следственные мероприятия продолжаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Погостил: в Крыму осужден мужчина из Нижнего Тагила за убийство отчимаНожом в грудь: молодой крымчанин едва не убил отчима своей подругиАлкоголь, ссора и поножовщина: крымчанин изрезал соседа по хостелу

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2024

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