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Ножом в грудь: молодой крымчанин едва не убил отчима своей подруги - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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Ножом в грудь: молодой крымчанин едва не убил отчима своей подруги
Ножом в грудь: молодой крымчанин едва не убил отчима своей подруги - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Ножом в грудь: молодой крымчанин едва не убил отчима своей подруги
Жителя Бахчисарайского района Крыма приговорили к пяти годам тюрьмы за причинение тяжкого вреда здоровью отчиму своей знакомой. Об этом сообщает прокуратура... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T14:43
2022-11-15T14:43
крым
прокуратура республики крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Жителя Бахчисарайского района Крыма приговорили к пяти годам тюрьмы за причинение тяжкого вреда здоровью отчиму своей знакомой. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.Установлено, что в апреле 2021 года между двумя мужчинами произошла ссора. В ходе конфликта 22-летний молодой человек ударил оппонента ножом в область груди слева."Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил молодого человека к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении прокуратуры.Сообщается, что в ходе судебного заседания обвиняемый не признал свою вину. Приговор в отношении молодого крымчанина в законную силу пока не вступил.Ранее сообщалось, что в Крыму осудили мужчину до смерти избившего приятеля на кладбище.
https://crimea.ria.ru/20221115/alkogol-ssora-i-ponozhovschina-krymchanin-izrezal-soseda-po-khostelu-1125372622.html
https://crimea.ria.ru/20221019/garpun-so-strelami-i-nozh-zhitel-kubani-ustroil-raspravu-v-dachnom-poselke-1124971354.html
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крым, прокуратура республики крым, происшествия
Ножом в грудь: молодой крымчанин едва не убил отчима своей подруги

В Крыму осудили молодого человека, ударившего ножом отчима своей знакомой в ходе ссоры

14:43 15.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Жителя Бахчисарайского района Крыма приговорили к пяти годам тюрьмы за причинение тяжкого вреда здоровью отчиму своей знакомой. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.
Установлено, что в апреле 2021 года между двумя мужчинами произошла ссора. В ходе конфликта 22-летний молодой человек ударил оппонента ножом в область груди слева.
Нож - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
10:47
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"Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил молодого человека к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении прокуратуры.
Сообщается, что в ходе судебного заседания обвиняемый не признал свою вину. Приговор в отношении молодого крымчанина в законную силу пока не вступил.
Уголовный кодекс Российской Федерации
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Ранее сообщалось, что в Крыму осудили мужчину до смерти избившего приятеля на кладбище.
 
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