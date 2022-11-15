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Ножом в грудь: молодой крымчанин едва не убил отчима своей подруги
Ножом в грудь: молодой крымчанин едва не убил отчима своей подруги - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Ножом в грудь: молодой крымчанин едва не убил отчима своей подруги
Жителя Бахчисарайского района Крыма приговорили к пяти годам тюрьмы за причинение тяжкого вреда здоровью отчиму своей знакомой. Об этом сообщает прокуратура... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T14:43
2022-11-15T14:43
2022-11-15T14:43
крым
прокуратура республики крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Жителя Бахчисарайского района Крыма приговорили к пяти годам тюрьмы за причинение тяжкого вреда здоровью отчиму своей знакомой. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.Установлено, что в апреле 2021 года между двумя мужчинами произошла ссора. В ходе конфликта 22-летний молодой человек ударил оппонента ножом в область груди слева."Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил молодого человека к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении прокуратуры.Сообщается, что в ходе судебного заседания обвиняемый не признал свою вину. Приговор в отношении молодого крымчанина в законную силу пока не вступил.Ранее сообщалось, что в Крыму осудили мужчину до смерти избившего приятеля на кладбище.
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крым, прокуратура республики крым, происшествия
Ножом в грудь: молодой крымчанин едва не убил отчима своей подруги
В Крыму осудили молодого человека, ударившего ножом отчима своей знакомой в ходе ссоры