Рейтинг@Mail.ru
В Джанкойском районе раскрыто жестокое убийство 32-летней давности - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240226/v-dzhankoyskom-rayone-raskryto-zhestokoe-ubiystvo-32-letney-davnosti-1135220648.html
В Джанкойском районе раскрыто жестокое убийство 32-летней давности
В Джанкойском районе раскрыто жестокое убийство 32-летней давности - РИА Новости Крым, 26.02.2024
В Джанкойском районе раскрыто жестокое убийство 32-летней давности
Убийство 32-летней давности раскрыто в Джанкойском районе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Крыма и Севастополя. РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T14:52
2024-02-26T14:55
джанкойский район
новости крыма
происшествия
крымский следком
убийство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119834448_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_8bd6658e829cab1fcaeee755e57252b8.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Убийство 32-летней давности раскрыто в Джанкойском районе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Крыма и Севастополя.Причиной гибели сельчанина стали множественные травмы головы, уточнили в ведомстве.По информации следствия, сотрудники правоохранительных органов задержали тогда по подозрению в совершении тяжкого преступления знакомого убитого мужичины. Однако ему удалось избежать уголовной ответственности.Следствию удалось установить, что 32 года назад между мужчинами произошел бытовой конфликт. В результате злоумышленник нанес несколько ударов своей жертве. После отвез тело погибшего на санках к реке, где выбросил в воду."54-летнему жителю одного из сел Джанкойского района предъявлено обвинение в совершении убийства 32-летней давности. Следователем выстроена грамотная работа с подозреваемым, он дал признательные показания в совершении убийства, а в рамках следственного эксперимента на месте показал как совершал преступление", – говорится в сообщении ведомства.Следователи и следователи-криминалисты продолжают работу для закрепления доказательной базы.Читайте также на РИА Новости Крым:Выстрел в висок: в Севастополе раскрыли убийство десятилетней давностиДевять ударов молотком: севастопольца ждет суд за убийство пенсионерки18 ударов ножом: севастополец осужден за жестокое убийство знакомого
джанкойский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119834448_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_e730cc5159385e7544007d7ea1813787.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джанкойский район, новости крыма, происшествия, крымский следком, убийство
В Джанкойском районе раскрыто жестокое убийство 32-летней давности

Убийство 32-летней давности раскрыто в Джанкойском районе Крыма

14:52 26.02.2024 (обновлено: 14:55 26.02.2024)
 
Место преступления
Место преступления
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Убийство 32-летней давности раскрыто в Джанкойском районе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Крыма и Севастополя.

"Житель Джанкойского района задержан по подозрению в убийстве 1992 года. Вечером 27 января 1992 года 24-летний местный житель ушел из дома, после чего о его местонахождении родственникам не было ничего известно. Спустя две недели тело молодого человека с признаками насильственной смерти было обнаружено в реке Победная Джанкойского района", – говорится в сообщении.

Причиной гибели сельчанина стали множественные травмы головы, уточнили в ведомстве.
По информации следствия, сотрудники правоохранительных органов задержали тогда по подозрению в совершении тяжкого преступления знакомого убитого мужичины. Однако ему удалось избежать уголовной ответственности.

"В рамках системной работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователями и следователями-криминалистами СК совместно с коллегами из полиции была организована работа по установлению обстоятельств убийства, получены неопровержимые доказательства причастности того самого жителя Джанкойского района к гибели земляка", – уточняют в Следкоме Крыма и Севастополя.

Следствию удалось установить, что 32 года назад между мужчинами произошел бытовой конфликт. В результате злоумышленник нанес несколько ударов своей жертве. После отвез тело погибшего на санках к реке, где выбросил в воду.
"54-летнему жителю одного из сел Джанкойского района предъявлено обвинение в совершении убийства 32-летней давности. Следователем выстроена грамотная работа с подозреваемым, он дал признательные показания в совершении убийства, а в рамках следственного эксперимента на месте показал как совершал преступление", – говорится в сообщении ведомства.
Следователи и следователи-криминалисты продолжают работу для закрепления доказательной базы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Выстрел в висок: в Севастополе раскрыли убийство десятилетней давности
Девять ударов молотком: севастопольца ждет суд за убийство пенсионерки
18 ударов ножом: севастополец осужден за жестокое убийство знакомого
 
Джанкойский районНовости КрымаПроисшествияКрымский СледкомУбийство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:52В Джанкойском районе раскрыто жестокое убийство 32-летней давности
14:36ВСУ стремительно теряют людей - данные за сутки
14:27Новая пропускная система КФУ: нужно ли оформлять карту банка для входа
14:16Армия России продвинулась вперед на двух направлениях
14:06Украина обсуждает с Францией передачу истребителей Mirage – Зеленский
13:44Российские войска освободили Ласточкино
13:35Песков рассказал о работе вербовщиков ЦРУ на Украине до 2014 года
13:18Российские активы за рубежом: рискнет ли Запад передать их Украине
12:51В горах под Ялтой упал со склона велосипедист
12:18Авдеевку полностью зачистили от ВСУ - Пушилин
12:02ФСБ задержала полсотни пособников боевиков в 22 регионах России
11:59В вузах увеличили квоты на обучение за счет государства
11:50Громкие звуки и стрельба в центре Севастополя – что происходит
11:30Военный эксперт оценил новые угрозы Буданова* Крыму
10:591000 детей эвакуировали из школы в Краснодарском крае
10:38"Попахивает лицемерием": Киев обвинил Запад в нежелании изымать активы РФ
10:31Землетрясение произошло в Японии
10:15Военным пенсионерам – участникам СВО выплатят компенсации
09:35Как работает Керченская паромная переправа в понедельник
09:12Глава Генштаба наградил военных ЮВО в зоне спецоперации
Лента новостейМолния