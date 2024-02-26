https://crimea.ria.ru/20240226/v-dzhankoyskom-rayone-raskryto-zhestokoe-ubiystvo-32-letney-davnosti-1135220648.html

В Джанкойском районе раскрыто жестокое убийство 32-летней давности

В Джанкойском районе раскрыто жестокое убийство 32-летней давности - РИА Новости Крым, 26.02.2024

В Джанкойском районе раскрыто жестокое убийство 32-летней давности

Убийство 32-летней давности раскрыто в Джанкойском районе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Крыма и Севастополя. РИА Новости Крым, 26.02.2024

2024-02-26T14:52

2024-02-26T14:52

2024-02-26T14:55

джанкойский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Убийство 32-летней давности раскрыто в Джанкойском районе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Крыма и Севастополя.Причиной гибели сельчанина стали множественные травмы головы, уточнили в ведомстве.По информации следствия, сотрудники правоохранительных органов задержали тогда по подозрению в совершении тяжкого преступления знакомого убитого мужичины. Однако ему удалось избежать уголовной ответственности.Следствию удалось установить, что 32 года назад между мужчинами произошел бытовой конфликт. В результате злоумышленник нанес несколько ударов своей жертве. После отвез тело погибшего на санках к реке, где выбросил в воду."54-летнему жителю одного из сел Джанкойского района предъявлено обвинение в совершении убийства 32-летней давности. Следователем выстроена грамотная работа с подозреваемым, он дал признательные показания в совершении убийства, а в рамках следственного эксперимента на месте показал как совершал преступление", – говорится в сообщении ведомства.Следователи и следователи-криминалисты продолжают работу для закрепления доказательной базы.Читайте также на РИА Новости Крым:Выстрел в висок: в Севастополе раскрыли убийство десятилетней давностиДевять ударов молотком: севастопольца ждет суд за убийство пенсионерки18 ударов ножом: севастополец осужден за жестокое убийство знакомого

джанкойский район

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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