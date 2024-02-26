https://crimea.ria.ru/20240226/v-dzhankoyskom-rayone-raskryto-zhestokoe-ubiystvo-32-letney-davnosti-1135220648.html
В Джанкойском районе раскрыто жестокое убийство 32-летней давности
В Джанкойском районе раскрыто жестокое убийство 32-летней давности - РИА Новости Крым, 26.02.2024
В Джанкойском районе раскрыто жестокое убийство 32-летней давности
Убийство 32-летней давности раскрыто в Джанкойском районе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Крыма и Севастополя. РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T14:52
2024-02-26T14:52
2024-02-26T14:55
джанкойский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Убийство 32-летней давности раскрыто в Джанкойском районе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Крыма и Севастополя.Причиной гибели сельчанина стали множественные травмы головы, уточнили в ведомстве.По информации следствия, сотрудники правоохранительных органов задержали тогда по подозрению в совершении тяжкого преступления знакомого убитого мужичины. Однако ему удалось избежать уголовной ответственности.Следствию удалось установить, что 32 года назад между мужчинами произошел бытовой конфликт. В результате злоумышленник нанес несколько ударов своей жертве. После отвез тело погибшего на санках к реке, где выбросил в воду."54-летнему жителю одного из сел Джанкойского района предъявлено обвинение в совершении убийства 32-летней давности. Следователем выстроена грамотная работа с подозреваемым, он дал признательные показания в совершении убийства, а в рамках следственного эксперимента на месте показал как совершал преступление", – говорится в сообщении ведомства.Следователи и следователи-криминалисты продолжают работу для закрепления доказательной базы.Читайте также на РИА Новости Крым:Выстрел в висок: в Севастополе раскрыли убийство десятилетней давностиДевять ударов молотком: севастопольца ждет суд за убийство пенсионерки18 ударов ножом: севастополец осужден за жестокое убийство знакомого
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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джанкойский район, новости крыма, происшествия, крымский следком, убийство
В Джанкойском районе раскрыто жестокое убийство 32-летней давности
Убийство 32-летней давности раскрыто в Джанкойском районе Крыма
14:52 26.02.2024 (обновлено: 14:55 26.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Убийство 32-летней давности раскрыто в Джанкойском районе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Крыма и Севастополя.
"Житель Джанкойского района задержан по подозрению в убийстве 1992 года. Вечером 27 января 1992 года 24-летний местный житель ушел из дома, после чего о его местонахождении родственникам не было ничего известно. Спустя две недели тело молодого человека с признаками насильственной смерти было обнаружено в реке Победная Джанкойского района", – говорится в сообщении.
Причиной гибели сельчанина стали множественные травмы головы, уточнили в ведомстве.
По информации следствия, сотрудники правоохранительных органов задержали тогда по подозрению в совершении тяжкого преступления знакомого убитого мужичины. Однако ему удалось избежать уголовной ответственности.
"В рамках системной работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователями и следователями-криминалистами СК совместно с коллегами из полиции была организована работа по установлению обстоятельств убийства, получены неопровержимые доказательства причастности того самого жителя Джанкойского района к гибели земляка", – уточняют в Следкоме Крыма и Севастополя.
Следствию удалось установить, что 32 года назад между мужчинами произошел бытовой конфликт. В результате злоумышленник нанес несколько ударов своей жертве. После отвез тело погибшего на санках к реке, где выбросил в воду.
"54-летнему жителю одного из сел Джанкойского района предъявлено обвинение в совершении убийства 32-летней давности. Следователем выстроена грамотная работа с подозреваемым, он дал признательные показания в совершении убийства, а в рамках следственного эксперимента на месте показал как совершал преступление", – говорится в сообщении ведомства.
Следователи и следователи-криминалисты продолжают работу для закрепления доказательной базы.
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