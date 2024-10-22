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В России выросло число особо тяжких преступлений - Бастрыкин - РИА Новости Крым, 22.10.2024
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В России выросло число особо тяжких преступлений - Бастрыкин
В России выросло число особо тяжких преступлений - Бастрыкин - РИА Новости Крым, 22.10.2024
В России выросло число особо тяжких преступлений - Бастрыкин
Следком России с сначала года расследовал 118,5 тысяч преступлений, более половины из которых - тяжкие и особо тяжкие. Об этом сообщает пресс-служба СК по... РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T18:23
2024-10-22T18:23
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
россия
преступность
статистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Следком России с сначала года расследовал 118,5 тысяч преступлений, более половины из которых - тяжкие и особо тяжкие. Об этом сообщает пресс-служба СК по итогам оперативного совещания под руководством главы российского следствия Александра Бастрыкина.При этом на стадии следствия в этом году возмещены 106 миллиардов рублей - это больше показателя 2023 года. Кроме того, на имущество обвиняемых наложен арест стоимостью 86 миллиардов рублей, что также превышает прошлогоднюю цифру.Уточняется, что в ряде регионов затягиваются сроки следствия и снизилась активность по раскрытию преступлений прошлых лет. Руководители таких подразделений предупреждены о персональной ответственности. Основными векторами работы в регионах определены противодействие миграционной преступности, восстановление прав жильцов аварийных домов, пресечение преступлений в сфере оборонно-промышленного комплекса, а также совершаемых с применением современных средств телекоммуникации, профилактика криминальных проявлений в подростковой и молодежной среде.Количество преступлений, совершенных в России иностранцами-нелегалами, выросло в три раза в 2023 году, сообщала ранее пресс-служба Следственного Комитета России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защита бойцов СВО и дела "лихих" 90-х: интервью главы Следкома КрымаВ Крыму стали реже убивать и грабитьСнимают на камеру: в России растет групповая детская преступность
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, россия, преступность, статистика
В России выросло число особо тяжких преступлений - Бастрыкин

Следком России расследовал 65 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений с начала года

18:23 22.10.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Следком России с сначала года расследовал 118,5 тысяч преступлений, более половины из которых - тяжкие и особо тяжкие. Об этом сообщает пресс-служба СК по итогам оперативного совещания под руководством главы российского следствия Александра Бастрыкина.
"За истекший период следственными органами СК России расследовано 118,5 тыс. преступлений, из них 65 тыс. тяжких и особо тяжких деяний, что на 7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В том числе следователи раскрыли 1376 коррупционных посягательств, совершенных организованными группами и преступными сообществами", - сказано в сообщении.
При этом на стадии следствия в этом году возмещены 106 миллиардов рублей - это больше показателя 2023 года. Кроме того, на имущество обвиняемых наложен арест стоимостью 86 миллиардов рублей, что также превышает прошлогоднюю цифру.
Уточняется, что в ряде регионов затягиваются сроки следствия и снизилась активность по раскрытию преступлений прошлых лет. Руководители таких подразделений предупреждены о персональной ответственности. Основными векторами работы в регионах определены противодействие миграционной преступности, восстановление прав жильцов аварийных домов, пресечение преступлений в сфере оборонно-промышленного комплекса, а также совершаемых с применением современных средств телекоммуникации, профилактика криминальных проявлений в подростковой и молодежной среде.
Количество преступлений, совершенных в России иностранцами-нелегалами, выросло в три раза в 2023 году, сообщала ранее пресс-служба Следственного Комитета России.
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НовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкинРоссияПреступностьСтатистика
 
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