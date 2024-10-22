https://crimea.ria.ru/20241022/v-rossii-vyroslo-chislo-osobo-tyazhkikh-prestupleniy---bastrykin-1141272636.html

В России выросло число особо тяжких преступлений - Бастрыкин

В России выросло число особо тяжких преступлений - Бастрыкин - РИА Новости Крым, 22.10.2024

В России выросло число особо тяжких преступлений - Бастрыкин

Следком России с сначала года расследовал 118,5 тысяч преступлений, более половины из которых - тяжкие и особо тяжкие. Об этом сообщает пресс-служба СК по... РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T18:23

2024-10-22T18:23

2024-10-22T18:23

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

россия

преступность

статистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. Следком России с сначала года расследовал 118,5 тысяч преступлений, более половины из которых - тяжкие и особо тяжкие. Об этом сообщает пресс-служба СК по итогам оперативного совещания под руководством главы российского следствия Александра Бастрыкина.При этом на стадии следствия в этом году возмещены 106 миллиардов рублей - это больше показателя 2023 года. Кроме того, на имущество обвиняемых наложен арест стоимостью 86 миллиардов рублей, что также превышает прошлогоднюю цифру.Уточняется, что в ряде регионов затягиваются сроки следствия и снизилась активность по раскрытию преступлений прошлых лет. Руководители таких подразделений предупреждены о персональной ответственности. Основными векторами работы в регионах определены противодействие миграционной преступности, восстановление прав жильцов аварийных домов, пресечение преступлений в сфере оборонно-промышленного комплекса, а также совершаемых с применением современных средств телекоммуникации, профилактика криминальных проявлений в подростковой и молодежной среде.Количество преступлений, совершенных в России иностранцами-нелегалами, выросло в три раза в 2023 году, сообщала ранее пресс-служба Следственного Комитета России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защита бойцов СВО и дела "лихих" 90-х: интервью главы Следкома КрымаВ Крыму стали реже убивать и грабитьСнимают на камеру: в России растет групповая детская преступность

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, россия, преступность, статистика