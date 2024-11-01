https://crimea.ria.ru/20241101/dvoe-netrezvykh-krymchan-ugnali-dorogoy-vnedorozhnik-i-razbili-ego-1141527019.html

Двое нетрезвых крымчан угнали дорогой внедорожник и разбили его

Двое нетрезвых крымчан угнали дорогой внедорожник и разбили его - РИА Новости Крым, 01.11.2024

Двое нетрезвых крымчан угнали дорогой внедорожник и разбили его

Два жителя Советского района Крыма предстанут перед судом за угон дорогостоящего внедорожника, на котором они практически сразу же попали в аварию. Об этом... РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T10:31

2024-11-01T10:31

2024-11-01T10:31

дтп в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Два жителя Советского района Крыма предстанут перед судом за угон дорогостоящего внедорожника, на котором они практически сразу же попали в аварию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.По данным ведомства, обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения решили угнать автомобиль Lexus, двери которого были не заперты. Запустив двигатель при помощи кнопки, они начали движение. Выехав за пределы села, водитель не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась.Нанесенный владельцу внедорожника ущерб оценили в 912 тысяч рублей.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Ранее в Севастополе в суд направили уголовное дело в отношении мужчины, который угнал грузовик Hyundai Porter II у гражданина Италии.До этого в Керчи полицейские задержали 16-летнего подростка, угнавшего чужую машину из гаражного кооператива ради того, чтобы покататься. В отношении фигуранта также возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Угрожал убийством и угнал машину: в Севастополе задержан подозреваемыйГрабежи, убийства и угоны - что с преступностью в КрымуВ Алуште пьяный турист без прав угнал микроавтобус и попал в ДТП

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп в крыму и севастополе, происшествия, новости крыма, крым, прокуратура республики крым, закон и право