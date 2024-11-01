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Двое нетрезвых крымчан угнали дорогой внедорожник и разбили его - РИА Новости Крым, 01.11.2024
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Двое нетрезвых крымчан угнали дорогой внедорожник и разбили его
Двое нетрезвых крымчан угнали дорогой внедорожник и разбили его - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Двое нетрезвых крымчан угнали дорогой внедорожник и разбили его
Два жителя Советского района Крыма предстанут перед судом за угон дорогостоящего внедорожника, на котором они практически сразу же попали в аварию. Об этом... РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T10:31
2024-11-01T10:31
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Два жителя Советского района Крыма предстанут перед судом за угон дорогостоящего внедорожника, на котором они практически сразу же попали в аварию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.По данным ведомства, обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения решили угнать автомобиль Lexus, двери которого были не заперты. Запустив двигатель при помощи кнопки, они начали движение. Выехав за пределы села, водитель не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась.Нанесенный владельцу внедорожника ущерб оценили в 912 тысяч рублей.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Ранее в Севастополе в суд направили уголовное дело в отношении мужчины, который угнал грузовик Hyundai Porter II у гражданина Италии.До этого в Керчи полицейские задержали 16-летнего подростка, угнавшего чужую машину из гаражного кооператива ради того, чтобы покататься. В отношении фигуранта также возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Угрожал убийством и угнал машину: в Севастополе задержан подозреваемыйГрабежи, убийства и угоны - что с преступностью в КрымуВ Алуште пьяный турист без прав угнал микроавтобус и попал в ДТП
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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353
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дтп в крыму и севастополе, происшествия, новости крыма, крым, прокуратура республики крым, закон и право
Двое нетрезвых крымчан угнали дорогой внедорожник и разбили его

Двух крымчан будут судить за угнанный и разбитый ими внедорожник Lexus

10:31 01.11.2024
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДвое крымчан угнали и разбили Lexus
Двое крымчан угнали и разбили Lexus
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Два жителя Советского района Крыма предстанут перед судом за угон дорогостоящего внедорожника, на котором они практически сразу же попали в аварию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По данным ведомства, обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения решили угнать автомобиль Lexus, двери которого были не заперты. Запустив двигатель при помощи кнопки, они начали движение. Выехав за пределы села, водитель не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась.
Нанесенный владельцу внедорожника ущерб оценили в 912 тысяч рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Севастополе в суд направили уголовное дело в отношении мужчины, который угнал грузовик Hyundai Porter II у гражданина Италии.
До этого в Керчи полицейские задержали 16-летнего подростка, угнавшего чужую машину из гаражного кооператива ради того, чтобы покататься. В отношении фигуранта также возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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ДТП в Крыму и СевастополеПроисшествияНовости КрымаКрымПрокуратура Республики КрымЗакон и право
 
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