https://crimea.ria.ru/20240820/ugrozhal-ubiystvom-i-ugnal-mashinu-v-sevastopole-zaderzhan-podozrevaemyy-1139731058.html

Угрожал убийством и угнал машину: в Севастополе задержан подозреваемый

Угрожал убийством и угнал машину: в Севастополе задержан подозреваемый - РИА Новости Крым, 20.08.2024

Угрожал убийством и угнал машину: в Севастополе задержан подозреваемый

В Севастополе задержан мужчина по подозрению в угрозе убийством своей сожительнице и угоне ее автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T10:04

2024-08-20T10:04

2024-08-20T10:04

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан мужчина по подозрению в угрозе убийством своей сожительнице и угоне ее автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.По информации следствия, мужчине 41 год. Он познакомился с 50-летней местной жительницей, которая вскоре предложила ему жить вместе в ее квартире.Женщина испугалась и, выбежав на улицу, позвонила в полицию. Тем временем подозреваемый взял ключи от ее автомобиля и уехал. Однако его заметила соседка женщины и позвонила ей."Покатавшись по городу, мужчина остановился на автовокзале, где продолжил распивать спиртные напитки. Случайные прохожие заметили нетрезвого водителя, подождали, когда он уснет, вызвали полицию и, в целях безопасности, забрали ключи от автомобиля", - уточняют в полиции.На место происшествия приехали сотрудники уголовного розыска, которые задержали подозреваемого. Оказалось, что мужчина уже был ранее судим за истязания.В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Издевательство над мужчиной в Крыму – дело на контроле БастрыкинаПьяный крымчанин угрожал убить молотком свою сожительницуУгрожал ножом сотруднице спортзала: житель Ялты пойдет под суд

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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