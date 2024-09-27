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В Севастополе пьяный мужчина угнал грузовик у итальянца на глазах у ДПС - РИА Новости Крым, 27.09.2024
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В Севастополе пьяный мужчина угнал грузовик у итальянца на глазах у ДПС
В Севастополе пьяный мужчина угнал грузовик у итальянца на глазах у ДПС - РИА Новости Крым, 27.09.2024
В Севастополе пьяный мужчина угнал грузовик у итальянца на глазах у ДПС
В Севастополе мужчина предстанет перед судом за угон грузового автомобиля у итальянца, сообщили в полиции региона. РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T11:13
2024-09-27T11:50
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина предстанет перед судом за угон грузового автомобиля у итальянца, сообщили в полиции региона.По данным ведомства, во время патрулирования автоинспекторы дорожно-патрульной службы остановили автомобиль Hyundai Porter II для проверки водителя и выяснили, что за рулем грузовика находится гражданин Италии. Полицейские пригласили его в служебный автомобиль для проверки документов, чтобы удостовериться в том, законно ли он находится на территории Российской Федерации.С помощью второго патрульного автомобиля стражи порядка заблокировали и задержали угонщика, он находился в состоянии алкогольного опьянения, уточнили в ведомстве.По данным полиции, задержанный местный житель объяснил свой поступок тем, что "в ожидании рейсового автобуса для поездки к туристическому кемпингу увидел припаркованные неподалеку служебный автомобиль ДПС и фургон" и, не заметив рядом с транспортом людей, решил уехать на грузовике. Добравшись к месту назначения, мужчина планировал бросить угнанный транспорт, уточнили в ведомстве.В отношении 42-летнего угонщика возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Материалы дела с утвержденным прокуратурой города Севастополя обвинительным актом направлены в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, отметили в полиции Севастополя.Ранее в Керчи полицейские задержали 16-летнего подростка, угнавшего чужую машину из гаражного кооператива ради того, чтобы покататься. В отношении фигуранта также возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Угрожал убийством и угнал машину: в Севастополе задержан подозреваемыйГрабежи, убийства и угоны - что с преступностью в КрымуВ Алуште пьяный турист без прав угнал микроавтобус и попал в ДТП
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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В Севастополе пьяный мужчина угнал грузовик у итальянца на глазах у ДПС

В Севастополе пьяный мужчина угнал грузовик у иностранца на глазах у ДПС

11:13 27.09.2024 (обновлено: 11:50 27.09.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина предстанет перед судом за угон грузового автомобиля у итальянца, сообщили в полиции региона.
По данным ведомства, во время патрулирования автоинспекторы дорожно-патрульной службы остановили автомобиль Hyundai Porter II для проверки водителя и выяснили, что за рулем грузовика находится гражданин Италии. Полицейские пригласили его в служебный автомобиль для проверки документов, чтобы удостовериться в том, законно ли он находится на территории Российской Федерации.
"Иностранец не стал закрывать авто и оставил ключи в замке зажигания. Спустя несколько минут общения с сотрудниками полиции мужчина заметил, что оставленное им транспортное средство стало уезжать. Он сообщил об этом правоохранителям, которые сразу же начали преследование. На неоднократные требования об остановке, неизвестный злоумышленник не реагировал и продолжал движение, выполняя опасные маневры на дороге", - говорится в сообщении.
С помощью второго патрульного автомобиля стражи порядка заблокировали и задержали угонщика, он находился в состоянии алкогольного опьянения, уточнили в ведомстве.
По данным полиции, задержанный местный житель объяснил свой поступок тем, что "в ожидании рейсового автобуса для поездки к туристическому кемпингу увидел припаркованные неподалеку служебный автомобиль ДПС и фургон" и, не заметив рядом с транспортом людей, решил уехать на грузовике. Добравшись к месту назначения, мужчина планировал бросить угнанный транспорт, уточнили в ведомстве.
В отношении 42-летнего угонщика возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Материалы дела с утвержденным прокуратурой города Севастополя обвинительным актом направлены в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, отметили в полиции Севастополя.
Ранее в Керчи полицейские задержали 16-летнего подростка, угнавшего чужую машину из гаражного кооператива ради того, чтобы покататься. В отношении фигуранта также возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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