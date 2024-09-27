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В Севастополе пьяный мужчина угнал грузовик у итальянца на глазах у ДПС

В Севастополе пьяный мужчина угнал грузовик у итальянца на глазах у ДПС - РИА Новости Крым, 27.09.2024

В Севастополе пьяный мужчина угнал грузовик у итальянца на глазах у ДПС

В Севастополе мужчина предстанет перед судом за угон грузового автомобиля у итальянца, сообщили в полиции региона. РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T11:13

2024-09-27T11:13

2024-09-27T11:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина предстанет перед судом за угон грузового автомобиля у итальянца, сообщили в полиции региона.По данным ведомства, во время патрулирования автоинспекторы дорожно-патрульной службы остановили автомобиль Hyundai Porter II для проверки водителя и выяснили, что за рулем грузовика находится гражданин Италии. Полицейские пригласили его в служебный автомобиль для проверки документов, чтобы удостовериться в том, законно ли он находится на территории Российской Федерации.С помощью второго патрульного автомобиля стражи порядка заблокировали и задержали угонщика, он находился в состоянии алкогольного опьянения, уточнили в ведомстве.По данным полиции, задержанный местный житель объяснил свой поступок тем, что "в ожидании рейсового автобуса для поездки к туристическому кемпингу увидел припаркованные неподалеку служебный автомобиль ДПС и фургон" и, не заметив рядом с транспортом людей, решил уехать на грузовике. Добравшись к месту назначения, мужчина планировал бросить угнанный транспорт, уточнили в ведомстве.В отношении 42-летнего угонщика возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Материалы дела с утвержденным прокуратурой города Севастополя обвинительным актом направлены в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, отметили в полиции Севастополя.Ранее в Керчи полицейские задержали 16-летнего подростка, угнавшего чужую машину из гаражного кооператива ради того, чтобы покататься. В отношении фигуранта также возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Угрожал убийством и угнал машину: в Севастополе задержан подозреваемыйГрабежи, убийства и угоны - что с преступностью в КрымуВ Алуште пьяный турист без прав угнал микроавтобус и попал в ДТП

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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