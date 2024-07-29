https://crimea.ria.ru/20240729/grabezhi-ubiystva-i-ugony---chto-s-prestupnostyu-v-krymu-1139201897.html

Грабежи, убийства и угоны - что с преступностью в Крыму

Грабежи, убийства и угоны - что с преступностью в Крыму - РИА Новости Крым, 29.07.2024

Грабежи, убийства и угоны - что с преступностью в Крыму

В Крыму снизилось число краж, грабежей, разбойных нападений, убийств и изнасилований, на дорогах республики стало меньше случаев нарушения правил дорожного... РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T21:46

2024-07-29T21:46

2024-07-29T21:46

крым

статистика

мвд по республике крым

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111556/91/1115569140_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_b625be74fb0e825c90c6938b91b1c0dd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА новости Крым. В Крыму снизилось число краж, грабежей, разбойных нападений, убийств и изнасилований, на дорогах республики стало меньше случаев нарушения правил дорожного движения, сообщают правоохранители.В частности, число изнасилований уменьшилось на 54,8%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 16,7%, разбойных нападений - на 47,1%, убивать стали реже на 10,5%, грабить - на 21%, воровать - на 13,9%, угонять автомобили - на 35,5%, а нарушать ПДД - на 18,2%. Кроме того, отмечено снижение краж с использованием информационно-коммуникационных технологий - на 1,8%.В пресс-службе прокуратуры Крыма в свою очередь уточняют общую статистику преступлений за полугодие - всего в Крыму зарегистрировано 11,4 тыс. преступлений. Общереспубликанская раскрываемость составляет 68,4%."Отмечается снижение числа преступлений в общественных местах - на 24,2 % ,в том числе на улицах, площадях, в парках, скверах - на 26,6%, а также совершенных в состоянии алкогольного опьянения - на 10,4%, наркотического и токсического опьянения - на 44,1%", - уточнили в прокуратуре.Также, по данным правоохранителей, на 14% реже преступления стали совершать несовершеннолетние, на 8,4% - ранее судимые. В сфере незаконного оборота наркотиков за полгода выявили 992 преступления с 75-процентной раскрываемостью, в том числе за полгода совершено 606 фактов сбыта наркотиков, которые раскрыты в 56,5% случаев. Из 5,4 тыс. преступлений против собственности раскрыли 60,7%.В целом по России в последние годы отмечается небольшой рост числа сообщений о преступлениях с участием несовершеннолетних, а также количества уголовных дел, которые возбуждены по итогам их рассмотрения, сообщал ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В 2023 году раскрываемость убийств в стране достигла исторического максимума, приводила данные официальный представитель МВД России Ирина Волк.Читайте также на РИА Новости Крым:Как нарушают ПДД в Крыму и что готовится сделать полицияВ Крыму стало меньше разбоев и угонов – статистика прокуратурыВ Крыму взяточничество – большая часть коррупционных преступлений

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, статистика, мвд по республике крым, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, новости крыма