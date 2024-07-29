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Грабежи, убийства и угоны - что с преступностью в Крыму - РИА Новости Крым, 29.07.2024
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Грабежи, убийства и угоны - что с преступностью в Крыму
Грабежи, убийства и угоны - что с преступностью в Крыму - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Грабежи, убийства и угоны - что с преступностью в Крыму
В Крыму снизилось число краж, грабежей, разбойных нападений, убийств и изнасилований, на дорогах республики стало меньше случаев нарушения правил дорожного... РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T21:46
2024-07-29T21:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА новости Крым. В Крыму снизилось число краж, грабежей, разбойных нападений, убийств и изнасилований, на дорогах республики стало меньше случаев нарушения правил дорожного движения, сообщают правоохранители.В частности, число изнасилований уменьшилось на 54,8%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 16,7%, разбойных нападений - на 47,1%, убивать стали реже на 10,5%, грабить - на 21%, воровать - на 13,9%, угонять автомобили - на 35,5%, а нарушать ПДД - на 18,2%. Кроме того, отмечено снижение краж с использованием информационно-коммуникационных технологий - на 1,8%.В пресс-службе прокуратуры Крыма в свою очередь уточняют общую статистику преступлений за полугодие - всего в Крыму зарегистрировано 11,4 тыс. преступлений. Общереспубликанская раскрываемость составляет 68,4%."Отмечается снижение числа преступлений в общественных местах - на 24,2 % ,в том числе на улицах, площадях, в парках, скверах - на 26,6%, а также совершенных в состоянии алкогольного опьянения - на 10,4%, наркотического и токсического опьянения - на 44,1%", - уточнили в прокуратуре.Также, по данным правоохранителей, на 14% реже преступления стали совершать несовершеннолетние, на 8,4% - ранее судимые. В сфере незаконного оборота наркотиков за полгода выявили 992 преступления с 75-процентной раскрываемостью, в том числе за полгода совершено 606 фактов сбыта наркотиков, которые раскрыты в 56,5% случаев. Из 5,4 тыс. преступлений против собственности раскрыли 60,7%.В целом по России в последние годы отмечается небольшой рост числа сообщений о преступлениях с участием несовершеннолетних, а также количества уголовных дел, которые возбуждены по итогам их рассмотрения, сообщал ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В 2023 году раскрываемость убийств в стране достигла исторического максимума, приводила данные официальный представитель МВД России Ирина Волк.Читайте также на РИА Новости Крым:Как нарушают ПДД в Крыму и что готовится сделать полицияВ Крыму стало меньше разбоев и угонов – статистика прокуратурыВ Крыму взяточничество – большая часть коррупционных преступлений
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крым, статистика, мвд по республике крым, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, новости крыма
Грабежи, убийства и угоны - что с преступностью в Крыму

Правоохранители отмечают снижение статистики тяжких и особо тяжких преступлений в Крыму

21:46 29.07.2024
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкМужчина имитирует вскрытие автомобиля
Мужчина имитирует вскрытие автомобиля - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА новости Крым. В Крыму снизилось число краж, грабежей, разбойных нападений, убийств и изнасилований, на дорогах республики стало меньше случаев нарушения правил дорожного движения, сообщают правоохранители.
"В текущем году на территории Крыма сократилось количество тяжких и особо тяжких деяний на 6,1%", - приводит статистику с начала года пресс-служба МВД.
В частности, число изнасилований уменьшилось на 54,8%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 16,7%, разбойных нападений - на 47,1%, убивать стали реже на 10,5%, грабить - на 21%, воровать - на 13,9%, угонять автомобили - на 35,5%, а нарушать ПДД - на 18,2%. Кроме того, отмечено снижение краж с использованием информационно-коммуникационных технологий - на 1,8%.
"Раскрыто 7270 преступлений, в том числе более 1974 тяжких и особо тяжких составов. Раскрываемость убийств, изнасилований, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений и угонов составила 100%", - уточнят в полиции.
В пресс-службе прокуратуры Крыма в свою очередь уточняют общую статистику преступлений за полугодие - всего в Крыму зарегистрировано 11,4 тыс. преступлений. Общереспубликанская раскрываемость составляет 68,4%.
"Отмечается снижение числа преступлений в общественных местах - на 24,2 % ,в том числе на улицах, площадях, в парках, скверах - на 26,6%, а также совершенных в состоянии алкогольного опьянения - на 10,4%, наркотического и токсического опьянения - на 44,1%", - уточнили в прокуратуре.
Также, по данным правоохранителей, на 14% реже преступления стали совершать несовершеннолетние, на 8,4% - ранее судимые. В сфере незаконного оборота наркотиков за полгода выявили 992 преступления с 75-процентной раскрываемостью, в том числе за полгода совершено 606 фактов сбыта наркотиков, которые раскрыты в 56,5% случаев. Из 5,4 тыс. преступлений против собственности раскрыли 60,7%.
В целом по России в последние годы отмечается небольшой рост числа сообщений о преступлениях с участием несовершеннолетних, а также количества уголовных дел, которые возбуждены по итогам их рассмотрения, сообщал ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В 2023 году раскрываемость убийств в стране достигла исторического максимума, приводила данные официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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