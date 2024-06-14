https://crimea.ria.ru/20240614/v-krymu-stalo-menshe-razboev-i-ugonov--statistika-prokuratury-1138099423.html

В Крыму стало меньше разбоев и угонов – статистика прокуратуры

В Крыму стало меньше разбоев и угонов – статистика прокуратуры - РИА Новости Крым, 14.06.2024

В Крыму стало меньше разбоев и угонов – статистика прокуратуры

С начала 2024 года в Крыму зарегистрировано 9,2 тысячи преступлений, заявили в прокуратуре, отметив, что число некоторых в республике снизилось. РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T07:56

2024-06-14T07:56

2024-06-14T07:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. С начала 2024 года в Крыму зарегистрировано 9,2 тысячи преступлений, заявили в прокуратуре, отметив, что число некоторых в республике снизилось.Ведомство сообщает о снижении на 19,8% числа преступлений, совершенных в общественных местах в Крыму. В том числе на улицах, площадях, в парках, скверах – на 24%. "Уменьшилось число зарегистрированных краж (-11,2%), грабежей (-27,6%), разбоев (-41,7%), фактов незаконного завладения транспортным средством (-37,5 %)", – уточнили в прокуратуре. Ведомство приводит данные о преступлениях против собственности. За пять месяцев текущего года их зарегистрировано 4,4 тысячи. Раскрываемость составила 60%.Также на 5,4% сократилось число преступлений, на которые пошли несовершеннолетние. На 10,8% стало меньше преступлений, совершенных ранее судимыми лицами. При этом на 5,8% меньше зарегистрировано особо тяжких преступлений и на 5,6% меньше тяжких. Кроме того, отмечается снижение количества преступлений, совершенных в состоянии наркотического и токсического, а также алкогольного опьянения соответственно на 43,8% и 6,8%. А число преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения, сократилось на 17%. По данным прокуратуры, за указанный период правоохранителями было выявлено 823 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (раскрываемость 74,3%), в том числе 500 фактов их сбыта (раскрываемость 54,3%).Читайте также на РИА Новости Крым:Не берите трубку: совет от полиции для защиты от мошенниковВ Крыму взяточничество – большая часть коррупционных преступлений В России раскрываемость убийств достигла исторического максимума

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, новости крыма, крым, происшествия, статистика