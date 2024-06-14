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В Крыму стало меньше разбоев и угонов – статистика прокуратуры - РИА Новости Крым, 14.06.2024
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В Крыму стало меньше разбоев и угонов – статистика прокуратуры
В Крыму стало меньше разбоев и угонов – статистика прокуратуры - РИА Новости Крым, 14.06.2024
В Крыму стало меньше разбоев и угонов – статистика прокуратуры
С начала 2024 года в Крыму зарегистрировано 9,2 тысячи преступлений, заявили в прокуратуре, отметив, что число некоторых в республике снизилось. РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T07:56
2024-06-14T07:56
прокуратура республики крым
новости крыма
крым
происшествия
статистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. С начала 2024 года в Крыму зарегистрировано 9,2 тысячи преступлений, заявили в прокуратуре, отметив, что число некоторых в республике снизилось.Ведомство сообщает о снижении на 19,8% числа преступлений, совершенных в общественных местах в Крыму. В том числе на улицах, площадях, в парках, скверах – на 24%. "Уменьшилось число зарегистрированных краж (-11,2%), грабежей (-27,6%), разбоев (-41,7%), фактов незаконного завладения транспортным средством (-37,5 %)", – уточнили в прокуратуре. Ведомство приводит данные о преступлениях против собственности. За пять месяцев текущего года их зарегистрировано 4,4 тысячи. Раскрываемость составила 60%.Также на 5,4% сократилось число преступлений, на которые пошли несовершеннолетние. На 10,8% стало меньше преступлений, совершенных ранее судимыми лицами. При этом на 5,8% меньше зарегистрировано особо тяжких преступлений и на 5,6% меньше тяжких. Кроме того, отмечается снижение количества преступлений, совершенных в состоянии наркотического и токсического, а также алкогольного опьянения соответственно на 43,8% и 6,8%. А число преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения, сократилось на 17%. По данным прокуратуры, за указанный период правоохранителями было выявлено 823 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (раскрываемость 74,3%), в том числе 500 фактов их сбыта (раскрываемость 54,3%).Читайте также на РИА Новости Крым:Не берите трубку: совет от полиции для защиты от мошенниковВ Крыму взяточничество – большая часть коррупционных преступлений В России раскрываемость убийств достигла исторического максимума
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Новости
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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прокуратура республики крым, новости крыма, крым, происшествия, статистика
В Крыму стало меньше разбоев и угонов – статистика прокуратуры

С начала года раскрываемость преступлений в Крыму составляет почти 70%

07:56 14.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание прокуратуры РК
Здание прокуратуры РК - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. С начала 2024 года в Крыму зарегистрировано 9,2 тысячи преступлений, заявили в прокуратуре, отметив, что число некоторых в республике снизилось.

"За 5 месяцев 2024 года на территории Крыма зарегистрировано 9,2 тысячи преступлений. Общереспубликанская раскрываемость составляет 68,3%", – заявили в прокуратуре.

Ведомство сообщает о снижении на 19,8% числа преступлений, совершенных в общественных местах в Крыму. В том числе на улицах, площадях, в парках, скверах – на 24%.
"Уменьшилось число зарегистрированных краж (-11,2%), грабежей (-27,6%), разбоев (-41,7%), фактов незаконного завладения транспортным средством (-37,5 %)", – уточнили в прокуратуре.
Ведомство приводит данные о преступлениях против собственности. За пять месяцев текущего года их зарегистрировано 4,4 тысячи. Раскрываемость составила 60%.
Также на 5,4% сократилось число преступлений, на которые пошли несовершеннолетние. На 10,8% стало меньше преступлений, совершенных ранее судимыми лицами. При этом на 5,8% меньше зарегистрировано особо тяжких преступлений и на 5,6% меньше тяжких.
Кроме того, отмечается снижение количества преступлений, совершенных в состоянии наркотического и токсического, а также алкогольного опьянения соответственно на 43,8% и 6,8%. А число преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения, сократилось на 17%.
По данным прокуратуры, за указанный период правоохранителями было выявлено 823 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (раскрываемость 74,3%), в том числе 500 фактов их сбыта (раскрываемость 54,3%).
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