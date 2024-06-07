https://crimea.ria.ru/20240607/ne-berite-trubku-sovet-ot-politsii-dlya-zaschity-ot-moshennikov-1137911247.html

Не берите трубку: совет от полиции для защиты от мошенников

Не берите трубку: совет от полиции для защиты от мошенников - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Не берите трубку: совет от полиции для защиты от мошенников

За пять месяцев 2024 года более 1700 граждан обратились в полицию - они стали жертвами дистанционных мошенников. Такие данные в пресс-центре мультимедийного... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T08:41

2024-06-07T08:41

2024-06-07T09:30

мошенничество

полиция

совет эксперта

безопасность

общество

наталья кашкарова

мвд по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. За пять месяцев 2024 года более 1700 граждан обратились в полицию - они стали жертвами дистанционных мошенников. Такие данные в пресс-центре мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым привела начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Крым, полковник внутренней службы Наталья Кашкарова."Было передано мошенникам 445 млн рублей. Схемы не меняются, они банально просты, тем они и гениальны – это звонки, установка сторонних приложений и связь через сеть интернет. Также мошенники сейчас активно взламывают сайт Госуслуг. Но основной массив – через звонки: на этой неделе зафиксировано 70 регистраций, из них 43 – через звонки", – уточнила она данные.Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что причиненный ущерб от действий мошенников в сфере информационных технологий за 2023-2024 годы превысил 210 млрд рублей, а с 2020 года число преступлений с использованием информационных технологий увеличилось на треть.Как отметила начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Крым полковник полиции Виктория Гоптарева, интернет-мошенничество в настоящее время – бич всего мира.В свою очередь оперуполномоченный по особо важным делам ОБК МВД по Республике Крым майор полиции Алина Торбина назвала страны, из которых мошенники звонят гражданам России чаще всего. Это в первую очередь Украина и Польша, затем Франция, Швеция, Швейцария и Казахстан."Большинство мошенников действуют за пределами РФ, используя при этом серверы VPN, прокси-серверы, и, даже когда мы устанавливаем их фактическое местонахождение, то с этими странами зачастую у нас, к сожалению, нет юридических отношений. Они нам не выдадут человека. Поэтому легче преступление предупредить, чем раскрыть", – сказала она, добавив, что, тем не менее, раскрываемость таких преступлений составляет 30%.Торбина назвала основные методы мошеннических схем. Первая из них – звонок с сообщением, что ваш близкий попал в беду и срочно требуется некая сумма денег. Это самые распространенные звонки на мобильные телефоны. На втором месте - звонок через интернет с лже-информацией от якобы сотрудников финансовых организаций. И третье - звонки посредством мессенджеров, в которых звонящий представляется оператором сотовой связи и просит пароль из смс.Участники пресс-конференции также рассказали, как не стать жертвой подобных мошеннических схем.В свою очередь Алина Торбина посоветовала перезвонить на номер мошенников. Майор полиции заверила, что горячие линии, начинающиеся на "8 800" не имеют возможности обратных звонков."Если уже взяли трубку, то попробуйте перезвонить – обратной связи не будет. Если же звонящий представился сотрудником полиции или ФСБ, то можно позвонить на линию 102 и проверить, есть ли такой сотрудник в полиции. Эти две минуты сберегут вам деньги", – советует Алина Торбина."Есть один выход – не поднимайте трубку. Не отвечайте на телефонный звонок с незнакомых номеров. Все остальное случившееся затем с вами будет последствиями психологической обработки", – дала радикальный совет начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Крым Виктория Гоптарева.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей КрымаНовые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвойВ Севастополе поймали похитившего 1,5 миллиона у пенсионеров мужчину

https://crimea.ria.ru/20240522/chto-delat-esli-moshenniki-oformili-kredit-1137486320.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, полиция, совет эксперта, безопасность, общество, наталья кашкарова, мвд по республике крым