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Захотел покататься: подростку из Керчи грозит срок за угон машины
Захотел покататься: подростку из Керчи грозит срок за угон машины - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Захотел покататься: подростку из Керчи грозит срок за угон машины
Полицейские в Керчи задержали 16-летнего подростка, угнавшего чужую машину из гаражного кооператива ради того, чтобы покататься. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T11:57
2024-08-21T11:57
2024-08-21T11:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Полицейские в Керчи задержали 16-летнего подростка, угнавшего чужую машину из гаражного кооператива ради того, чтобы покататься. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму."В керченскую полицию обратился местный житель и сообщил, что его автомобиль ВАЗ-2107 угнан неизвестным. Молодой человек пояснил, что некоторое время назад оставил свое транспортное средство в гаражном кооперативе, уточнив что дверной замок с водительской стороны был неисправен", - говорится в сообщении.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:Угрожал убийством и угнал машину: в Севастополе задержан подозреваемыйГрабежи, убийства и угоны - что с преступностью в КрымуВ Алуште пьяный турист без прав угнал микроавтобус и попал в ДТП
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керчь, новости крыма, крым, закон и право, мвд по республике крым
Захотел покататься: подростку из Керчи грозит срок за угон машины
16-летнего жителя Керчи задержали за угон машины из гаражного кооператива
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Полицейские в Керчи задержали 16-летнего подростка, угнавшего чужую машину из гаражного кооператива ради того, чтобы покататься. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
"В керченскую полицию обратился местный житель и сообщил, что его автомобиль ВАЗ-2107 угнан неизвестным. Молодой человек пояснил, что некоторое время назад оставил свое транспортное средство в гаражном кооперативе, уточнив что дверной замок с водительской стороны был неисправен", - говорится в сообщении.
Сотрудники уголовного розыска нашли авто и установили личность угонщика. Им оказался 16-летний керчанин. Свою вину юноша отрицать не стал и рассказал полицейским, что увидел незапертую машину и решил "покататься во дворах".
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде.
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