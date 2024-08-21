https://crimea.ria.ru/20240821/zakhotel-pokatatsya-podrostku-iz-kerchi-grozit-srok-za-ugon-mashiny-1139768882.html

Захотел покататься: подростку из Керчи грозит срок за угон машины

Захотел покататься: подростку из Керчи грозит срок за угон машины - РИА Новости Крым, 21.08.2024

Захотел покататься: подростку из Керчи грозит срок за угон машины

Полицейские в Керчи задержали 16-летнего подростка, угнавшего чужую машину из гаражного кооператива ради того, чтобы покататься. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T11:57

2024-08-21T11:57

2024-08-21T11:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Полицейские в Керчи задержали 16-летнего подростка, угнавшего чужую машину из гаражного кооператива ради того, чтобы покататься. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму."В керченскую полицию обратился местный житель и сообщил, что его автомобиль ВАЗ-2107 угнан неизвестным. Молодой человек пояснил, что некоторое время назад оставил свое транспортное средство в гаражном кооперативе, уточнив что дверной замок с водительской стороны был неисправен", - говорится в сообщении.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:Угрожал убийством и угнал машину: в Севастополе задержан подозреваемыйГрабежи, убийства и угоны - что с преступностью в КрымуВ Алуште пьяный турист без прав угнал микроавтобус и попал в ДТП

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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