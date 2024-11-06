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Два рецидивиста ограбили таксиста и сожгли его машину в лесу под Ялтой - РИА Новости Крым, 06.11.2024
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Два рецидивиста ограбили таксиста и сожгли его машину в лесу под Ялтой
Два рецидивиста ограбили таксиста и сожгли его машину в лесу под Ялтой - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Два рецидивиста ограбили таксиста и сожгли его машину в лесу под Ялтой
Двое рецидивистов из Кировского района Крыма ограбили таксиста и сожгли его машину в лесу под Ялтой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T14:27
2024-11-06T14:29
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новости крыма
такси
происшествия
мвд по республике крым
разбой
поджог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Двое рецидивистов из Кировского района Крыма ограбили таксиста и сожгли его машину в лесу под Ялтой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму и Севастополю.По данным пресс-службы, о разбойном нападении ялтинским правоохранителям сообщил 38-летний местный житель, работающий водителем в службе такси. Накануне он взял заказ от своих приятелей, которых повез к одному из лесных массивов в пригороде Ялты. На месте пассажиры потребовали деньги и ценности, но получили отказ.Сейчас злоумышленники задержаны – ими оказались ранее судимые жители Кировского района, 24 и 25 лет. Они признались в преступном сговоре с целью наживы и получили обвинение по статье о разбое. Теперь каждому грозит до 10 лет лишения свободы, решения суда фигуранты будут ожидать под стражей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спрятал тело в багажник: в Крыму 19-летний феодосиец зарезал таксистаВ Балаклаве женщина убила таксиста-ухажера и сожгла его домУбийство женщины-таксиста вызвало общественные волнения под Челябинском
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
ялта, новости крыма, такси, происшествия, мвд по республике крым, разбой, поджог
Два рецидивиста ограбили таксиста и сожгли его машину в лесу под Ялтой

В Ялте два рецидивиста ограбили таксиста и сожгли его машину в лесу

14:27 06.11.2024 (обновлено: 14:29 06.11.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Двое рецидивистов из Кировского района Крыма ограбили таксиста и сожгли его машину в лесу под Ялтой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму и Севастополю.
По данным пресс-службы, о разбойном нападении ялтинским правоохранителям сообщил 38-летний местный житель, работающий водителем в службе такси. Накануне он взял заказ от своих приятелей, которых повез к одному из лесных массивов в пригороде Ялты. На месте пассажиры потребовали деньги и ценности, но получили отказ.

"Повалив мужчину на землю, они начали его душить и избивать, а затем похитили мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей и кошелек, в котором находилось 2 тысячи рублей. С целью скрыть следы преступления злоумышленники подожгли автомобиль, принадлежащий службе такси", – сказано в сообщении.

Сейчас злоумышленники задержаны – ими оказались ранее судимые жители Кировского района, 24 и 25 лет. Они признались в преступном сговоре с целью наживы и получили обвинение по статье о разбое. Теперь каждому грозит до 10 лет лишения свободы, решения суда фигуранты будут ожидать под стражей.
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