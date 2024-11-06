https://crimea.ria.ru/20241106/dva-retsidivista-ograbili-taksista-i-sozhgli-ego-mashinu-v-lesu-pod-yaltoy-1141651274.html

Два рецидивиста ограбили таксиста и сожгли его машину в лесу под Ялтой

Два рецидивиста ограбили таксиста и сожгли его машину в лесу под Ялтой - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Два рецидивиста ограбили таксиста и сожгли его машину в лесу под Ялтой

Двое рецидивистов из Кировского района Крыма ограбили таксиста и сожгли его машину в лесу под Ялтой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T14:27

2024-11-06T14:27

2024-11-06T14:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Двое рецидивистов из Кировского района Крыма ограбили таксиста и сожгли его машину в лесу под Ялтой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму и Севастополю.По данным пресс-службы, о разбойном нападении ялтинским правоохранителям сообщил 38-летний местный житель, работающий водителем в службе такси. Накануне он взял заказ от своих приятелей, которых повез к одному из лесных массивов в пригороде Ялты. На месте пассажиры потребовали деньги и ценности, но получили отказ.Сейчас злоумышленники задержаны – ими оказались ранее судимые жители Кировского района, 24 и 25 лет. Они признались в преступном сговоре с целью наживы и получили обвинение по статье о разбое. Теперь каждому грозит до 10 лет лишения свободы, решения суда фигуранты будут ожидать под стражей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спрятал тело в багажник: в Крыму 19-летний феодосиец зарезал таксистаВ Балаклаве женщина убила таксиста-ухажера и сожгла его домУбийство женщины-таксиста вызвало общественные волнения под Челябинском

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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